Обвинен в госизмене: суд арестовал преподавателя МФТИ

В Москве арестовали российского ученого Анатолия Губанова. Его подозревают в государственной измене, рассказала в комментарии ТАСС пресс-секретарь Лефортовского суда столицы Дарья Розмахова.

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«В отношении Губанова Анатолия Александровича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ [«Государственная измена»], избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 суток, то есть до 2 февраля 2021 года», — сообщила собеседница агентства.

Она отметила, что слушание дела проходило в закрытом режиме. Инкриминируемая Губанову статья подразумевает наказание до 20 лет лишения свободы.

На сайте МФТИ Губанов указан как сотрудник кафедры «Физика полета». Кандидат технических наук, доцент читает для студентов 4 курса практическую аэродинамику высокоскоростных ЛА.

В то же время ректор МФТИ Николай Кудрявцев заявил в комментарии ТАСС, что впервые слышит о связи Губанова и учебного заведения. «Я не знаю человека с такой фамилией. У нас много сотрудников, а у меня — много задач. Возможно, позже я смогу выяснить, кто это, но пока мне сказать нечего», — отметил он.

Позднее, как пишет агентство, Кудрявцев уточнил, что вуз не является основным местом работы Губанова. «Его основное место работы в другом месте, в МФТИ он преподает на три сотых ставки», — заверил ректор.

Собеседник агентства предположил, что основное место работы ученого — это Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ).

Тем временем источник агентства в правоохранительных органах подтвердил, что Губанов преподает в МФТИ, повторив всю ту информацию, которая имеется в открытом доступе на сайте института.

Как сообщил другой собеседник агентства из числа правоохранителей, следователи ФСБ подозревают, что арестованный ученый передавал иностранцам секретные разработки в авиационной промышленности.

«По версии следствия, Губанов передавал секретную информацию об авиаразработках за рубеж», — сказал он в комментарии ТАСС, не разглашая подробностей уголовного дела. В частности, источник не стал говорить о том, какой стране передавались данные, так как материалы дела содержат гриф «секретно».

Анатолий Губанов является представителем известной в российском авиастроении династии. Его тесть — Леонид Шкадов — известный ученый, был одним из руководителей авиационной промышленности СССР.

Сам Губанов, как отмечает ТАСС, работает в ЦАГИ с 1979 года. специалист возглавляет один из отделов в НИО-2 (отделение аэродинамики самолетов и ракет). При этом Губанов специализируется на высокоскоростных летательных аппаратах. У Губанова пятеро детей, трое из которых также работают в авиационной сфере.

В октябре этого года ученому из Томска Александру Луканину предъявили обвинение в госизмене, которую он, по версии правоохранителей, совершил в пользу одной из стран Азии. Как сообщает ТАСС, обвинение предъявили следователи ФСБ по статье 275 УК РФ («Госизмена»).

У них якобы есть информация о том, что Луканин пытался передать, предположительно, в Китай российские технологии. 1 октября Кировский районный суд в Томской области решил арестовать мужчину.

За месяц до этого суд приговорил военного историка, капитана российских Вооруженных сил в запасе Андрея Жукова к 12,5 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в госизмене. При этом судья огласил только эту часть дела: большая часть судебного процесса проходила в закрытом от СМИ и слушателей формате. Материалы этого, как и многих других дел по статье 275 УК РФ, носят гриф «совершенно секретно».

При этом срок, который был назначен Жукову не максимальный — во время прений сторон прокурор запросил 17 лет колонии строгого режима. В то же время подсудимый и его защита с самого начала разбирательства настаивали на прекращении преследования и оправдательном приговоре. Задержание Жукова произошло в июне 2018 года.