Ответ на санкции: Захарова предупредила Лондон

МИД России пообещал ответить на санкции Великобритании против нескольких представителей власти Чеченской республики.

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«Безусловно, этот политически ангажированный демарш негативно отразится на российско-британских межгосударственных отношениях. С учетом принципа взаимности оставляем за собой право на принятие адекватных ответных мер», — предупредила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Москва считает эти ограничения безосновательными и рассматривает их «как наглядную демонстрацию неготовности британских властей отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России».

Двумя днями ранее Великобритания ввела санкции против трех человек и организации. «Британия вводит санкции, включая запрет на въезд в страну и замораживание активов, против трех лиц и спецотряда быстрого реагирования «Терек» за пытки и другие преступления против прав человека в отношении представителей ЛГБТ в Чечне», — говорится в заявлении МИД страны.

Ограничения были наложены на спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, главу МВД республики Аюба Катаева и его замглавы Апти Алаудинова.

Вместе с Лондоном свои санкции ввел и Вашингтон. Таким образом он расширил список лиц, попадающих под действие «акта Магнитского», согласно которому ограничения вводятся против лиц, «нарушающих права человека».

Минфин США ввел санкции против главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, зампредседателя правительства республики Вахита Усмаева, проживающего в Германии чеченского спортсмена Тимура Дугазаева, помощника Кадырова Даниила Мартынова, экс-сенатора от Чечни, бывшего представителя главы региона в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияда Сабсаби и гражданина ОАЭ Сатиша Симара, которого Минфин США называет «тренером лошадей Кадырова».

Кроме того, санкции введены и против компаний, которые имеют какое-либо отношение к Кадырову. Например, министерство финансов США ввело ограничения против футбольного клуба «Ахмат», организации «Абсолютный чемпионат Ахмат», Фонда имени Ахмата Кадырова.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что санкции США не имеют под собой реальных оснований.

«Обвинения в коррупции или нарушении прав человека абсолютно голословны, а в случае с футболом — просто смешны», — уверен он.

Парламентарий считает, что «адресные и экономические санкции не работают в отношении России». «Этот факт признан здравомыслящими политиками, в том числе и в США. Однако для некоторых в Вашингтоне они остаются способом оправдания своего пребывания у власти», — приводит слова депутата ТАСС.

Сам глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не напуган такими санкциями. «Как в Америке не поймут, что нам эти санкции не мешают? Или они живут в своем мире комиксов, где от слова «санкции» по телу должны пробегать мурашки?» — написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что намерен подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса, так как считает, что Чечня скоро станет республикой с самым большим числом санкций против ее граждан и компаний.

В свою очередь замруководителя Росгвардии по Чечне Даниил Мартынов, который был внесен в санкционные списки США, гордится этим.

«Я рад и горд, что меня внесли в этот список наряду с патриотами нашей страны. Значит, мою работу оценили. Удивлен, что это не произошло раньше. Я человек военный и как военный выполняю приказы, раз я в этом списке, значит, я их выполняю четко и грамотно», — сказал он в комментарии РИА «Новости».

Мартынов заверил, что и дальше будет делать все от него зависящее, чтобы приносить пользу стране и республике.