«Национальное унижение Польши»: пойдет ли Варшава на уступки Брюсселю

Будапешт и Варшава еще в середине ноября отказались от поддержки проекта бюджета Евросоюза в размере €1 074,3 млрд и внебюджетного фонда по восстановлению экономики после пандемии на €750 млрд из-за несогласия с созданием механизма контроля соблюдения принципа верховенства права, который должен быть привязан к распределению бюджетных ассигнований между странами объединения.

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Разрешить этот спор не удается уже несколько недель, однако заместитель премьер-министра Польши Ярослав Говин заявил, что Варшава потенциально может пойти на компромисс с Брюсселем.

«Мы хотим быть уверены в том, что принцип будет применяться только к вопросам, связанным с прозрачным использованием средств ЕС. Если же механизм контроля за верховенством права будет распространяться на все сферы внутренней политики — это можно будет расценивать как давление и вмешательство во внутренние дела стран-членов», — отметил Говин.

С его точки зрения, найти компромисс по этому вопросу необходимо, поскольку введение временного бюджета станет негативным фактором для всех стран Евросоюза. Дабы разрешить все спорные моменты, он предложил принять декларацию, которая объяснит связь между деньгами и верховенством закона.

«Толковательная декларация могла бы стать четким заявлением ЕC о том, что пункт о верховенстве права не будет использоваться для необоснованного давления на отдельные страны-члены в других областях, кроме надлежащего использования средств Евросоюза», — подчеркнул Говин.

Введение временного бюджета ЕС рассматривается странами блока, в том числе и Польшей, как крайне неблагоприятный сценарий, что подтвердил заместитель польского премьера. Эта мера приведет к серьезным задержкам по выплатам внутри объединения, а также на какое-то время остановит выделение средства на новые проекты, в том числе в области здравоохранения — а это имеет ключевое значение на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Говин отметил, что европейские политики уведомили его о наличии у них резервного варианта, если Польша и Венгрия продолжат блокировать бюджет.

Так, в ЕС рассматривают создание внебюджетного фонда для спасения экономики без Варшавы и Будапешта.

По его словам, в Брюсселе эту меру называли «планом Б», но пока все же есть шанс для поиска другого выхода из ситуации.

Протесты Польши и Венгрии по поводу создания механизма верховенства права для регулирования бюджетных ассигнований в ЕС вполне понятны. По оценкам Bloomberg, если механизм будет утвержден, в совокупности Варшава и Будапешт могут лишиться доступа к €180 млрд.

Обе страны в течение длительного времени становятся объектом критики со стороны Брюсселя как раз из-за нарушения норм европейской демократии. К примеру, за лишение судебной системы независимости, ущемление прав сексуальных меньшинств или жесткие законы в отношении мигрантов.

Однако их сопротивление в рамках ЕС — это только одна сторона вопроса. По другую сторону «баррикад» находятся Нидерланды, Дания и Финляндия, которые препятствуют поиску компромиссного решения.

Эти государства выступают против того, чтобы идти на поводу у Польши и Венгрии, называя их действия «вымогательством».

Как пишет Politico, ссылаясь на источники в Брюсселе, пространство для диалога сторон в данный момент существенно ограничено. По мнению собеседников издания, для выхода из ситуации необходимо найти творческое решение, приемлемое для всех, поскольку все страны уже связаны предварительными договоренностями по семилетнему бюджету, достигнутыми на саммите в июле.

Впрочем, пока рабочих вариантов представлено не было, указывает издание, даже «план Б» Евросоюза по созданию фонда спасения экономики только для 25 стран выглядит не слишком позитивным. Разработка и утверждение такой инициативы займет как минимум несколько месяцев, в то время как в большинстве европейских стран вторая волна пандемии – это насущная проблема сегодняшнего дня.

Кроме того, источники Politico в правительстве Польши указывают, что предложение Говина может не совпадать с мнением официальной Варшавы. Они также утверждают, что серьезного прогресса по поиску компромисса в данный момент нет.

При этом нет и четкого понимания, насколько может затянуться спор поляков и венгров с Брюсселем по бюджетным вопросам, и примет ли Евросоюз компромисс, предложенный заместителем премьер-министра Польши.

Пока никаких официальных комментариев о создании декларации трактующей механизм верховенства права от ЕС не поступало.

Как ранее говорил «Газете.Ru» председатель Балканского клуба Центра исследования стран Восточной Европы МГИМО Сергей Артемов, Будапешт и Варшава вряд ли пойдут до конца в этом споре с Евросоюзом.

«Брюсселю в условиях пандемии скорее всего невыгодно устраивать такие экономические конфликты, также как Будапешту и Варшаве — им необходимы средства от руководства ЕС. Скорее всего они лишь продемонстрируют свою позицию и непременно найдут какой-то компромисс. Главный вопрос заключается в том, в какой он будет форме и когда достигнут», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт по Польше Дмитрий Офицеров-Бельский уверен, что Польша ни на какие уступки не пойдет, так как она не может отказаться от своей позиции в вопросах верховенства права.

«В Польше уступки по этому вопросу могут воспринять как некое национальное унижение, потому что уже сейчас в стране вспоминают коммунистический Восточный блок и то, как СССР диктовал условия и решения польскому руководству.

Они оживляют в памяти эти примеры, говоря, что больше подобного не допустят», — указал эксперт.

Что касается европейцев, они на протяжении долгого времени пытались примириться с поляками, поскольку у них де-факто не было возможности их «наказать», отмечает Офицеров-Бельский. По его мнению, в данный момент перед ЕС стоит задача изменить правила введения внутренних санкций в объединении.

«До сих пор любая попытка наказания Польши или Венгрии наталкивалась на то, что невозможно было собрать необходимое количество стран для принятия консолидированного решения о принятии санкций. Брюсселю важно показать, что у них есть рычаги влияния и давления, а также то, что европейские институты, натолкнувшись на сопротивления нескольких стран, не должны становиться бессильными», — пояснил Офицеров-Бельский.

Власти без наказания не бывает, и, чтобы ЕС стал более функциональным, должна быть выработана подобная система, считает эксперт. Поэтому сейчас активно обсуждает принятие внутренних санкций так называемым квалифицированным большинством — то есть «за» должны выступить порядка 70% стран объединения, представляющие не менее 60% населения Евросоюза.

«Такая модель должна стать рабочей, собственно, на Польше и Венгрии ее могут испытать. В подобных условиях также маловероятно, что Евросоюз пойдет на уступки по вопросам верховенства права», — резюмировал Офицеров-Бельский.