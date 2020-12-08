«Нужна перезагрузка»: Лавров выступил перед немецкими политиками

Отношения России и Германии требуют перезагрузки, переосмысления, так как в них накопилось много проблем, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Реклама

«У нас с Германией много вопросов, по которым мы занимаем разные позиции, порой противоположные позиции, но в современном мире это естественная вещь, и ситуация, прежде всего нарастание трансграничных угроз, которые являются общими для всего человечества, требует как раз диалога», — сказал глава ведомства на встрече с делегацией партии «Альтернатива для Германии» в Москве.

Лавров констатировал, что в отношениях между Москвой и Берлином «накопилось немало серьезных проблем, которые продолжают множиться». Для сторон сейчас важно вести диалог по всем линиям — межправительственной, межпарламентской и межобщественной, уверен глава внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что стороны должны прежде всего искать баланс интересов, а не нагнетать конфронтацию и не пытаться препятствовать диалогу.

По его мнению, приезд немецких политиков в Москву — хорошая возможность продолжить диалог и искать точки соприкосновения сторон, несмотря на то, что Берлин пытался помешать этой поездке. Лавров заметил, что немецкие политики устраивали «препоны и создавали протокольные сложности».

«Особенно нас удивила развязанная по поводу вашей поездки истеричная внутренняя дискуссия. <...> Мы, со своей стороны, никогда не только не протестуем, но и не препятствуем контактам между официальными представителями германских властей и российской оппозиции», — заверил российский министр.

В качестве примера он привел рабочие поездки своего немецкого коллеги Хайко Мааса в Москву. По словам Лаврова, глава МИД ФРГ всегда встречается с деятелями, которые жестко критикуют политику Кремля. «И никаких попыток с нашей стороны возбранять такие контакты не предпринимается», — заключил он.

Лавров заметил, что «Альтернатива для Германии» — крупнейшая оппозиционная фракция в бундестаге, у которой есть свои представители во всех 16 землях страны.

«Мы как раз считали бы, что в нынешней ситуации, наоборот, с учетом непростого времени в наших двусторонних отношениях было бы важно развивать контакты между всеми представителями российского общества и германского общества на всех уровнях, особенно между теми, кто выступает не только за сохранение потенциала нашего взаимодействия, но и за преодоление существующих проблем», — добавил министр.

Отношения России и Германии обострились после инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным, которого, как считают в Германии, якобы отравила российская сторона. Хотя российские медики, которые первыми обследовали Навального, заверили, что не обнаружили в организме Навального отравляющих веществ. По их мнению, у блогера произошло нарушение обмена веществ. Тем не менее, стороны продолжают рабочий диалог на уровне глав государств.

Накануне состоялся телефонный разговор российского президента Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Как отметили в пресс-службе Кремля, собеседники затронули такие темы, как распространение коронавируса, ситуация в непризнанной республике Нагорный Карабах, а также развитие процесса урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

Обсуждая ситуацию вокруг пандемии коронавируса, стороны подтвердили необходимость взаимодействия министерств здравоохранения в вопросе создания вакцин от инфекции. Путин обсудил с Меркель перемирие в Нагорном Карабахе. Они подчеркнули, что в этом регионе необходимо, прежде всего, помогать местным жителям, пострадавшим от боевых столкновений, в решении проблем бытового характера.

Относительно темы внутриукраинского конфликта собеседники отметили, что в регионе процесс не особо продвигается, несмотря на практически полное соблюдение перемирия, которое было объявлено летом этого года.