«Никол, это твои последние часы»: Пашиняну выдвинули ультиматум

В Ереване проходит крупный митинг оппозиции, которая настаивает на отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Демонстранты уже выступили с соответствующим требованием в адрес главы правительства. Они хотят, чтобы он ушел со своего поста до 8 декабря.

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«Мы даем время до вторника, 8 декабря, 12.00, чтобы Никол Пашинян обсудил со своей командой этот вопрос и ушел в отставку», — сказал представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян в ходе митинга у дома Пашиняна.

Как предупредил политик, в противном случае оппозиция начнет «акции гражданского неповиновения» по всей стране.

«Никол, это твои последние часы в правительственной даче», — констатировал Сагателян.

Он заверил, что в случае добровольного ухода премьер-министра физической расправы над ним не будет. «Если не уйдет до вторника, то мы сами его отстраним, и точка», — подчеркнул оппозиционер.

О намерении оппозиции провести общенациональный митинг в Ереване 5 декабря ранее заявила депутат парламента от оппозиционной партии «Процветающая Армения» Ивета Тоноян.

«Участвуй, если не безразличен. Во имя спасения Арцаха (Нагорный Карабах — «Газета.Ru») и Армении», — писала Тоноян в Facebook.

17 оппозиционных партий с 10 ноября проводят митинги в Ереване, требуя отставки Никола Пашиняна. 3 декабря они приняли решение выдвинуть на пост главы правительства занимавшего ранее эту должность Вазгена Манукяна. Такое заявление сделал глава партии «Родина», бывший руководитель Службы национальной безопасности Артур Ванецян.

«Единым кандидатом от оппозиции на пост премьер-министра будет Вазген Манукян. После отставки Пашиняна мы хотим создать переходное правительство, Манукян возглавит его», — сказал он.

При этом сам Никол Пашинян не раз подчеркивал, что не намерен уходить в отставку.

Акции оппозиции начались в ответ на подписание премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентами России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиеваым трехстороннего заявления по Карабаху. Согласно документу, Баку возвращает под свой контроль Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы непризнанной республики.

Ереван при этом оставил за собой Лачинский коридор шириной в 5 км, который обеспечивает связь Армении с Нагорным Карабахом. При этом коридор не затрагивает стратегически важный город Шушу.

Акции армянской оппозиции начались сразу же после того, как было объявлено о подписании этого соглашения. Тогда противники такого решения со стороны Армении собрались у здания правительства в Ереване. Толпа протестующих штурмом взяла правительственную резиденцию и парламент.

С тех пор митинги в стране не прекращаются. Оппозиция требует отставки Пашиняна, создания комитета спасения и изменения некоторых положений заявления по Нагорному Карабаху.

На фоне такой ситуации специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье «организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка». Максимальная санкция по ней предусматривает двухмесячный арест.

По словам директора компании MPG — армянского представительства Gallup International Association — Арама Навасардяна, за отставку Никола Пашиняна выступают 45,3% жителей Армении.

При этом 37,8% опрошенных считают, что он должен сохранить свой пост, а 16,9% затруднились ответить, рассказал Навасардян журналистам, представляя результаты опроса, проведенного MPG.

Он отметил, что необходимость внеочередных парламентских выборов в стране однозначно видят 28,8% респондентов. 16,9% опрошенных считают, что они скорее нужны, 14,3% — что скорее не нужны, а 27,2% однозначно против их проведения.

Эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов в разговоре с «Газетой.Ru» обозначил два сценария развития событий в Армении. Он напомнил, что Пашинян пришел к власти в 2018 году, организовав мощное давление с улицы, но этот процесс был демократическим, потому что бывший тогда премьером Серж Саргсян в тот момент уже подал в отставку. Как подчеркнул эксперт, тогда не было никакого переворота: все было конституционно и в рамках правового поля. Согласно первому сценарию, обозначенному политологом, оппозиция будет стремиться достичь в отношении Пашиняна именно такого исхода.

«Второй выход, которым могла бы воспользоваться оппозиция, — добиться его отставки через парламент. Но оппозиция не имеет парламентского большинства. Большинство у партии, возглавляемой Пашиняном», — констатировал Дубнов.

По его словам, лидер страны, которая проиграла в войне, понимая свою ответственность, мог бы подать в отставку, и это было бы понятно как в самой республике, так и за ее пределами. «Но Пашинян считает, что он вправе исправить ситуацию, предложив Армении вариант выхода из кризиса», — сказал эксперт.

Политолог также обратил внимание, что Пашинян явно пользуется тем, что свою поддержку ему публично выразил Владимир Путин. «Насколько это намерение искренне, пока сказать сложно, но для армянского электората поддержка России имеет серьезное значение», — подчеркнул специалист.

Он обратил внимание, что отстранение Пашиняна будет принято мировым сообществом только в том случае, если обойдется без кровавого сценария.

«Армяне — люди горячие, тем более после войны. Они сейчас испытывают горечь поражения и горечь утраты, которые, я надеюсь, остановят их от радикальных мер в виде кровавого сценария на протестах», — подчеркнул Аркадий Дубнов.