«Уйду с поста президента»: Мадуро назвал условие своей отставки

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в случае победы оппозиции на парламентских выборах он покинет свой пост. Об этом политик заявила во время выступления в Каракасе.

«Если победит оппозиция, то я уйду с поста президента», — приводит его слова ТАСС.

Президент также добавил, что его судьба находится в руках венесуэльцев.

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Выборы в Национальную ассамблею — однопалатный парламент Венесуэлы — состоятся 6 декабря. В них примут участие 107 партий и политических объединений. При этом еще в августе более 25 партий Венесуэлы, включая партию спикера парламента и самопровозглашенного президента страны Хуана Гуайдо, отказались от участия в голосовании.

«Мы объявляем венесуэльскому народу и международному сообществу о единогласно принятом решении не участвовать в обмане, к которому призывает диктатура», — говорится в опубликованном в Twitter заявлении партии «Народная воля» лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

На прошлых парламентских выборах венесуэльская оппозиция одержала внушительную победу и получила две трети мест в Национальном собрании. После этого в стране развернулось внутреннее противостояние. Мадуро с помощью сторонников в Верховном суде блокировал принятые законопроекты, пытался запретить популярные оппозиционные партии и, наконец, создал Национальное учредительное собрание, объявив, что цель органа — создание поправок в Конституцию страны. Однако вскоре он объявил этот орган вышестоящим по отношению ко всем остальным правительственным институтам страны. Оппозиция заявляла об установлении диктатуры в Венесуэеле.

Параллельно с этим Каракас продолжал пребывать в глубочайшем политическом и экономическом кризисе.

Уровень жизни граждан Венесуэлы начал резко ухудшаться после падения цен на нефть в 2014 году. Вместе с тем росло недовольство жителей страны действиями правительства и его неспособностью преломить ситуацию в лучшую сторону.

Результатом стали многочисленные протесты, а в январе прошлого года председатель Национальной Ассамблеи Венесуэлы Гуайдо на одном из протестных митингов в Каракасе торжественно принес присягу и провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. Так в Венесуэле обострился политический кризис.

Гуайдо был признан президентом страны Вашингтоном, Евросоюзом, а также большей частью государств Латинской Америки. Лидер оппозиции объявил о проведении так называемой «операции Свобода» с целью отстранения Николаса Мадуро от власти. За год до этого президент был переизбран на второй срок. Мадуро, в свою очередь, обвинил Гуайдо в попытке узурпации власти и называл его марионеткой Запада. Однако ситуация так и не разрешилась — военные остались на стороне президента, двоевластие в стране по-прежнему сохраняется.

Экономика страны пострадала еще сильнее. К фактору нестабильности цен на нефть прибавились пандемия коронавируса и санкции США. Венесуэльцы уже несколько лет жалуются на нехватку продуктов в магазинах, огромную инфляцию и низкие зарплаты.

В мае Николас Мадуро объявил о проведении парламентских выборов и призвал оппозицию принять в них участие. Однако противники президента практически сразу объявили о бойкоте и получили поддержку международных партнеров в этом вопросе.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кэрри Филипетти в сентябре заявила, что Вашингтон признает парламентские выборы в Венесуэле, если Николас Мадуро покинет свой пост.

В конце октября Генеральная ассамблея Организации американских государств (ОАГ) приняла резолюцию, в которой утверждалось, что предстоящие парламентские выборы в Венесуэле не будут отвечать демократическим требованиям.

Сам же Николас Мадуро в конце октября сообщил, что за ходом голосования будут следить более 300 наблюдателей от различных стран и международных организаций. И хотя парламентские выборы проходят в стране в рамках положенного срока президент все же рассчитывает, что они сыграют ему на руку, считает старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Эмиль Дабагян.

«Дело в том, что в Венесуэле кроме Национальной ассамблеи существует и Национальная конституционная ассамблея, что привело к созданию законодательного двоевластия. Мадуро зачистил вторую власть, но он все равно хочет, чтобы она полностью подчинилась исполнительной власти. Совершенно ясно, что у Мадуро именно такой план. Он продолжает давить на оппозицию», — отмечает эксперт.

Заявление же Мадуро о том, что он покинет свой пост в случае победы оппозиции на выборах носит, скорее, декларативный характер. «Ясно, что если оппозиция фактически отказалась от участия в выборах, он, конечно не может проиграть. Он надеется полностью контролировать этот орган законодательной власти», — считает Эмиль Дабагян.

Руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки Збигнев Ивановский отмечает, что в сложившихся обстоятельствах Николас Мадуро может рассчитывать на исход выборов в свою пользу.

«В старом парламенте две трети депутатов находятся к оппозиции к Мадуро. Парламент не признает президента, президент не признает парламент. Гуайдо — председатель парламента — является, одновременно с этим, с точки зрения оппозиции, исполняющим обязанности президента. Теперь, если выборы состоятся, соответственно, будет новый парламент и новый председатель и, в общем, Гуайдо потеряет свою легитимность. А поскольку большинство оппозиционеров выборы бойкотируют, у Мадуро есть шанс получить большую фракцию», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» Ивановский.

Вместе с тем аналитики полагают: рассчитывать на то, что парламентские выборы положат конец политическому кризису в стране, не приходится. Основная часть оппозиции не примет участие в выборах, что приведет к низкой явке и непризнанию результатов голосования со стороны США, Евросоюза и стран Латинской Америки.

«Если бы вся оппозиция принимала участие и если бы честно считали, то выиграла бы оппозиция, потому что в нынешнем составе парламента у нее почти две трети мест, а ситуация за это время значительно ухудшилась. В стране инфляция высокая, дефицит товаров, высокий уровень насилия, национальная валюта обесценена, зарплата составляет в районе $10 в месяц и т. д.», — считает Збигнев Ивановский.

Эмиль Дабагян также отмечает, что ситуация, сложившаяся в Венесуэле, не завершится парламентскими выборами, так как ее причины кроются в гораздо более глубоком социально-экономическом кризисе. Более того, по мнению эксперта, проведение выборов без участия оппозиции может спровоцировать новый виток внутреннего конфликта в стране.

«Это все может стать поводом для новых протестов, потому что оппозиция лишится влияния на исполнительную власть, она лишится возможности участвовать в законодательной власти, поэтому это, скорее всего, станет детонатором нового обострения политической ситуации в Венесуэле», — резюмирует эксперт.