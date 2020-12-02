«Притворяется ответственным»: Берлускони возвращается в политику

Европейские СМИ обсуждают возможное возрождение политической карьеры бывшего итальянского премьер-министра, а ныне депутата Европарламента, Сильвио Берлускони на родине. Его партия «Вперед, Италия» активизировалась в начале ноября и сыграла немалую роль в очередном увеличении госбюджета государства на €8 млрд, которые необходимы для дополнительной помощи экономике, пострадавшей от ограничительных мер, введенных для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.

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Партии Берлускони удалось уговорить своих партнеров по правому блоку в лице «Лиги Севера» и «Братьев Италии» поддержать соответствующую просьбу правительства, несмотря на то что они находятся в оппозиции к правящей коалиции, в которую входят партии «Движение пять звезд» и Демократическая партия.

Возвращение Берлускони

Как пишет La Vanguardia, Берлускони попытался отличить себя от ультраправых партий и занять более умеренную позицию. Он дистанцируется от своих условных союзников по патриотическим лозунгам, так как президент Италии Серджо Маттарелла просил все партии поддержать проект бюджета.

При этом трехкратный премьер Италии рассматривает возможность предложить действующему правительству во главе с Джузеппе Конте свою последовательную парламентскую поддержку.

Сам Берлускони в интервью газете Il Giornale отмечал, что «Вперед, Италия» всегда ставила национальные интересы выше своих собственных. Однако, вероятно, его позицию разделяют не все в партии, поскольку несколько депутатов демонстративно перешли в «Лигу Севера» в знак протеста к «развороту» политика в сторону власти.

Партнеры Берлускони также были не восторге от его действий, хотя поддержали изменения бюджета. К примеру, лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелона потребовала от бывшего премьера перестать «играть в игры», также напомнив ему, что их партии сотрудничают на местном уровне в большинстве регионов Италии.

Маттео Сальвини, глава «Лиги Севера», пошел еще дальше, заявив, что

Берлускони якобы отказывается от оппозиции для защиты своих деловых интересов.

Его критика была связана с тем, что в ноябре правительство косвенно помогло одной из компаний Берлускони под названием Mediaset, приняв закон, который спас ее от поглощения французским медиа-конгломератом Vivendi.

В итальянских СМИ это совпадение интерпретируют как услугу за поддержку Берлускони в парламенте, хотя официально власти отрицают какую-либо связь в этом деле. В частности, министр экономического развития Италии Стефано Патуанелли прямо говорил, что спасение Mediaset — лишь косвенный результат поправки.

Тут стоит отметить, что нынешнее итальянское правительство находится не в лучшем состоянии из-за критики со стороны населения по реакции на коронавирус, спорах внутри правящей коалиции и ряду других вопросов. В декабре в парламенте будет обсуждаться проект бюджета на 2021 год и тут кабмину вновь необходима поддержка.

Как пишет Politico, позиции правящей коалиции выглядят хрупкими, так как из-за коронавируса некоторые депутаты не смогут участвовать в голосовании по бюджету. Более того, 16 сенаторов «Движения пять звезд» объявили о своей независимости, что подрывает большинство правящей коалиции в верхней палате парламента.

С учетом определенного сдвига партии Берлускони в пользу правительства по бюджетным вопросам, в Италии начали активно обсуждать возможность подключения «Вперед, Италия» к правящему большинству.

В «Движении пять звезд» к этой идее относятся не слишком позитивно. В частности, депутат Барбара Лецци уверяла, что Берлускони слишком опасный партнер для партии. По ее словам, он лишь «притворяется ответственным» и не может быть в правительстве.

Главные цели

С точки зрения обозревателя Politico Ханны Робертс, включение «Вперед, Италии» в правящую коалицию вполне может быть целью Берлускони, так как это позволит ему оказать влияния на президентские выборы 2022 года и возможно поставить на этот пост своего соратника. Однако пойдут ли на такое партнерства «Движение пять звезд» и демократы — большой вопрос.

Как заявила в разговоре с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Елена Маслова, гипотетическое вступление партии Берлускони в коалицию с демократами и «Движением пять звезд» — практически невозможно.

«Они являются идеологическими оппонентами и какой-либо альянс между ними крайне маловероятен. Понятно, что еще полгода назад сложно было представить союз между Демпартией и «Движением пять звезд», но их кооперация с Берлускони точно невозможна. Все же он скорее пытается скоординировать свои усилия с правыми силами, но никак не с правящей коалицией», — добавила эксперт.

Что касается будущих президентских выборов, то Берлускони называют одним из возможных кандидатов, продолжила Маслова, однако он уже давно не обладает необходимым уровнем популярности в Италии.

«Он покинул пост премьер-министра именно из-за потери поддержки среди населения, с этого момента у итальянцев его фигура не вызывает особого интереса. Конечно, периодически в Италии возникают лозунги о возвращении Берлускони, но ничего не происходит», — отметила эксперт.

Берлускони действительно не обладает серьезной поддержкой среди населения, хотя на прошлых парламентских выборах его партии удалось получить в палате представителей и сенате 105 и 56 мест соответственно, а также продвинуть в Европарламент самого отставного премьера и еще семь депутатов.

Согласно ноябрьскому опросу SWG, «Вперед, Италию» поддерживают лишь 6,2% итальянцев. На первом месте в рейтинге идет «Лига Севера» — 24,4%, следом демократы — 19,8%, затем «Братья Италии» — 16,4%, а на четвертом месте «Движение пять звезд» — 15%.

Таким образом партия Берлускони серьезно отстает от своих идеологических оппонентов и союзников. А поскольку итальянские партии отличаются высоким уровнем зависимости от личности своих лидеров, это во многом отражает позиции самого бывшего премьера.

По мнению Елены Масловой, Берлускони не находится на олимпе политической арены в Италии — в стране он уже не популярный политик. Хотя он последний премьер-министр страны, который непосредственно был избран народом Италии, вряд ли стоит ожидать его настоящего возвращения в итальянскую политику.

«Он скорее продолжит свою карьеру в европейских институтах, то есть вдали от Италии. Сами итальянцы говорят о том, что будут этому рады, потому что они действительно устали от целой эпохи Берлускони», — резюмировала эксперт.