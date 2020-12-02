Война, пандемия и протесты: ОДКБ подводит итоги года

Коронавирус

В последний раз лидеры стран Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) — России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Белоруссии и Армении — встречались еще в «доковидную» эпоху в ноябре 2019 года, в Бишкеке. Тогда стороны обсуждали предстоящую подготовку торжественных мероприятий к 75-му юбилею Победы в Великой Отечественной войне, ситуацию на афгано-таджикской границе. Для журналистов же главной темой того саммита был спор Еревана и Минска о назначении нового секретаря организации.

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Однако нынешний год, когда председательство в организации взяла на себя России, принес ОДКБ вызовы совершенно иного порядка. Пандемия коронавируса COVID-19 поставила перед странами-членами новые задачи, однако военный по своей природе блок не остался в стороне от их решения.

Как отметил президент РФ Владимир Путин, члены ОДКБ «наладили самое тесное взаимодействие в борьбе с инфекцией, оказывали и оказывают друг другу помощь и поддержку». Он напомнил, что на протяжение 2020 года Москва поставляла своим союзникам медицинское оборудование и технику, тест-системы и средства индивидуальной защиты. Более того: в странах-участницах договора активно работали группы российских медиков и эпидемиологов.

Однако на этом сотрудничество стран в вопросе борьбы с пандемией не заканчивается. Как отметил Путин,

Россия рассматривает возможность поставок в государства ОДКБ российской вакцины «Спутник V», а также изучает варианты совместного ее производства.

Это же касается и двух других вакцин российского производства — «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор» и пока безымянный препарат от Центра имени Чумакова.

Привлечение союзников к производству вакцин может решить главную проблему Москвы в этом вопросе на данный момент. Как отмечал в конце октября Владимир Путин, сейчас перед Россией острее всего стоит вопрос именно наращивания массового производства. «Есть определенные проблемы, связанные с наличием или отсутствием определенного объема оборудования — «железа», что называется, — для разворачивания массового производства», — пояснял он.

Уже однозначно известно, что к решению этой проблемы присоединится Казахстан. Как сообщил в ходе саммита президент республики Касым-Жомарт Токаев, «в самое ближайшее время в Казахстане будет построен завод по производству российской вакцины». Сейчас власти страны изучают площадки для размещения этого завода.

Белоруссия

Пандемия — не единственная проблема, вставшая перед участниками договора в этом году. «Обстановка на пространстве, входящем в зону ответственности ОДКБ, складывалась не без проблем и в целом была неспокойной», — констатировал российский лидер в ходе нынешнего саммита.

Сразу несколько стран-членов ОДКБ переживают события, так или иначе связанные с деятельностью организации. Одно из таких государств — Белоруссия, где с августа продолжаются массовые протесты граждан, отказывающихся признавать результаты президентских выборов.

Александр Лукашенко уверен, что волнения в его стране — результат вмешательства извне, в связи с чем от него звучали идеи по привлечению ОДКБ к решению внутренних проблем республики.

Еще в августе в организации в на это ответили, что Белоруссия сможет обратиться за помощью к участникам договора «в случае если ее обороне угрожает внешняя опасность».

Тем не менее, тема активно обсуждалась в ходе нынешнего саммита. «Ситуация, с которой Белоруссия столкнулась, она не могла не вызывать у нас обеспокоенности», — сказал президент России. Он отметил, что в поствыборных ситуацией конфликты — обычное дело. Однако Москву в данном случае беспокоит «вмешательство извне, финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка и так далее».

Президент выразил надежду, что гражданам Белоруссии «хватит политической зрелости для того, чтобы спокойно, без всяких резких движений выстроить и диалог внутриполитический со всеми политическими силами, и решить все свои внутренние вопросы самим, без всякого давления и без всякого вмешательства извне».

Об иностранном вмешательстве в очередной раз упомянул и президент Белоруссии. «Особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии», — подчеркнул он.

Лукашенко также указал на размещение дополнительного американского контингента в Польше, а также «увеличение системных мероприятий военного характера» там и в Прибалтике.

«Серьезную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ, — говорил он. — Под прицелом военной активности находятся не только национальные интересы Белоруссии. Следует рассматривать и заявления НАТО о разработке некоей новой стратегической концепции. Полагаю, уже всем ясно, против кого и чего она будет направлена».

В связи с этим президент Белоруссии рассчитывает на активную поддержку со стороны участников договора. По его словам, сегодняшние угрозы и вызовы требуют «не просто поддержания текущего взаимодействия, но и его наращивания».

Киргизия

Еще одна горячая точка на пространстве ОДКБ — Киргизия, где после парламентских выборов в результате уличных акций произошла стремительная смена верховной власти. В итоге страну на саммите организации договора впервые представлял исполняющий обязанности президент Талант Мамытов.

Как отметил в ходе своего выступления политик, «несмотря на все трудности, Кыргызстан с честью выполняет принятые на себя обязательства в рамках ОДКБ».

Владимир Путин со своей стороны отметил, что Москва внимательно следит за позицией новых киргизских властей относительно их обязательств в международных договорах с Россией.

«С удовлетворением констатируем, что и в рамках ЕврАзЭС (ЕАЭС) Кыргызстан не меняет свои позиции, и в рамках ОДКБ. Это чрезвычайно важно, в том числе для стабильности самого Кыргызстана», — подчеркнул российский лидер.

Он также отметил, что страны-участницы договора «с тревогой следили» за внутриполитической жизнью Киргизии. «Хочу выразить удовлетворение тем, что ситуация стабилизируется», — добавил он, пообещав поддержку Москвы «на пути дальнейшей стабилизации» Киргизии.

При этом Владимир Путин предостерег руководство страны от деструктивных действий, поскольку в вопросах международного взаимодействия «положительных результатов нельзя будет добиться, если нет внутренней стабильности».

В связи с этим он отметил, что Москва «в высшей степени заинтересована в том», чтобы запланированные на 10 января выборы президента Киргизии и референдум по проекту новой конституции «прошли на самом высоком уровне, с соблюдением всех требований конституции, избирательного закона».

Армения

ОДКБ не могла обойти вниманием и недавнюю войну в Нагорном Карабахе. Шестинедельное противостояние Армении и сил непризнанной республики Арцах с Азербайджаном завершилось 10 ноября, после подписания при посредничестве России мирного соглашения.

Во время саммита премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность президенту России, отметив его «исключительную роль» в решении конфликта.

«На протяжении всех 44 дней военных действий мы находились в постоянном контакте и обсуждали необходимые меры для прекращения кровопролития и защиты жизни людей.

С Владимиром Владимировичем мы и сегодня тесно работаем для решения таких задач, как поиск пропавших без вести, обмен военнопленными и удерживаемыми лицами и телами погибших», — сказал он.

Президент Казахастана во время саммита поддержал заключение мира, отметив, что достигнутое при участии Москвы соглашение «обеспечит долгосрочный мир в регионе». «Я считаю, что оно является историческим», — подчеркнул Токаев.

Сейчас перед участниками конфликта стоят вопросы гуманитарного характера: помощь людям на местах, восстановление инфраструктуры в Нагорном Карабахе, защита памятников истории религии и культуры.

Россия уже присоединилась к этой деятельности, и Владимир Путин призвал членов ОДКБ также внести свой вклад в восстановление региона.

«Естественно, мы заинтересованы в подключении гуманитарных усилий всех наших партнеров по ОДКБ и СНГ. Обсуждаем также возможности сотрудничества с другими международными организациями», — отметил он.

Также президент России призвал коллег оказать поддержку руководству Армении, которое было вынуждено принять «болезненное, но необходимое» решение, потребовавшее от Никола Пашиняна большого личного мужества.

«Это очевидная вещь. Каждый из присутствующих на сегодняшнем совещании понимает степень ответственности при принятии решений подобного рода. Он [Пашинян] эту ответственность на себя взял», — подчеркнул Путин.

И другие вопросы

Как отметил Владимир Путин, многочисленные вызовы этого года не помешали Москве в реализации целей своего председательства в ОДКБ.

«В течение года состоялся целый ряд значимых мероприятий, включая заседания Совета министров иностранных дел и Комитета секретарей советов безопасности, — сказал он. — Кроме того, впервые в сентябре в Москве прошло совместное заседание министров обороны государств ОДКБ, а также Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества».

Подобные встречи в расширенном формате Путин счел перспективными, выразив надежду, что они станут регулярными. Также он выступил за предоставление статуса наблюдателей и партнеров странам, которые стремятся к поддержке регулярных отношений с ОДКБ.

Кроме того, за год страны-члены ОДКБ провели несколько военных учений, наладили взаимодействие правоохранительных органов с целью противодействия терроризму и экстремизму, приняли антинаркотическую стратегию до 2025 года.

Также президент России в очередной раз призвал к координации усилий для сохранения исторической памяти «о Великой Победе, о подвиге наших народов, ценой огромных и невосполнимых жертв которых был спасен мир от нацизма». По его мнению, «это не только дань уважения тем, кто сражался с врагом, но и четкий сигнал всему международному сообществу о сплоченности государств — членов организации и их решимости вместе отстаивать мир и безопасность».

Одним из важных итогов саммита стало намерение ОДКБ развивать свой миротворческий потенциал. Как отметил секретарь организации Станислав Зась, лидеры приняли решение о подключении миротворческих сил к операциям под эгидой ООН. В состав миротворческого контингента организации также будет включен медицинский отряд, сформированный на базе госпиталя им. Н. Н. Бурденко.

«Подготовлен солидный пакет договоренностей, в их числе — итоговая декларация и заявление о формировании справедливого и устойчивого мироустройства», — подвел итоги саммита Владимир Путин.