«Партизанщина»: Тихановская рассказала о новых формах протеста

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская уверена, что акции протеста в Белоруссии не прекратятся. По ее словам, они преобразуются в другой формат — «партизанщину».

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«Белорусы будут мирно протестовать новыми способами — в форме «партизанщины», — приводит слова Тихановской, сказанные на онлайн-встрече с премьером Бельгии Александром де Кроо, ее пресс-служба.

В заявлении представителей политика указано, что она в очередной раз призвала Евросоюз поддержать недовольных итогами выборов белорусов.

«Помощи Европы прошу не я, а весь народ. Мы рассчитываем на вашу силу. Мы слышим много обещаний, но за ними хочется видеть конкретные действия», — призвала экс-кандидат в президенты.

Днем ранее Тихановская рассказывала о своем разочаровании в силе воздействия европейских политиков. Экс-кандидат на пост президента Белоруссии предположила, что ошиблась, когда выразила благодарность представителям ЕС за слова поддержки. Он заявила, что на этом действия со стороны европейцев закончились.

«Когда я была обычным человеком, я думала, что Европа так близка и велика, а ее лидеры настолько сильны, что они точно что-нибудь сделают, не будут сидеть сложа руки», — поделилась она с журналом New Yorker.

В настоящее время белорусский политик понимает, что, «хотя они и выражали свою обеспокоенность, свою солидарность, на самом деле они не могут сделать ничего».

В своем интервью американскому изданию она добавила, что на протяжении нескольких месяцев европейские политики ведут работу над введением экономических санкций против Минска. Однако этот процесс идет «медленно и сложно».

«Европейские лидеры действуют осторожно, всегда с оглядкой на Россию. Для нас это больно <...> Я выросла в семье, в которой нас учили быть благодарными. Так что это может быть моей ошибкой. Постепенно я прихожу к пониманию, что я не должна благодарить просто за заявления об обеспокоенности, мы должны требовать конкретных действий. Я учусь, но очень медленно», — отметила Тихановская.

Тем временем в Белоруссии не прекращаются митинги против очередной победы Александра Лукашенко на выборах главы государства. На минувших выходных прошли несколько акций. За участие в несанкционированных митингах силовики задержали 271 человека.

«Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворен 271 человек», — утверждает пресс-служба МВД Белоруссии.

Эти люди будут содержаться в СИЗО до рассмотрения дел в суде.

Если в начале августа — сразу после выборов — на улицы республики выходили, по разным оценкам, сотни тысяч человек, то сейчас оппозиция сбавляет обороты.

«Протестная активность продолжает снижаться. Численность участников несанкционированных мероприятий составила около тысячи человек по стране», — подтверждают правоохранители.

По их данным, «наиболее «массовым» стал Минск». «В различных районах столицы протестующие собирались группами до 50 человек. Сотрудники милиции неоднократно предупреждали их о недопустимости нарушения законодательства о массовых мероприятиях, а наиболее агрессивных задерживали», — уточнили в министерстве.

Однако ранее Тихановская обещала нарастание протестной активности, если Лукашенко не выполнит так называемый «народный ультиматум». В середине октября этого года она выдвинула ряд требований. Среди них ставшие уже стандартными условия оппозиции: добровольная отставка президента страны Александра Лукашенко, прекращение насилия против демонстрантов и освобождение всех политзаключенных.

У президента страны было 13 дней на исполнение этого требования. В противном случае оппозиционеры обещали устроить массовые забастовки, в том числе и на главных предприятиях страны. В свою очередь, в КГБ Белоруссии отметили, что оппозиция готовит крупную провокацию против официальных властей.

Лукашенко требования выполнять не стал и пообещал, что впредь на все «манипуляции» демонстрантов силовики будут действовать решительно и жестко.