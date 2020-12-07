Суд на стороне президента: как Санду борется с Додоном

Конституционный суд Молдавии приостановил решение парламента о выводе спецслужб из подчинения президенту. Соответствующее решение судьи приняли после обращения депутата от оппозиционной партии «Действие и солидарность» Сергея Литвиненко.

Реклама

«Конституционный суд объявил решение №137, согласно которому поставил приостановить действие Закона №218 от 3 декабря 2020 года. Данным законом парламент исключил из полномочий президента Молдовы возможность координировать работу Службы информации и безопасности, назначать руководство структуры, установив, что деятельность СИБ попадет под контроль законодательного органа», -— говорится в заявлении КС.

Решение о лишении президента Молдавии полномочий на управление СИБ парламент принял еще 3 декабря, оно спровоцировало протесты со стороны избранного главы государства Майи Санду и ее партии «Действие и солидарность».

Будущий лидер Молдавии собрала несколько протестных акций в центре Кишинева, в день принятия инициативы и в воскресенье, 6 декабря.

К протестам сторонников Санду также подключились еще ряд оппозиционных сил — давний партнер избранного президента в парламенте, партия «Платформа Достоинства и Правда» во главе с Андреем Нэстасе, «Наша партия» Рената Усатого, а также экс-член правящей коалиции, Демократическая партия.

Недовольство Санду

На митинге избранный президент Молдавии призвала правительство уйти в отставку для организации досрочных парламентских выборов, а действующего главу государства Игоря Додона обвинила в создании «позорного большинства» в парламенте из партий социалистов, «Шор» и независимых депутатов, которые принимают законы, угрожающие безопасности республики.

Помимо закона об урезании полномочий главы государства, Санду подвергла критике инициативы о повышении статуса русского языка в республике, отмене запрета на вещание российских телеканалов, укрепление статуса Гагаузской автономии и введении запрета на строительство посольства США на территории бывшего Республиканского стадиона в центре Кишинева.

«Додон пытается разжечь огонь, спровоцировать хаос, усугубить кризис, пытается сделать жизнь людей еще хуже. Принятые их большинством в парламенте в последние дни законы угрожают безопасности государства. Они лишают президента возможности бороться с коррупцией. Они ставят под угрозу бюджет страны», — уверена Санду.

Тут стоит отметить, что решение парламента о выводе спецслужб страны из подчинения президента было продиктовано тем, что будущая глава республики имеет двойное гражданство — Молдавии и Румынии. При этом инициативу нельзя назвать сенсационной, поскольку СИБ и так находился под контролем законодательного органа вплоть до 2019 года.

Касательно угрозы бюджету Молдавии из-за новых законопроектов, Санду четко не пояснила, что именно имела ввиду. Однако тут стоит учитывать, что победительница выборов считается прозападным кандидатом, и, возможно, речь шла непосредственно о поддержке со стороны ЕС. Возможные проблемы с Брюсселем по этой линии финансирования отчасти подтверждает критика объединения в отношении закона о СИБ.

«Законодательные предложения по ограничению полномочий президента внесены поспешно и непрозрачно. Голосование не соответствовало необходимым правилам. При изменении президентских полномочий должны соблюдаться законодательно закрепленные процедуры, включая демократический контроль», — говорится в заявлении ЕС.

В Брюсселе также призвали Кишинев уважать верховенства закона и гарантировать демократию в соответствии с ожиданиями населения и основными принципами амбициозного Соглашения об ассоциации между ЕС и Молдавией.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» политолог Борис Шаповалов, реакция со стороны социалистов по закону о СИБ была вполне ожидаемой, поскольку Санду — гражданка Румынии и поддерживает идею об объединении Молдавии с этой страны.

«Как может гражданин другого государства курировать службу безопасности — это просто абсурд.

Тем более, она сама несколько раз заявляла, что готова проголосовать за объединение с Румынией. То есть Майя Санду сегодня отчасти олицетворяет скрытый прорумынский электорат, что очень опасно для молдавской государственности», — добавил эксперт.

Парламент Додона

При этом противостояние Санду и Додона еще во время выборов местные и зарубежные СМИ представляли как битву прозападного и пророссийского кандидата. Текущая ситуация, по сути, продолжение этой дуэли, и в данный момент она сосредоточена вокруг парламента Молдавии.

Дело в том, что с середины лета страна находилась в состоянии политического кризиса, так как правящая коалиция, состоящая из социалистов и демократов, потеряла большинство в законодательном органе. В таком состоянии парламентская республика прошла президентские выборы, и эта проблема лишь усугубилась, поскольку на повестке дня появился такой важный вопрос, как одобрение бюджета.

Выйти из кризиса удалось в декабре за счет формирования нового большинства в лице социалистов и группы «Pentru Moldova» (объединение депутатов из партии «Шор» и перебежчиков из «Про Молдова»). Как раз его Санду охарактеризовала как «позорное большинство» Додона, и именно с его помощью были приняты законопроекты, вызвавшие протесты оппозиции.

По сути, стабилизация ситуации сыграла против Санду, поскольку политик с начала избирательной кампании требовала досрочных парламентских выборов для разрешения кризиса в законодательном органе. Теперь, когда этот вопрос частично закрыт, она требует нового голосования для борьбы с коррупцией и недопущения международной изоляции Молдавии.

Однако возможностей для реализации подобной идеи у Санду не слишком много. Одна из них — отставка правительства с последующим запуском роспуска парламента, но действующий премьер-министр Ион Кику отказывает следовать призывам избранного президента. По его словам, в данный момент у правительства сейчас есть моральный долг утвердить бюджет, чтобы в стране не было проблем с выплатой зарплат и пенсий.

«Я прошу всех соблюдать спокойствие. В ближайшие 10-12 дней нужно принять проект госбюджета, а дальше всем политикам придется быть ответственными и сделать то, что просит общество. Я очень надеюсь, что депутаты отложат в сторону политику и сконцентрируются на этих документах», — объявил премьер Молдавии.

Второй вариант — это голосование об отставке правительства Кику, но тут Санду с ее партией «Действие и солидарность» и партнерами в лице Нэстасе или Демпартии не хватает голосов. «Наша партия» тут избранному президенту помочь не в силах, поскольку ее депутатов просто нет в текущем составе парламента.

Выборы необходимы?

Как ранее говорил «Газете.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер,

у Санду нет достаточной поддержки, чтобы сформировать большинство в парламенте даже с учетом проведения досрочных выборов.

По его словам, в кабмин избранного президента в качестве ее младших партнеров могут войти председатель партии «Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе и глава «Нашей партии» Ренато Усатый.

Согласно ноябрьскому опросу ASDM, на возможных парламентских выборах социалисты могут рассчитывать на 41,5% поддержки среди молдаван, тогда как «Действие и солидарность» — лишь на 23,1%. На третьем месте в рейтинге идет партия «Шор» — 10,7%, следом — не представленная в парламенте «Наша партия» — 10,4%, замыкает пятерку «Платформа «Достоинства и правда» с 6%.

Таким образом, Санду вполне может не получить большинство даже при поддержке Устатого и Нэстасе. По мнению политолога Бориса Шаповалова, досрочные выборы позволят Санду реализовать ее успех на президентских выборах, но вряд ли ее партия сможет получить большинство в парламенте.

«Чем больше будет проходить времени, тем меньше у Санду будет шансов на успех на этом направлении, она это прекрасно понимает. Поэтому социалистам невыгодно проводить досрочные выборы в данный момент, им нужно как можно дальше оттянуть голосование — на весну или даже осень», — отметил эксперт.

В подобных обстоятельствах пока нельзя с уверенностью говорить, что Санду с ее сторонниками удастся забрать парламент даже с учетом проведения досрочных выборов, чему, скорее всего, будет мешать правящая партия в лице социалистов.

«Санду не самостоятельный политик, она четко работает по западным методичкам и продолжит им следовать. Борьба прозападного и пророссийского направления в Молдавии будет продолжаться постоянно, пока будет работать геополитический фактор в виде противостояния России, США, ЕС и Китая. В любом случае европейцы и натовцы будут пытаться поставить под свой контроль постсоветское пространство», — резюмировал Шаповалов.