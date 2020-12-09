«Это будет сплошной суржик»: как Киев внедряет украинский язык

Компания Google рассказала, что больше всего интересовало жителей Украины в 2020 году. Среди главных поисковых запросов — COVID-19 и выборы в США. Однако украинские наблюдатели обратили внимание вовсе не на интересы граждан страны, а на то, что практически все популярные запросы в системе были сделаны на русском языке.

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Так, из топ-10 самых трендовых запросов только два были на английском — и те связаны с популярными интернет-сервисами, ставшими актуальными при переходе на дистанционные режимы работы и обучения.

На родном языке граждане республики искали только один украинский фильм и один сериал — больше на украинском популярных запросов, по данным Google, не было.

Подобные данные ставят перед местными журналистами ряд вопросов об эффективности политики украинизации, которая получила активное развитие в период президентства Петра Порошенко. Именно при нем были приняты резонансные инициативы, как, например, закон о государственном языке, сделавший украинский обязательным для органов власти и других сфер жизни общества.

Ряд положений этого закона уже действуют, но отдельные нормы будут имплементироваться еще в течение нескольких лет. В частности, украинские школы и университеты уже перешли на обучение на государственном языке, представители госструктур также не могут говорить на русском при исполнении своих обязанностей.

Следующий этап ожидает украинцев уже в январе 2021 года: с 16 января обслуживание клиентов во всех предприятиях сферы услуг должно перейти на украинский. Здесь, правда, есть уточнение: если клиент попросит говорить на другом, удобном для него языке, то такое допускается, но украинский станет обязательным по умолчанию.

«В Киеве зазвучал украинский»

Результаты исследования, проведенного Google нельзя интерпретировать как провал языковой политики нынешних украинских властей, однако очевидно, что она реализуется не совсем так, как хотелось бы ее авторам, считает директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Сказать, что эта политика совсем не работает, нельзя, просто все идет медленно. Раньше встретить в Киеве молодых людей, которые между собой разговаривают на украинском языке было почти нереально. Сейчас же на улицах можно встретить тех, кто на нем говорит — и это не только приезжие с западной части Украины, но и ребята, которые выглядят киевлянами», — отметил эксперт.

Причем этот процесс начался не вчера — его запустили буквально сразу после распада СССР, продолжает собеседник «Газеты.Ru». По его словам, с 1991 по 2001 год количество детей, которые обучались на русском языке, упало в 10 раз.

Если же рассматривать ситуацию по стране в целом, а не по отдельным городам или макрорегионам, то молодежь уже больше говорит на украинском, а не на русском, говорит глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Уровень употребления русского языка в обществе снизился достаточно существенно, но все же ситуация меняется не быстро. По сути, русский и украинский языки в стране поменялись местами. Если украинский теперь язык молодежи и официального публичного сектора, то русский больше народный, а также язык людей среднего и старшего возраста. Если эта политика будет сохраняться, то украинский начнет доминировать полностью», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Впрочем, исследования показывают, что позиции русского языка в украинском обществе можно назвать весомыми. Ноябрьский опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что 49,8% украинцев считают русский язык историческим достоянием своей страны, которое необходимо развивать.

О том, что русский язык угрожает независимости Украины, заявили 29,6% респондентов. 57,1% при этом считают, что в будущем республика преимущественно станет украиноговорящей. Достаточно существенное число респондентов (31,8%), вместе с тем, сказали, что в будущем русский может стать вторым государственным языком Украины.

Тут необходимо указать, что мнение украинцев по отношению к русскому языку имеет привязку по региональному принципу. Согласно прошлогоднему исследованию социологической службы «Центр Разумкова», украинский язык как единственный государственный отстаивают больше всего в западном регионе (92%) и в центральном регионе — 77%.

В южном регионе 51% респондентов выступают за статус русского языка как языка для повседневного общения, с признанием украинского в качестве государственного.

В то же время, в восточном регионе это поддерживают 42% опрошенных, а 31% считают необходимым сделать русский язык государственным на Украине.

Ожидания не оправдались

Владимир Зеленский, пришедший к власти на Украине в 2019 году на волне ожиданий изменения курса, взятого Петром Порошенко, в ходе предвыборной гонки заявлял о желании пересмотреть подход к языковой политике. Очевидно, что на том этапе нынешнему президенту необходимо было заручиться поддержкой русскоговорящих граждан страны. Объединительная риторика, впрочем, не переросла в конкретные шаги, а после победы Зеленский и вовсе заявил, что не видит какой-либо языковой проблемы на Украине.

Очевидно, президент Украины так и не решился переформатировать политику Порошенко, опасаясь конфликта с правыми силами, считает Руслан Бортник. А потому он фактически позволяет инерционно развиваться курсу своего предшественника.

«Во власти продолжают работать множество людей из тех, кто эту политику Порошенко придумывал.

Зеленский просто ничего не поменял, поэтому Украина продолжает развиваться в этой парадигме, хотя для президента это проблема, так как бьет по его электоральным позициям.

Любые языковые конфликты, которые будут возникать в обществе, станут его минусами, потому что на нем теперь лежит ответственность», — говорит эксперт, добавляя, что до завершения кризиса в отношениях с Россией корректировки в языковой политике ожидать не стоит.

От Зеленского, конечно, ожидали смягчения позиции Киева в этом направлении. Сам он в ходе предвыборной кампании переходил на русский, обращаясь к избирателям, напоминает в беседе с «Газетой.Ru» член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«К примеру, ожидалось, что он может отменить часть языковых требований для ряда регионов. Украина подписала и ратифицировала европейскую хартию по региональным языкам, в рамках которой любой регион может признать какой-либо другой язык региональным, если имеет в количестве от 2% до 5% его носителей», — добавил эксперт.

К слову, касательно предоставления русскому языку статуса регионального, такие попытки предпринимались в ряде украинских областей. В частности, в городе Запорожье эта инициатива была претворена в жизнь еще в 2006 году, однако в ноябре нынешнего года запорожский окружной суд официально отменил это решение.

«Будут коверкать украинский язык»

Следующим этапом украинизации общественной жизни на Украине станет переход сферы обслуживания на государственный язык.

«С 16 января 2021 года язык обслуживания потребителей — украинский! В соответствии со статьей 30 закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке. В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был — обслуживание должно быть на украинском. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке», — написал в начале декабря в Facebook уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

И хотя до перехода на обязательное обслуживание потребителей на украинском языке остается чуть больше месяца, в Киеве, как говорят местные жители, уже часто применяются положения закона на практике.

«Раньше, когда звонили из банка, в магазине, в кафе, где угодно, и слышали, что я как клиент отвечаю по-русски, переходили на русский. Сейчас уже не переходят: если разговор начался на украинском, так и продолжается», — рассказала «Газете.Ru» одна из жительниц Киева.

Отраслевые специалисты считают, что Украина, в целом, готова к изменениям. В частности, в Украинской ресторанной ассоциации сказали, что не видят никакой проблемы в переходе на обслуживание на государственном языке.

Но если в профсоюзных организациях не видят проблем с переходом на обслуживание на украинском, то сами работники этой сферы говорят иначе.

«Мне сложно говорить на украинском. Я же из Донбасса, выросла в русскоязычной среде. Это будет какой-то сплошной суржик. Никто ведь не учил меня правильно говорить на украинском. И репетиторы сейчас очень дорогие. И вряд ли власть будет мне оплачивать услуги репетитора. Я в шоке. И не знаю, как это будет происходить», — поделилась мастер по маникюру Эльмира.

Того же мнения придерживается косметолог-массажист из Киева Ксения, которая убеждена, что не только сфера обслуживания, но и сама Украина не готова к такому шагу.

«Все равно большинство людей общаются между собой на русском языке. И это не только приезжие из постсоветских республик, но и, по факту, мы — украинцы», — говорит она, подчеркивая, что граждане Украины, так или иначе, умеют на украинском и говорить, и писать, однако повседневной практики общения, по ее мнению, у многих попросту нет.

«Я не представляю, как сейчас сферу услуг будут заставлять — а нас именно будут заставлять принудительно — разговаривать на украинском», — говорит Ксения.

При этом собеседница «Газеты.Ru» сказала, что считает Украину фактически двуязычной страной, в которой за годы такого положения сформировалась «языковая толерантность» друг к другу, где никто не осуждает другого за использование русского или украинского языков. И метод кнута, по ее словам, может разрушить сложившуюся практику.

К слову, оценки рядовых киевлян разделяют и украинские политологи. Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что «сфера услуг однозначно не готова к переходу на украинский язык». По его словам, закон предполагает какие-то послабления, но вряд ли они будут работать.

«По сути, против ресторанов могут применять определенные санкции, если в нем будет персонал разговаривать на русском. Конечно, сфера к этому не готова, однако люди хотят сохранить работу, поэтому, скорее всего, будут коверкать украинский язык, в частности, использовать суржик», — считает эксперт.

Причем отказ от русского языка в сфере услуг, скорее всего, станет достаточно болезненным для многих регионов, а в некоторых случаях и вовсе увеличит издержки бизнеса, говорит глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Это также спровоцирует многочисленные конфликты на бытовом уровне, которые будут разжигать чиновники, занятые надзором за реализацией закона. Кроме того, нельзя исключать различных попыток саботировать данный проект»,

— сказал эксперт, добавив, впрочем, что вряд ли в долгосрочной перспективе это станет большой проблемой для бизнеса.

Однако, продолжает собеседник издания, украинизация сферы услуг — далеко не последний момент, где Киев может навязать использование государственного языка. В настоящее время в стране популярны блоги, передачи или сериалы на русском. Взять хотя бы сериал «Слуга народа», главную роль в котором ранее исполнил нынешний президент Владимир Зеленский: он говорил на русском, за что его неоднократно подвергали критике.

Почему русскоязычные программы пользуются популярностью вполне понятно, уверен Бортник: русский является народным и бытовым языком на Украине.

Более того, контент на русском пользуется популярностью и в других государствах, то есть сам рынок диктует запрос на именно такие материалы.

Удар по образованию

В вопросах языковой политики наблюдатели и эксперты отдельно останавливаются на украинизации образования. И если относительно обучения в школах делать выводы пока рано, поскольку обязательный переход на государственный язык в средних образовательных учреждениях произошел только в этом году, то в вузах преподавание ведется на украинском уже достаточно давно. И, как говорят сами участники образовательного процесса, вузы уже адаптировались к реалиям языковой политики Украины.

«Глобальных изменений не произошло, студенты нормально усваивают информацию. Конечно, многие наши студенты — выпускники украинских школ, поэтому проблем никаких нет. Студенты и преподаватели отдельно могут пообщаться на русском языке — этого никто не запрещает», — рассказал «Газете.Ru» председатель профсоюза Харьковского национального университета имени В.Н. Казарина Анатолий Голтвянский.

Правда, признал он, иногда могут возникать некоторые нюансы — например, трудности перевода терминологии, что требует обращения к справочникам.

«Единственное — иностранцы не всегда довольны, но это отдельный вопрос. Какие-то изменения для этой категории студентов были внесены, но не все приняты и не все работают. Но для иностранцев обучение на украинском, наверное, немного сложнее», — считает Голтвянский.

Очевидно, речь идет о законопроекте №2299 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования», подписанном президентом Украины в начале 2020 года.

Документ предполагает, что для «иностранных граждан, лиц без гражданства, желающих получить высшее образование за средства физических или юридических лиц, обучение может осуществляться на иностранном языке; при этом высшие учебные заведения обеспечивают изучение такими лицами государственного языка».

Другими словами, получать высшее образование на Украине на иностранном языке могут граждане других стран, которые сами оплачивают свое обучение. В то же время, вузу вменяется в обязанность обучение таких студентов украинскому.

Авторы законопроекта от партии «Слуга народа» — Сергей Бабак, Юлия Гришина, Ольга Коваль и Владимир Воронов — обосновывали необходимость принятия документа тем, что такая опция поможет укрепить европейский вектор развития украинских вузов и сблизит украинскую систему образования с другими странами Болонского процесса.

«Страна.ua» приводила официальные данные министерства образования Украины за 2019 год, показывающие, откуда приезжает иностранные студенты. Наибольшее число таких учащихся прибыло из Индии, Марокко, Азербайджана, Туркменистана и Нигерии (от 3552 до 14958 человек). Также в десятку вошли Египет, Турция, Китай, Израиль и Грузия.

Как видно из перечня, в топ-10 входят три республики бывшего СССР — Азербайджан, Туркмения и Грузия, — приезжим из которых, как полагают украинские журналисты, было бы удобнее обучаться на русском.

К слову, по тем же данным минобразования Украины, доля приезжих из постсоветских стран среди общего числа иностранных студентов, с 2017 по 2019 годы варьировалась от почти 25% до почти 30%.

Косвенно такой расклад подтвердил из Анатолий Голтвянский из Харьковского национального университета: «Приезжают, в основном, из Индии. Есть, понятно, студенты из бывших советских республик, например, из Туркменистана».

Примечательно, что представитель университета на вопрос — какой язык чаще можно услышать в коридорах вуза — отвечает, что, «наверное, больше все-таки русский», правда, добавляет, что кто-то общается и на украинском, а кто-то говорит на русском, а его собеседник — на украинском.

«Люди друг друга понимают, я проблем не вижу. Иностранцы, конечно, стараются говорить по-русски», — добавил собеседник «Газеты.Ru».

При этом он добавляет, что Харьков по большей части остается русскоязычным городом, но все семинары, заседания, конференции и другие элементы образовательного процесса проходят на государственном (украинском) языке.

«Потому что иначе не перейдешь. Должна быть языковая практика. Правила есть правила. И это не самое страшное, есть проблемы посерьезнее — оплата труда, социальная защита, другие вещи, которые волнуют людей гораздо больше», — отметил Голтвянский.