Переходный период: Тихановская раскрыла план реформ оппозиции

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, проигравшая по официальным данным ЦИК президентские выборы Александру Лукашенко, заявила о готовности возглавить республику «в переходный период».

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В своём видеообращении в Instagram находящаяся сейчас в Прибалтике политик указала, что нынешний правящий в Белоруссии «режим разваливается, и за этапом давления и протеста неминуемо начнется этап диалога».

«Все мы понимаем, что люди из системы окажутся в ситуации, когда им выгоднее сесть за стол переговоров, а не воевать с собственным народом», — подчеркнула экс-кандидат в президенты.

Она пообещала в случае вступления на пост главы государства объединить лучших экспертов и демократические силы для подготовки новых президентских выборов, концепция для которых уже создана оппозицией.

Кроме того, по ее словам, оппозиция разработала проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко, а также создала программу экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса.

«Мы продолжаем оказывать давление на режим и работаем над тем, как облегчить и ускорить переходный период и вернуть власть народу», — резюмировала Тихановская.

Днем ранее Тихановская выступила на заседании комитета Европейского парламента по международным отношениям, где обсуждались меры, которые может принять Евросоюз для «поддержки демократических изменений в Белоруссии», передает Tut.By.

Также, перед парламентариями выступили еврокомиссар по политике добрососедства и расширения ЕС Оливер Вархей, заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Энрике Мора и другие.

Европолитики выразили готовность вводить дополнительные санкции в отношении властей республики, а также анонсировали выделение €30 млн на «помощь гражданскому обществу Белоруссии», включая поддержку молодежи, независимых СМИ, неправительственных организаций и учреждений системы здравоохранения.

Помимо этого, советник Тихановской по международным вопросам Франтишек Вечёрко заявил, что без поддержки Москвы «Лукашенко не продержался бы и дня» на посту главы государства, и подтвердил готовность оппозиции вести диалог с российскими властями.

За день до этого – во вторник, 1 декабря, глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов по итогам прошедшего в режиме видеоконференции заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ, раскритиковал поведение Тихановской.

«Говоря о призывах, которые белорусские политические мигранты выдвигают из Вильнюса, Варшавы, других западных столиц, путешествуя по Европе, выступая в различных структурах ЕС, вызывают много вопросов. Они нацелены не на продвижение диалога, а на выдвижение ультиматумов», — обратил внимание дипломат.

По его словам, обращение белорусской оппозиции к военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов с предложением нарушить присягу или перейти на сторону радикалов создают еще большую эскалацию внутрибелорусского политического кризиса.

Лавров подчеркнул: Москва выступает за организацию максимально широкого национального диалога, в ходе которого все основные группы белорусского общества смогут внести свой вклад в преодоление нынешней ситуации и нормализацию обстановки, передает БелТА.

Сам Лукашенко на прошлой неделе назвал Тихановскую и её сторонниц «лохушками».

«Недавно мы перехватили конференцию вот этих лохушек — Тихановской, ну всех этих беглых — они закрытую проводят пресс-конференцию. И что меня поразило, когда мне положили на стол распечатку. Светлана говорит: «Мужики, ну что вы от меня требуете, вы же понимаете, что я ничего не решаю», — сказал глава Белоруссии.

По его словам, западные кураторы протестов в Белоруссии «держат Тихановскую» просто как фигуру, вокруг которой они объединили недовольных властью в республике. Он также указал, что предложения оппозиции по поправкам в конституцию республики сродни с теми событиями, которые привели к развалу СССР.

Нынешние же события в Белоруссии Лукашенко назвал «трамплином» для давления на Россию, напомнив о планах стран Запада создать «санитарный пояс» между Россией и Евросоюзом.