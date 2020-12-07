«Партия сильно потеряла»: кандидат Зеленского упустил родной город президента

Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского проиграла во втором туре местных выборов на родине главы государства — в Кривом Роге.

Победу на выборах мэра города одержал кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Константин Павлов — у него 56,95% голосов. За него проголосовали 97 591 человек. Кандидат от «Слуги народа» Дмитрий Шевчик заручился поддержкой 69 393 избирателей.

Такие данные представляет портал «Первый городской» со ссылкой главу криворожской городской избирательной комиссии Валентина Орлова.

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В первом туре наибольшее количество голосов получил действующий мэр, представитель партии «Оппозиционный блок» Юрий Вилкул (47,27%). Второе место досталось Шевчику, но с достаточно большим отрывом, он получил 25,94%. Шансы Вилкула на победу были достаточно высоки, однако в преддверии второго тура он снял свою кандидатуру, объяснив это решение состоянием здоровья. Украинские СМИ, ссылаясь на источники, писали, что в этой истории имеют место некие политические договоренности с офисом президента Украины или же с олигархом Ринатом Ахметовым. Существовала и версия давления на Вилкула.

Так или иначе, мэр родного города Владимира Зеленского вышел из гонки, расчистив путь для кандидата, получившего второе место. Соперником Шевчика стал Константин Павлов, занявший третье место в первом туре с 9,15%. Вилкул, к слову, публично поддержал именно кандидата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и даже заявил, что их партии войдут в коалицию в горсовете.

У представителя «слуги народа», впрочем, поддержка тоже была значительной. Глава государства приезжал в Кривой Рог, где публично встречался с Шевчиком. Накануне выборов Владимир Зеленский опубликовал ролик, в котором призвал граждан родного города принять участие в выборах. Президент подчеркнул, что не агитирует ни за кого голосовать: «Но это и не нужно. Вы люди умные, сами все знаете».

Местные выборы стали для Зеленского и «Слуги народа» первым электоральным экзаменом. Получить первое место на выборах в областные советы партия президента смогла лишь в четырех регионах. Столько же областей взяли «Оппозиционная платформа — За Жизнь» и партия Петра Порошенко «Европейская солидарность». В 10 остальных областях победили местные партии.

Партия президента победила в Днепропетровской, Житомирской, Сумской и Черновицкой областях. И в каждом из этих регионов «Слуге народа» придется договариваться о сотрудничестве с другими партиями. Монобольшинства, которое партия смогла получить в результате прошлогодних парламентских выборов, у «Слуг» не будет нигде.

Что касается выборов мэра то кандидатам от партии президента не удалось одержать победу ни в одном областном центре.

Окончательные результаты местных выборов еще неизвестны (вторые туры проходили в разных областях в разные даты, последние состоялись 6 декабря). В следующем году состоятся повторные выборы глав горсоветов Борисполя Киевской области, Новгорода-Северского Черниговской области и Конотопа Сумской области, новоизбранные мэры которых умерли от COVID-19.

Результаты выборов мэра в Кривом Роге можно назвать символичными. Как правило, политики могут рассчитывать на поддержку жителей своей родины. Год назад жители города не подвели Зеленского. В четырех округах города политик в первом туре президентских выборов получил от 46,9% до 51,6%, при среднем уровне поддержки по Украине в 30,2%. Во втором туре результат Зеленского достиг рекордных 90,8%. В ходе парламентских выборов Кривой Рог снова оказал президенту весомую поддержку. «Слуга народа» получил в городе свыше 60%.

Теперь же жители родного города президента отдали предпочтение кандидату от «Оппозиционной платформы — За жизнь», который в первом туре занял третье место. Этот результат может свидетельствовать о протестном голосовании.

Поддержка Юрия Вилкула сыграла свою роль, но тот факт, что победу одержал кандидат, который в первом туре набрал всего 9%, может говорить о том, что жители города голосовали не за него, а против его конкурента,

Считает доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве факультета международных отношений СПбГУ Игорь Грецкий.

Так или иначе, поражение Дмитрия Шевчика является показателем падения доверия не только к правящей партии, но и к самому президенту даже на его родине, продолжил эксперт.

«Все его просчеты, ошибки, в том числе в пиар-кампании, сказывались на рейтинге «Слуги народа». И местные выборы, которые сейчас состоялись, показывают, что как раз партия сильно потеряла по сравнению с парламентскими выборами. Рейтинги падают и падают, причем и в крупных городах, и в сельской местности», — отмечает эксперт.

В целом, результаты выборов в Кривом Роге закрепили неудачу партии на Юго-Востоке. Так, например, в четырех из пяти регионов на выборах в областные советы победу одержала именно «Оппозиционная платформа — За жизнь». Главой политсовета этой политической силы является Виктор Медведчук — пророссийский политик. Партия выступает за сближение с Россией, решение конфликта в Донбассе путем выполнения минских соглашений.

Несмотря на то что в последнее время юго-восток является, преимущественно, электоратом «Оппозиционной платформы», на прошлогодних парламентских выборах «Слуга народа» одержала победу в этом регионе. Исключение составили Донецкая и Луганская область, там лидировала «Оппозиционная платформа — а жизнь».

Однако, так или иначе, говорить, что Зеленскому удалось заполучить симпатии юго-восточных избирателей, не приходится, отмечает Игорь Грецкий. До 2014 года избиратели юго-востока голосовали, преимущественно, за правящую «Партию регионов», лидером которой являлся Виктор Янукович. После «евромайдана» электорат, видевший, как стремительно развалилась партия, которой он отдавал преимущество, и как бежали политические лидеры этой партии, оказался в состоянии фрустрации. В результате на юго-востоке началась политическая конкуренция, однако закрепить его за собой пока никому не удалось, считает эксперт.

«Фрагментация сохранится. Я не думаю, что кому-то в ближайшее время удастся консолидировать этот электорат, потерявший уверенность, в целом, в политических лидерах, в политических проектах, — такой фрустрированный электорат. Мне кажется, что было бы слишком смело утверждать, что в этом регионе когда-то Зеленский чувствовал себя комфортно. Нет, за Зеленского проголосовали именно потому, что не было другой сильной кандидатуры — это во-первых. А во-вторых, высокий спрос на новые лица на Украине сохраняется на протяжении последних восьми лет — это устойчивая тенденция, поэтому за Зеленского тогда проголосовали, если бы Вакарчук его опередил с выдвижением, проголосовали бы за него», — считает эксперт.