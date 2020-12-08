«Время терпит»: Москва предложила Вашингтону выход по СНВ-3

«Один документ, достаточно объемный: это так называемые рамки будущего контроля над вооружениями, где мы изложили те элементы текущей повестки дня, которые необходимо будет отрабатывать в дальнейшем для того, чтобы повысить шансы на выход на договоренность. При этом мы сказали, что то, как такие договоренности могут быть оформлены, — вопрос для обсуждения. Это может быть определенная смесь, набор различных по формату и характеру пониманий и обязательств как юридически обязывающего свойства, так и политически», — сообщил ТАСС замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

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Второй документ более короткий и определенный по своему политическому сигналу, продолжил дипломат. Это — вариант конкретной договоренности, а не просто обозначение направленной работы.

«Этот текст касается продления текущего ДСНВ. Таким образом, мы предложили США по одному своему документу согласиться с продлением ДСНВ без предварительных условий, а во втором документе вложили наше видение того, как двигаться дальше и куда», — отметил Рябков.

Трамповский тупик

Заместитель главы МИД России также отдельно указал, что российский дипломаты не передавали США никакие новые соглашения, так как пока Москва и Вашингтон не договорились даже о том, в каком формате и куда двигаться.

«С администрацией [президента США Дональда] Трампа такой договоренности не было.

Администрация Трампа не оказалась в состоянии просто продлить действующий договор без предварительных условий, несмотря на наши шаги навстречу Вашингтону как в части срока продления, так в части согласия заморозки боезарядов», — пояснил Рябков.

При этом с командой кандидата-демократа Джо Байдена, предварительно, побеждающего на президентских выборах, российские дипломаты пока в контакт не вступали, подчеркнул замминистра иностранных дел РФ. В Москве ожидают подведения итогов голосования в США и инаугурации нового главы государства.

«Потом будем смотреть. Мы не хотим, чтобы злонамеренно настроенные деятели, а их немало в Вашингтоне, выискивали поводы для каких-то бесконечных абсолютно безосновательных обвинений в наш адрес.

Поэтому мы спокойно подождем, время терпит, спешить некуда», — резюмировал высокопоставленный дипломат.

Комментарий замминистра относительно того, что российская сторона не предавала США никаких новых договоренностей появился не просто так. Накануне, 7 декабря, газета «Коммерсантъ» опубликовала заявление дипломата о том, что Москва передала Вашингтону варианты рамочного соглашения по контролю над вооружениями.

Согласно материалу газеты, Рябков объявил об этом в рамках онлайн-дискуссии, соорганизаторами которой выступили Центр энергетики и безопасности (Россия) и Центр изучения проблем нераспространения имени Джеймса Мартина (США). Так, дипломат рассказал о наличии масштабных, смелых, реалистичных и сбалансированных предложений.

«Главная идея — совместно разработать новое стратегическое уравнение, в котором были бы учтены все факторы стратегической стабильности, включая новые виды вооружений, перспективные технологии, а также новые политические реалии», — цитирует слова Рябкова «Ъ».

Он также отмечал, что уравнение должно включать не только традиционные стратегические вооружения, но и ядерные и неядерные вооружения, которые могут выполнять стратегические задачи. Дипломат заверил, что возможности для появления двустороннего соглашения не исчерпаны:

Москва гибко подошла к выработке новых предложений, сделав так, чтобы к ним могли присоединиться другие ядерные державы.

По сути, ключевой момент комментария Рябкова ТАСС заключается в том, что все же речь шла не о новых рамочных соглашениях, а неофициальных предложениях Москвы по треку возможного продления СНВ-3.

Шанс на успех?

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) на данный момент является единственным документом, ограничивающим ядерные силы России и США, обладающих большей частью мировых ядерных запасов. Действие СНВ-3 истекает 5 февраля 2021 года, он может быть продлен сроком на пять лет при обоюдном согласии сторон, однако пока добиться соглашения в этом направлении Москве и Вашингтону не удалось — хотя президент России Владимир Путин предлагал продлить документ как минимум на год без каких-либо предварительных условий.

Как американская сторона оценивает новую инициативу России в отношении соглашения — в данный момент неизвестно.

Администрация действующего американского лидера Дональда Трампа активно пыталась подключить к договору Китай, точно так же, как при переговорах о спасении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в итоге прекратил свое существование в августе прошлого года.

Тот же Рябков не раз говорил, что нынешние американский власти уже приняли решение не продлевать СНВ-3. Однако формально шанс на продление документа с новой администрацией США сохраняется, хотя временные рамки будут серьезно ограничены. Байден уже обещал продлить соглашение без предварительных условий, а будущий глава Госдепа Энтони Блинкен указывал, что речь идет о продлении на полные пять лет, за которые стороны могли бы договориться о новом (возможно, многостороннем) соглашении, которое покрыло бы и другие виды вооружений.

Согласно официальной позиции МИД России, Москва не будет вести переговоров с Байденом и его командой до его инаугурации, что оставляет для продления соглашения чуть больше двух недель. В ведомстве пока отказываются делать прогноз относительно того, с какими трудностями могут столкнуться стороны при работе в такие сжатые сроки.

При этом ряд бывших высокопоставленных чиновников США утверждают, что продление СНВ-3 определенно станет приоритетным вопросом для Байдена. К примеру, экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Москве будет проще договориться с новым главой Белого дома.

«Я готов на доллар поспорить, что политика по отношению к России будет мягче. Сейчас главным будет Договор о СНВ. <...> Администрация Байдена, наверное, продлит его еще на пять лет», — подчеркнул Болтон.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, пока трудно прогнозировать, как будут развиваться события вокруг СНВ-3.

«Администрация Трампа была не настроена на продление соглашения без предварительных условий. Учитывая, что он проиграл выборы, обстоятельства изменились и теперь России имеет смысл дождаться смены власти. Байден действительно может успеть продлить договор, поскольку технически это не требует серьезных действий. Сторонам достаточно обменяться соответствующими нотами. То есть никакого одобрения конгресса или других моментов не понадобится», — добавил эксперт.

Однако все же делать какие-то выводы пока рано, подчеркнул Тимофеев, потому что в данный момент отношения России и США находятся не в лучшем состоянии. Положительный момент прошедших выборов — отсутствие каких-либо скандалов с «российским вмешательством», так что шанс на продление документа со стороны администрации Байдена сохраняется.