В Дании обвинили россиянина в краже технологий

Посольство РФ в Дании заявило, что арест россиянина по обвинению в шпионаже, выдвинутому датскими правоохранительными органами, является ошибкой. Диппредставительство выразило надежду, что суд вынесет решение о невиновности россиянина.

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«Рассчитываем на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению указанного дела. Надеемся на оправдательный вердикт суда и освобождение нашего соотечественника», — прокомментировала ситуацию российская дипломатическая миссия.

Прокуратура королевства считает, что гражданин РФ за деньги передавал российской разведке информацию о технологиях, используемых в сфере энергетики. Фигурант был заключен под стражу еще в июле нынешнего года. Слушания в Окружном суде Ольборга будет проходить в закрытом режиме.

Имя обвиняемого не называется, однако в сообщении датской прокуратуры указывается, что он постоянно проживает в России.

«Дело основано на более крупном расследовании, проведенном полицейской разведкой. В ходе следствия по делу сторона обвинения подаст иск о том, чтобы данное лицо было приговорено к тюремному заключению и депортировано из Дании», — указывается в сообщении датского правоохранительного ведомства.

Осло также обвиняет иностранные разведки, в том числе России и Китая, в сборе сведений о нефтяном секторе Норвегии, о чем говорится в отчете норвежской Полицейской службы безопасности (PST), выдержки из которого приводит издание Dagens Næringsliv.

В PST указали, что целями иностранных разведок являются сотрудники государственных и частных компаний, члены технологических сообществ при университетах и исследовательских институтах, а также норвежские официальные ведомства.

В документе утверждается, что людей, работающих или связанных с нефтяным сектором, могут пытаться завербовать, для того чтобы они стали источниками информации. PST опасается, что в худшем варианте эта разведывательная информация может быть использована иностранными государствами для совершения актов саботажа против нефтяной промышленности Норвегии.

В ответ на это посольство России в Осло отметило, что в этих заявлениях нет ничего нового, назвав их «примитивной» пропагандой, продолжающейся многие годы. Это общие домыслы, показывающие, что поиск врагов ведется там, где их нет, указали в диппредставительстве.

В посольстве также выразили уверенность в том, что Осло следует способствовать углублению фактического сотрудничества с Москвой, а не демонизировать Россию.

В августе посольство России в Норвегии выразило протест в связи с задержанием и объявлением персоной нон грата заместителя торгового представителя РФ, которого Осло обвинил в шпионаже.

МИД Норвегии утверждает, что дипломат из РФ встречался с 50-летним норвежским служащим сертификационной компании DNV GL, которая сотрудничала российскими фирмами и ведомствами, отвечающими за нефтегазодобычу, судостроение и крупные инфраструктурные проекты.

Москва обвинила Осло в нарушении статуса дипломата.

«Полицейской службой безопасности (PST) необоснованно задержан заместитель торгового представителя. Его обыскали, не предоставили возможность связаться с посольством или вызвать к месту инцидента сотрудника консульского отдела», — заявили в МИД РФ.