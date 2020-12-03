«Политическое преследование»: Синдзо Абэ вызвали на допрос

Окружная прокуратура Токио собирается допросить бывшего премьер-министр Японии Синдзо Абэ по делу о возможном нарушении выборного законодательства при организации банкетов для сторонников правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). По информации Kyodo, экс-главе правительства уже была направлена соответствующая повестка.

Допрос Абэ должен состояться после 5 декабря, сообщает телеканал NHK, но пока точная дата визита экс-премьера в ведомство неизвестна. Сам бывший премьер заявляет, что о вызове в прокуратуру ничего не слышал, а любые подозрения по нарушению выборного законодательства отрицает.

Абэ пока проходит по делу как свидетель, подозреваемым является один из его секретарей. С точки зрения прокуроров, он не предоставил сведений о части трат на организацию ужинов для политических сторонников бывшего премьера — это могут расценить как нарушение избирательного законодательства.

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Подкуп избирателей

Отправной точкой для расследования стали жалобы оппозиции на прием сторонников Абэ в одном из отелей Токио, который прошел два года назад. На мероприятии присутствовали 800 человек, за участие в нем с каждого брали по 5 тыс. иен ($46), хотя изначально сумма должна была быть в два раза больше.

В этой связи группа адвокатов подготовила обвинительные документы в отношении Абэ в связи с якобы имевшимся нарушением выборного законодательства. Они настаивали, что глава правительства, а также еще три человека из руководства организации партийных сторонников в префектуре Ямагути — избирательного округа Абэ — не предоставили точные данные о потраченных средствах и взносах в фонд организации.

По информации японских СМИ, в общей сложности на ужины в отелях с 2015 года было потрачено более $191 тыс., что намного превышает сумму, собранную с присутствовавших гостей.

Учитывая, что множество посетителей этих мероприятий были представителями избирательных штабов префектуры Ямагути, в оппозиции премьера подозревают в попытке подкупа избирателей.

Абэ неоднократно заявлял, что все затраты на организацию ужинов покрывались их участниками. По его словам, в отчеты о политическом финансировании не было необходимости что-либо вносить, так как мероприятия не приносили никаких доходов и не требовали расходов.

Впрочем, по данным Kyodo, расследование показало, что до половины расходов покрывалось офисом политика, что как раз может быть нарушением закона о политических фондах и подпадать под понятие подкупа избирателей.

При этом оппозиционные партии требуют не только допроса Абэ в прокуратуре, но и вызова бывшего премьера в парламент для дачи показаний по данному делу. К примеру, лидер Коммунистической партии Кадзуо Сии уверен, что существует опасность «ложного ответа» со стороны экс-премьера, поэтому его необходимо допросить именно в законодательном органе.

Традиционное преследование

Расследование в отношении бывшего премьера — достаточно традиционный момент в политической практике Японии, говорит «Газете.Ru» директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

«Премьер-министры и другие представители кабмина попадают после своего ухода под политические преследования. В целом, сама по себе политическая культура Японии предусматривает постоянный контроль за уже свершившимися поступками. Касательно дела вокруг Абэ важный вопрос, были ли нарушения в реальности, хотя чаще всего подобные обвинения подтверждаются», — добавил эксперт.

Допрашивать экс-премьера, вероятно, будут, и тут может появиться большая проблема, связанная с его международной внешнеэкономической политикой, продолжил Маслов, частично это может коснуться и России. Абэ очень много предлагал экономической помощи российской стороне в обмен на решение территориальных вопросов.

«Однако в какую именно сторону будет развиваться это дело, пока точно неизвестно. Основная цель этого расследования — нанести удар по той группировке, которая была у власти вместе с Абэ, но не покинула свои посты вместе с ним. У бывшего премьера есть большое влияние как минимум на несколько ключевых моментов, к примеру, на формирование бюджета ряда северных провинций и научно-образовательный центр», — отметил эксперт.

Более того, Абэ сохраняет влияние на внешнюю политику Японии как один из наиболее успешных японских политиков на этом направлении, уверен Маслов. Тут необходимо указать, что экс-премьер делал большую ставку на заключение мирного договора с Москвой, по сути, считая это делом своей жизни — год назад Абэ поклялся у могилы своего отца закрыть этот вопрос.

Вместе с тем достаточно сложно определить, что именно может грозить экс-премьеру в связи с расследованием. С точки зрения Алексея Маслова, тут многое зависит от того, будут ли Абэ предъявлены обвинения, которые повлекут за собой уголовную ответственность.

«Если этого сделано не будет, максимум ему может грозить временная потеря лица. То есть его клан может временно отойти от власти и потерять влияние. Однако многим японским политикам удалось на долгое время сохранять свои позиции, несмотря на многочисленные обвинения против них», — резюмировал эксперт.