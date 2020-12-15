«Готов к взаимодействию»: как Путин поздравил Байдена с победой

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Джо Байдену, объявленному коллегией выборщиков избранным президентом США.

«Путин <…> выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир», — передает кремлевская пресс-служба.

По словам российского лидера, сотрудничество Москвы и Вашингтона должно основываться на принципах равноправия и взаимного уважения, чтобы отвечать интересам народов обеих держав и всего мирового сообщества. «Готов к взаимодействию и контактам с вами», — добавил Путин, обращаясь к Байдену.

Реклама

Накануне коллегия выборщиков утвердила результаты голосования на выборах президента США. Новым главой государства станет демократ Джо Байден, его поддержали, как и ожидалось ранее, 306 выборщиков, действующий глава государства Дональд Трамп набрал 232 голоса. Для победы необходимо было заручиться голосами 270 выборщиков.

В конце ноября журналисты спрашивали пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, будет ли Владимир Путин поздравлять демократа Джо Байдена с победой на выборах президента в США после решения о начале передачи власти.

Как заявлял тогда Песков, этого шага для поздравлений было недостаточно. «Вы знаете, что еще продолжается пересчет голосов в некоторых штатах, без которого не могут быть подведены официальные результаты», — объяснил он.

Сам Путин подчеркивал, что ждет официального итога американских выборов, прежде чем поздравлять кого-либо из кандидатов. Он отметил, что в отсутствии поздравления нет какой-либо подоплеки.

«Не то что нам кто-то нравится, кто-то не нравится — мы просто ждем окончания внутриполитического противостояния», — сказал глава РФ.

В связи с требованием Трампа пересчитать голоса, российский президент указал на несовершенство избирательной системы в Америке. «Совершенно очевидно — это для всех в мире ясно — мне кажется, что для американцев это понятно, что в избирательной системе США есть проблемы», — сказал Путин.

Он напомнил, что в американской истории три раза на выборах президент избирался выборщиками, получив меньше голосов избирателей по сравнению с конкурентом. Путин также не считает демократичным условие, согласно которому победивший в штате кандидат забирает голоса всех выборщиков, хотя его перевес мог быть совсем незначительным.

12 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не ожидает серьезных изменений внешнеполитического курса США в случае победы Байдена. Он отметил, что соответствующее мнение также выразили российские политологи, с которыми он согласен.

Кроме того, глава ведомства призвал воздержаться от прогнозов, поскольку на данный момент это «не очень благодатная идея». При этом Лавров выразил мнение, что политика Байдена, исходя из его первоначальных заявлений, выглядит «более соответствующей тем канонам, которые продвигал президент Барак Обама».

Добавим, что в сентябре Джо Байден заявил, что Москва представляет наибольшую угрозу для Вашингтона на международной арене. По его мнению, под удар со стороны России попадает безопасность США и альянсы его государства с другими странами. Байдет считает, что большую опасность для страны также представляет политика действующего президента США Дональда Трампа, который «сближается со всеми диктаторами и тычет пальцами в глаза друзьям Америки».