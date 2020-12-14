США хотят закрыть два генконсульства в России

Соединенные Штаты собираются пересмотреть условия работы своих дипломатов в России: Вашингтон может полностью закрыть генеральные консульства в Екатеринбурге и Владивостоке, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники.

Реклама

Генконсульство США во Владивостоке приостановило свою деятельность еще в марте на фоне пандемии коронавируса. Дипломаты объяснили такое решение беспокойством о здоровье сотрудников. Американская сторона обещала восстановить работу с улучшением эпидемиологической обстановки. Но в итоге, согласно данным газеты, в Госдепартаменте пришли к выводу, что в ближайшее время ситуация в лучшую сторону не изменится.

При этом представитель генконсульства США во Владивостоке заявил РИА «Новости», что у него пока нет сведений о возможном закрытии.

Что касается консульства Соединенных Штатов в Екатеринбурге, с марта оно оказывает только услуги, связанные с экстренными ситуациями. В аналогичном режиме функционируют американское посольство в Москве и консульское агентство США на Сахалине.

В середине марта оказание консульских услуг из-за пандемии коронавируса также временно прекратило российское посольство в США, сообщала пресс-служба дипломатической миссии. «Начиная с 16 марта 2020 года консульский отдел посольства Российской Федерации в США временно закрыт для посетителей из-за обострения санитарно-эпидемиологической ситуации с коронавирусом COVID-19», — указывалось в заявлении посольства.

Для получения визы, согласно рекомендациям дипмиссии, необходимо обращаться в российский визовый центр в Вашингтоне.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова тогда сообщала в эфире телеканала «Россия 24» о корректировке графиков дипломатических контактов сотрудниками российского МИДа из-за распространения COVID-19.

Вместе с тем стоит отметить, что Соединенные Штаты сократили визовое обслуживание граждан России еще до пандемии. Американская сторона объясняла это нехваткой персонала. Это имело место на фоне дипломатического конфликта между двумя государствами. В декабре 2016 года Вашингтон заявил, что высылает 35 российских дипломатов, действия которых расценили как «не соответствующие» дипломатической практике.

Российское внешнеполитическое ведомство предложило принять зеркальные меры. Позже стало известно, что численность американских дипломатов была сокращена до 455 человек. В ответ власти США решили закрыть генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, а также консульские учреждения в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Через два года, в марте 2018 года, из-за обвинений в причастности Москвы к отравлению в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Соединенные Штаты выслали 60 российских дипломатов с семьями. Россия отвергает данные обвинения. Москва приняла ответные меры и объявила 58 сотрудников посольства США в российской столице и двух работников генконсульства в Екатеринбурге персонами нон грата.

К данному моменту стало известно о принятом решении закрыть на карантин генконсульство РФ в Нью-Йорке из-за эпидемиологической обстановки.

«В связи с обострением эпидемиологической обстановки Генеральное консульство России в Нью-Йорке... до конца текущего года будет закрыто на карантин. Посетители, ранее записанные на прием, будут приняты в приоритетном порядке после возобновления работы», — говорится в сообщении генконсульства в Тwitter.

США в настоящее время находятся на первом месте среди стран по числу зараженных коронавирусом. Согласно сведениям Университета Джонса Хопкинса, число заболевших перевалило в стране за 15 млн человек. Число умерших от COVID-19 в Соединенных Штатах к 11 декабря превысило боевые потери государства во Второй мировой войне. Как отмечает американское министерства по делам ветеранов, они составляют 291 557 человек, тогда как от коронавируса в стране умерли уже 294 715 человек.

В самом Нью-Йорке, где закрывают российское генконсульство, с начала пандемии выявили более 759 тыс. больных коронавирусной инфекцией.