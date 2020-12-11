В МИД РФ ответили США на санкции против «бизнеса Кадырова»

Соединенные Штаты ввели новые антироссийские санкции под надуманным предлогом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Очередная порция ограничений, как уже давно заведено у американцев, носит надуманный характер и не подкреплена доказательствами. Это неуклюжий пиар-ход», — подчеркнула она.

По ее словам, составители санкционных списков — фантазеры, которые «умудрились» внести в него целый футбольный клуб, известный и за рубежом (речь идет об ФК «Ахмат» — «Газета.Ru»).

Реклама

Она напомнила, что ранее под санкции США попал московский бассейн «Чайка».

«Очевидно, по причине того, что он находится в Москве возле Крымского моста. Как-нибудь поинтересуемся у американских коллег, что именно из географии нашей страны навеяло им мысль «озаботиться» футбольным клубом», — добавила Захарова.

В четверг, 10 декабря, американский Минфин ввел санкции против ряда физических и юридических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Вашингтон считает его причастным к серьезным нарушениям прав человека. Сам политик добавлен в черный список США в рамках «акта Магнитского».

Новые санкции введены не только против ФК «Ахмат», но также против «Абсолютного чемпионата Ахмат», Фонда им. Ахмата Кадырова, компании «Мегастройинвест», клуба смешанных единоборств «Ахмат» и компании «Чеченские минеральные воды».

В ведомстве полагают, что эти структуры так или иначе связаны с Кадыровым или принадлежат ему. Сам Кадыров в своем Telegram-канале назвал происходящее «дебилизмом».

«Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми... <..> ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда», — заявил политик.

По его словам, члены семьи международного террориста №1 Усамы бен Ладена жили в США, а «его братья управляли собственными бизнес-компаниями в разных уголках земного шара». Однако никто из них мистическим образом не попал под санкции Соединенных Штатов и спокойно занимался своим делом, добавил Кадыров. По его словам, новые санкции никак не повлияют на Чеченскую республику.

«Сегодняшние позорные санкции еще аукнутся США. Это действительно черная страница в истории этого государства», — подчеркнул чеченский руководитель.

Госдепартамент США в июле 2020 года ввел персональные санкции против Рамзана Кадырова, его супруги Медни и дочерей Айшат и Хадижат. Политика обвинили в нарушениях прав человека.

«Мы <...> располагаем большим количеством достоверной информации о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные серьезные нарушения прав человека, в том числе пытки и внесудебные убийства», — говорится в заявлении американского госсекретаря Майка Помпео.

В ответ Кадыров в своем Telegram-канале выложил фотографию, где он стоит с двумя ручными пулеметами в руках. «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — заявил он.

«Где я нарушил права человека? Наоборот. Мы боремся с международным терроризмом, войну остановили. Я думал, что мне Нобелевскую премию дадут, а они меня под санкции. Несправедливо», — возмутился чеченский лидер.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов рекомендовал администрации США «помалкивать о правах человека». «Соринка в чужом глазу заметней, чем бревно в собственном», — подчеркнул спикер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что санкции «являются крайне недружественными» шагами.

«Вот эти вот ограничения были введены не только в отношении самого Кадырова, но и членов его семьи, что весьма труднообъяснимо. Само по себе это является крайне недружественными действиями. Естественно, это вызывает противодействие со стороны руководителя одного из российских регионов», — сказал представитель Кремля.