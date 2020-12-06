«Против режима Додона»: президент Молдавии участвует в протестах

Днем 6 декабря в центре Кишинева на площади Великого национального собрания прошел протестный митинг, в ходе которого активисты приняли резолюцию с требованием роспуска нынешних составов правительства и парламента Молдавии.

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Кроме того, участники выразили уверенность в необходимости отменить ряд законов, принятых двумя днями ранее фракцией ПСРМ и партией «Шор», в том числе — закон о переподчинении Службы информации и безопасности (СИБ), передает молдавский портал Newsmaker.

«Если правящая коалиция ПСРМ-партия «Шор» не выполнит наши требования, мы оставляем за собой право предпринимать все конституционные меры, чтобы помешать узурпации власти», — содержится предупреждение в резолюции, которая будет отправлена парламенту и правительству.

Далее меры протестующих будут ужесточаться, предупредили организаторы митинга.

«Этот протест — это последнее предупреждение. Если парламент не аннулирует все эти бандитские законы, то в следующий раз мы будем протестовать так, что они оглохнут», — пообещал замглавы партии «Действие и солидарность» (PAS) Игорь Гросу.

По данным полиции, в акции приняли участие около пяти тысяч человек, по словам организаторов протеста – 50 тысяч.

В ходе митинга люди скандировали: «Мы сила! Мы народ!», «Шор и Додон в тюрьму!».

Одним из идеологов нынешнего протеста является избранный президент Молдавии Майя Санду. На акцию также вывели своих сторонников «Наша партия», «Платформа достоинство и правда» (DA), Демократическая партия, Партия национального единства «PUN».

Ранее парламент Молдавии ограничил полномочия президента. 3 декабря без обсуждения депутатов, сразу в двух чтениях, был принята инициатива, согласно которой СИБ переходит в подчинение к парламенту.

За принятие соответствующего решения проголосовал 51 депутат из Партии социалистов президента Игоря Додона и партии «Шор». Всего в парламенте 100 мест. Оппозиция отказалась от участия в голосовании.

Согласно инициативе, назначение директора СИБ и его заместителей переходит в полномочия парламента. Санду, которая одержала победу в ходе президентских выборов 15 ноября, считает, что, принимая законопроект, Додон пытается сосредоточить важнейшие рычаги власти в своих руках.

Проект, подготовленный группой депутатов-социалистов, был зарегистрирован 1 декабря. Он вызвал резкую критику правых партий и Санду, которая связала эту инициативу с попыткой узурпации власти.

Проведения досрочных выборов в парламенте Санду требует еще с начала своей предвыборной кампании, считая их единственно верным решением текущего политического кризиса в республике.

Дело в том, что законодательный орган власти в Молдавии функционирует в условиях отсутствия большинства. Правящая коалиция социалистов и демократов еще летом оказалась в меньшинстве из-за депутатов-перебежчиков из Демпартии.

Сформировать новую коалицию пока не удалось, а попытки Додона урегулировать ситуацию путем консультаций с различными партиями провалились — на встречу с президентом пришли только социалисты, остальные усилия главы государства просто проигнорировали.

«Режим Додона идет по стопам Плахотнюка (бывший первый вице-председатель парламента, олигарх Владимир Плахотнюк, которому приписывали ключевое влияние в стране — «Газета.Ru»). Они пытаются украсть наши результаты голосования», — заявила избранный президент.

Когда Додон вступал в должность президента в 2016 году, парламент с подачи Плахотнюка перевел СИБ в свое подчинение, что вызвало возмущение социалистов. В прошлом году правящая коалиция социалистов и блока Санду вернула службу под контроль президента.

Также в воскресенье, 6 декабря, аграрии со всей страны на нескольких десятках тракторов двинулись в столицу, но при въезде в Кишинев их остановила патрульная полиция. В Facebook опубликованы фото сельскохозяйственной техники, припаркованной к обочине дороги.

«Будем здесь стоять пока не объявят досрочные выборы», — заверил глава Национальной федерации фермеров Василе Мырзенко.

По словам фермеров, их недовольство вызвали недостаточные, по их мнению, попытки правительства страны нивелировать потери, которые принесла засуха в этом году, сообщает Nokta.

Также, аграрии возмущены налогово-бюджетной политикой на 2021 год, которая предусматривает повышение НДС на сельскохозяйственную продукцию с 8 до 12%, что, по их мнению, приведет к еще большим потерям.