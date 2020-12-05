«Мы многое переосмыслили»: Путин рассказал о россиянах в 2020 году

Россияне стали больше ценить жизнь, считает президент России Владимир Путин. Он также отметил, что жители страны перестали стесняться своей отзывчивости, что необходимо преумножать.

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«За этот год мы многое переосмыслили — стали сильнее ценить жизнь, с большей заботой и вниманием относиться к родным, близким, друзьям, к людям, которые живут и работают рядом с вами. У нас действительно стало больше доброты, доверия и отзывчивости, сплоченности. И не то, чтобы стало больше, она стала проявляться», — заметил глава государства.

Он добавил, что люди стали гордиться тем, что могут помочь другим.

«Важно это все сохранить и приумножить», — резюмировал Путин на встрече с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России — 2020».

Глава государства считает, что только при таком крепком нравственном фундаменте получится идти вперед, добиваться серьезных целей и социального, технологического и экономического развития.

«Когда весной этого года грянула беда, каждый из нас, все общество осознали, прочувствовали, что мы вместе. Взаимная поддержка, соучастие и готовность прийти на помощь — все это не зависит от каких-то ни было политических или иных убеждений, взглядов. Это чрезвычайно важно. Это то, что стоит над политикой и то, что действительно объединяет всех», — приводит РИА «Новости» его слова.

Во время встречи с волонтерами президент страны заметил, что нормами для жизни россиян являются сердечная щедрость, великодушие и милосердие. Он уверен, что это суть характера культуры и традиций населения России, так как передает от родителей детям, — «как говорится, в крови».

«И всегда, на протяжении всей истории страны лучшие качества нашего народа обеспечивали России морально-этическое лидерство, помогали преодолевать любые испытания. Много очень на этот счет у нас лозунгов, поговорок, и все они отражают именно эту суть», — сказал глава государства.

Он рассказал, что в этом году в проектах волонтерской направленности приняли участие более 15 млн россиян. Но «на самом деле людей, которые откликаются на беду ближнего, безусловно, гораздо больше», уверен Путин.

«Великодушные, бескорыстные, искренние поступки совершают все больше и больше людей, причем самых разных профессий и возрастов. Хочу подчеркнуть: мы очень ценим вашу работу и будем создавать условия для вашего труда», — пообещал глава государства, поздравив всех с Днем добровольца и волонтера.

Говоря о борьбе с коронавирусом, Путин подчеркнул, что она сплотила миллионы людей по всей России.

«Борьба с эпидемией, дорогие друзья, действительно объединила, сплотила очень многих, миллионы людей, неравнодушных людей по всей стране», — обратил он внимание.

Владимир Путин, в свою очередь, также решил принять участие в благотворительной акции «Елка желаний». Он выбрал два шара с желаниями. Первое желание было загадано 9-летним Дмитрием из Челябинской области. Он написал, что мечтает «побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России».

«Запросто. Сделаем. Вместе покатаемся. Надеюсь, что лед будет. Считай, что ты уже в дороге», — ответил Путин, услышав, какое желание было загадано.

Второе была направлено 10-летним Александром из Тульской области. Школьник пожелал обнять настоящую панду.

«Надо у панды спросить, она хочет, чтобы ее обнимали. Надо подумать, как это сделать. Вот здесь у нас есть защитники животных, надо с ними посоветоваться. Я понял, мы предпримем максимальные усилия для того, чтобы это желание было реализовано», — пообещал глава государства.