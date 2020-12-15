Выборы в Киргизии: кто бросил вызов Жапарову

В Киргизии стартовал агитационный период перед досрочными выборами президента, которые пройдут уже 10 января. В этот день граждане страны увидят в бюллетенях имена 18 кандидатов на высший должностной пост.

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Среди них — бывшие министры, судьи, депутаты (в том числе и действующие) и даже сотрудники спецслужб. Примерно треть списка — бизнесмены, в их рядах есть и совсем экзотические кандидаты. Один из таких — герой киргизских мемов Арстанбек Абдылдаев, который год назад объявил себя богом и даже стал фигурантом уголовного дела из-за своих высказываний. За пост президента он будет бороться уже не в первый раз.

Впрочем, главный кандидат на пост главы государства — Садыр Жапаров. Последние три года этот политик провел в СИЗО, будучи осужденным за попытку захвата власти в 2012 году и захват заложника в 2013 году.

Однако в результате октябрьских событий в республике он не только вышел на свободу, но и де-факто возглавил государство.

Вскоре после начала очередной революции Жапаров был избран парламентом на пост премьер-министра республики. А после отставки президента Сооронбая Жээнбекова он также стал исполнять обязанности главы государства.

20 октября Верховный суд Киргизии вынес оправдательный приговор Жапарову и двум его соратникам — Камчыбеку Ташиеву и Таланту Мамытову. Первый после переворота возглавил Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ), второй — сменил Жапарова на посту исполняющего обязанности президента, чтобы премьер получил возможность принять участие в предвыборной гонке.

Втроем они будут управлять страной вплоть до вступления в должность нового главы государства, а в случае победы Жапарова — еще дольше.

Противостоять комбинации «трех друзей», как Жапарова, Ташиева и Мамытова называют киргизские политологи, смогут лишь немногие из кандидатов. По оценке СМИ, основными конкурентами Жапарова станут экс-спикер парламент Канатбек Исаев, который идет на выборы, чтобы «сохранить парламентаризм», и лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, пользующийся популярностью у отдельных групп населения.

Оба они резко критикуют политику временного правительства Жапарова, обвиняя его в «узурпации власти».

Однако, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт по странам Центральной Азии, профессор Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Казанцев,

уже сейчас можно практически однозначно говорить о победе Садыра Жапарова на президентских выборах.

«Второй тур возможен, да. Но говорить о том, что кто-то составит ему реальную конкуренцию, даже с учетом возможного второго тура, вряд ли уместно. Сейчас весь контроль над ситуацией в стране находится в руках у Жапарова», — поясняет эксперт.

Победив на выборах, действующий премьер станет президентом де-факто новой страны, поскольку 10 января пройдут не только выборы главы государства, но и референдум о внесении изменений в конституцию. Согласно предложенным Жапаровым поправкам, Киргизия откажется от принципов парламентаризма, вернувшись к президентской форме правления.

Число депутатов в парламенте будет сокращено на четверть, президент получит дополнительные полномочия, сосредоточив в своих руках всю полноту исполнительной власти. Также поправки предлагают проведение судебной реформы и запрет деятельности печатных и электронных изданий, которые «противоречат общепринятым нравственным ценностям и традициям народов Кыргызстана».

Андрей Казанцев уверен, что новая конституция в итоге будет принята. И это, как считает эксперт, приведет к концентрации власти в руках Жапарова.

Впрочем, поправки никак не повлияют на ту систему, которая на протяжение последних десятилетий препятствовала монополизации власти в Киргизии в одних руках. Речь идет о неформальном институте кланов, который соперничают между собой за контроль над страной и условно делятся на северные и южные.

«Всякий раз, когда представитель какого-то из конкурирующих кланов пытается полностью подмять под себя страну, захватить власть, это приводит к тому, что другие кланы соединяются против него. Последняя революция 2020 года еще раз это продемонстрировала», — говорит Андрей Казанцев.

Однако в случае с Жапаровым, по мнению эксперта, «узурпация» все же возможна. Существенную роль здесь играет личность кандидата на пост президента: «Жапаров, в отличие от многих других свергнутых президентов Киргизии, реально может под себя подмять ситуацию. Он сильный управленец и жесткий человек».

Кроме того, тяжелая экономическая ситуация в республике, связанная с пандемией коронавируса, лишает кланы возможностей и желания сопротивляться амбициям премьер-министра. Однако этот фактор в конечном итоге может обернуться против будущего президента.

«Сейчас кланы могут просто ему поддаться, — поясняет Андрей Казанцев. — Но в этой ситуации чем больше власть будет концентрироваться в одних руках, тем больше в глазах населения этот же человек будет за все отвечать. И из этого складывается рецепт возможной новой нестабильности».