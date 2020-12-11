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В МИД РФ ответили США на санкции против «бизнеса Кадырова»

Захарова высмеяла санкции против связанных с Кадыровым структур

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США ввели новые санкции против структур, предположительно связанных с Рамзаном Кадыровым. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, это неуклюжий антироссийский пиар-ход, цель которого — выставить россиян «нарушителями прав человека». Сам Кадыров считает новые ограничительные меры самыми «абсурдными в истории всего человечества».
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Соединенные Штаты ввели новые антироссийские санкции под надуманным предлогом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Очередная порция ограничений, как уже давно заведено у американцев, носит надуманный характер и не подкреплена доказательствами. Это неуклюжий пиар-ход», — подчеркнула она.

По ее словам, составители санкционных списков — фантазеры, которые «умудрились» внести в него целый футбольный клуб, известный и за рубежом (речь идет об ФК «Ахмат» — «Газета.Ru»).

Она напомнила, что ранее под санкции США попал московский бассейн «Чайка».

«Очевидно, по причине того, что он находится в Москве возле Крымского моста. Как-нибудь поинтересуемся у американских коллег, что именно из географии нашей страны навеяло им мысль «озаботиться» футбольным клубом», — добавила Захарова.

В четверг, 10 декабря, американский Минфин ввел санкции против ряда физических и юридических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Вашингтон считает его причастным к серьезным нарушениям прав человека. Сам политик добавлен в черный список США в рамках «акта Магнитского».

Новые санкции введены не только против ФК «Ахмат», но также против «Абсолютного чемпионата Ахмат», Фонда им. Ахмата Кадырова, компании «Мегастройинвест», клуба смешанных единоборств «Ахмат» и компании «Чеченские минеральные воды».

В ведомстве полагают, что эти структуры так или иначе связаны с Кадыровым или принадлежат ему. Сам Кадыров в своем Telegram-канале назвал происходящее «дебилизмом».

«Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми... <..> ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда», — заявил политик.

По его словам, члены семьи международного террориста №1 Усамы бен Ладена жили в США, а «его братья управляли собственными бизнес-компаниями в разных уголках земного шара». Однако никто из них мистическим образом не попал под санкции Соединенных Штатов и спокойно занимался своим делом, добавил Кадыров. По его словам, новые санкции никак не повлияют на Чеченскую республику.

«Сегодняшние позорные санкции еще аукнутся США. Это действительно черная страница в истории этого государства», — подчеркнул чеченский руководитель.

Госдепартамент США в июле 2020 года ввел персональные санкции против Рамзана Кадырова, его супруги Медни и дочерей Айшат и Хадижат. Политика обвинили в нарушениях прав человека.

«Мы <...> располагаем большим количеством достоверной информации о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные серьезные нарушения прав человека, в том числе пытки и внесудебные убийства», — говорится в заявлении американского госсекретаря Майка Помпео.

В ответ Кадыров в своем Telegram-канале выложил фотографию, где он стоит с двумя ручными пулеметами в руках. «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — заявил он.

«Где я нарушил права человека? Наоборот. Мы боремся с международным терроризмом, войну остановили. Я думал, что мне Нобелевскую премию дадут, а они меня под санкции. Несправедливо», — возмутился чеченский лидер.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов рекомендовал администрации США «помалкивать о правах человека». «Соринка в чужом глазу заметней, чем бревно в собственном», — подчеркнул спикер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что санкции «являются крайне недружественными» шагами.

«Вот эти вот ограничения были введены не только в отношении самого Кадырова, но и членов его семьи, что весьма труднообъяснимо. Само по себе это является крайне недружественными действиями. Естественно, это вызывает противодействие со стороны руководителя одного из российских регионов», — сказал представитель Кремля.

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