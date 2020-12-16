«Не думать о России свысока»: Байдена просят учесть ошибку Обамы

Избранный президент США Джозеф Байден не должен смотреть на Россию свысока, как это делал его предшественник-демократ Барак Обама, считает бывший старший директор по России Совета национальной безопасности Белого дома Фиона Хилл. Об этом пишет газета The New York Times.

«Обама относился к России очень пренебрежительно, называл ее региональной державой. Он не хотел много думать о России. Но мир полностью изменился. Байден не может стать второй версией Обамы», — подчеркнула она.

Хилл считается одним из важнейших советников Дональда Трампа. Она занимала свой пост с апреля 2017 года и ушла из Белого дома летом 2019-го.

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Ранее сам Байден заявил, что намерен выдвинуть на ключевые посты в своей администрации экс-помощников Обамы. NYT отмечает, что, несмотря на выраженную антироссийскую риторику, Байдену придется сотрудничать с Россией и президентом Владимиром Путиным. Это необходимо для решения многих ключевых для будущей американской администрации задач, среди которых — контроль над вооружениями, борьба с изменением климата и пандемией COVID-19, стабилизация ситуации на Ближнем Востоке.

Таким образом, говорится в материале, к России нужен двойственный подход. С одной стороны, Вашингтон пытается сдерживать амбиции Кремля, одновременно взаимодействуя с ним для решения международных проблем. При этом Фиона Хилл признает, что Москва является для США «гибридной угрозой».

Одним из важнейших моментов для администрации Байдена будет продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Влезать в дорогую гонку вооружений Вашингтон при демократах вряд ли захочет, пишет Хилл со ссылкой на экспертов, и поэтому,

скорее всего, придется стабилизировать отношения для достижения приемлемого компромисса. Консультаций с РФ потребует и заключение новой ядерной сделки с Ираном.

В начале декабря экс-посол Соединенных Штатов в Москве Томас Пикеринг (в должности с 1993 по 1996 годы) заявил, что следующая администрация США попробует добиться повышения эффективности санкций в отношении России. Однако, по мнению дипломата, Байдену и его команде будет сложно преуспеть в этом деле.

В начале декабря Джо Байден сообщил телеканалу CNN, что после инаугурации хочет изменить подход к внешней политике, сделав его многосторонним, привлекая союзников. Они нужны Штатам для решения вопросов с Россией, КНР и рядом других государств.

Байден также обвинял действующего президента США Дональда Трампа в некомпетентном подходе к внешней политике. «Посмотрите, что он делает — сближается со всеми диктаторами и тычет пальцами в глаза всем нашим друзьям», — говорил представитель Демпартии.

24 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не может рассчитывать на динамичное улучшение двусторонних отношений с Соединенными Штатами после инаугурации нового президента США. По словам чиновника, кто бы ни оказался в Белом доме, оснований для быстрого налаживания отношений не будет.

Российский дипломат объясняет такое положение инерционностью подходов к России, заложенной в доктринальных документах США, а также серией законодательных актов и инициатив, которые выдвигались и прошли через американский конгресс.

«А главное — практически тотальное совпадение взглядов на современную Россию в американском мейнстриме не оставляет шансов на движение по восходящей траектории, по крайней мере, в среднесрочной перспективе», — подчеркнул Рябков.