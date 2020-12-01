«Мы на это не пойдем»: почему Москва не выведет войска из Приднестровья

Майя Санду, победившая на выборах президента Молдавии, уже неоднократно заявляла о необходимости вывода из Приднестровья российских военных. Этот вопрос был поднят и в ходе ее пресс-конференции по итогам голосования.

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«В Приднестровье находится оперативная группа России, по поводу этой группы никогда не было договоренностей со стороны Молдавии, поэтому позиция государства состоит в том, что эти войска должны быть выведены, а оружие должно быть вывезено с территории Молдавии», — цитирует ее РИА «Новости».

Избранный президент Молдавии также подчеркнула, что планирует обсудить вопрос присутствия российских военных в регионе с Москвой.

По словам Санду, миротворческую миссию в Приднестровье необходимо трансформировать в гражданскую.

«В прошлом году к нам приезжал министр обороны России Сергей Шойгу, он говорил, что Россия готова помочь в утилизации оружия. <...> В Приднестровье давно нет опасности военных действий, миротворческую миссию нужно сделать гражданской под эгидой ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). Это позиция Молдовы, которую я подчеркиваю», — сказала Майя Санду.

Вместе с тем политик отметила, что намерена установить хорошие отношения с российской стороной — открыть экспорт и действовать в интересах граждан Молдавии, уехавших на заработки в Россию.

Незадолго до этого в интервью «Европейской правде» Майя Санду выступила против подходов, которые пытался использовать при решении конфликта пока еще действующий президент Молдавии Игорь Додон:

«Я выступаю против федерализации Молдовы, я не поддерживаю варианты, которые предлагал Додон с его партией. Потому что они хоть и не давали четких предложений, но говорили о федерализации. Уверена, что мы найдем формат решения конфликта. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдавии. Мы об этом всегда говорили, и мы будем об этом говорить и дальше».

Глава МИД России Сергей Лавров уже заявил, что

новое руководство Молдавии в вопросе вывода российского контингента из Приднестровья должно учитывать прежние договоренности с Москвой.

«Конечно, мы слышим ее концептуальные высказывания как о приоритете европейского направления развития внешних связей Молдовы, так и о том, что она хочет сохранить добрые отношения с Российской Федерацией. Я думаю, что добрые отношения с любой страной предполагают учет взаимных интересов, учет тех договоренностей, которые были достигнуты прежде», — сказал Лавров 1 декабря на пресс-конференции по итогам совета министров иностранных дел ОДКБ.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее говорила, что Москва расценивает слова избранного президента Молдавии как подрыв процесса урегулирования в Приднестровье. Она также подчеркнула, что присутствие оперативной группы российских войск в Приднестровье прежде всего «обеспечивает российский миротворческий контингент в составе совместных миротворческих сил».

Конфликт между Молдавией и ПМР находится в замороженном состоянии. На территории республики находятся российские миротворцы, а также небольшой контингент, охраняющий запасы боеприпасов, которые хранятся там еще с советских времен.

Россия взяла на себя обязательства вывезти или уничтожить все боеприпасы в 1999 году.

В 2003 году Владимир Воронин, который на тот момент занимал пост президента Молдавии, отказался подписать план урегулирования конфликта, согласованный между Москвой и Тирасполем. Инициатива предполагала предоставление Приднестровью особого статуса в составе Молдавии. После этого вывоз боеприпасов прекратился, а Россия на все призывы Запада и Кишинева вывести из региона военнослужащих отвечала отказом, ссылаясь на необходимость охранять склады.

В приднестровском селе Колбасна сейчас хранятся около 20 тыс. тонн боеприпасов, которые уже не подлежат транспортировке. Так или иначе, разговор об утилизации запасов, подразумевающий дальнейший вывод российских сил, поднимается, преимущественно, когда во главе Молдавии стоят силы, поддерживающие пророссийский курс.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу действительно в ходе своего визита в Кишинев в прошлом году обсуждал утилизацию боеприпасов с социалистом Игорем Додоном, выступающим за сближение с Москвой.

«Российская сторона предлагает начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе близ села Колбасна в приднестровском регионе Республики Молдова, и готова предоставить для этого необходимое оборудование», — писал Додон в Facebook.

Однако процесс так и не сдвинулся с места. Теперь же расклад сил в Молдавии изменился. Игорь Додон проиграл президентские выборы, на смену ему придет человек, считающийся прозападным кандидатом и выступающий за сближение с Евросоюзом. Соответственно, в ближайшее время ожидать того, что Россия пойдет на утилизацию боеприпасов, не приходится.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с «Газетой.Ru» подчеркнул, что перспектив реализации идеи избранного президента Молдавии попросту нет.

«Мы на это не пойдем. Создать еще одну горячую точку, где будут страдать люди с русским паспортом, наверное, никто не позволит.

Ситуация в целом достаточно сложная, и последствия могут быть не очень понятны. В этой связи, когда избранный президент Молдовы делает популистские и политически мотивированные по заказу коллективного Запада заявления, — это удержание России в негативной повестке. Они же знают, как мы будем реагировать на это», — заявил Клинцевич.

Первый заместитель председателя Госдумы по обороне Александр Шерин также уверен, что добиться вывода российских миротворцев из Приднестровья Санду вряд ли сможет.

«Это может привести к определенного рода обострению и попытке в очередной раз ударить по престижу Российской Федерации. Нашей стране нужно более эффективно работать с русскими диаспорами на территории ныне независимых государств бывшего Советского Союза. России нужно заниматься укреплением собственной экономики и поддержкой русских людей. Вероятно, невнятная позиция Москвы на этот счет провоцирует подобные заявления со стороны избранного президента Молдовы», — сказал он «Газете.Ru».

Стоит также учитывать, что в Молдавии полномочия президента существенно ограничены конституцией, а правительство сейчас состоит преимущественно из людей, лояльных Игорю Додону.

Соответственно, на сегодняшний день максимум, что может сделать Майя Санду в этом направлении, — это поднять тему присутствия российских миротворцев в диалоге с Москвой.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что Майя Санду делает по большому счету дежурные заявления, которых от нее ждут «силы, приведшие ее к власти», не рассчитывая на реализацию этого плана. При этом он не исключает, что несмотря на достаточно успешное сотрудничество молдавских и приднестровских элит, конфликт в Приднестровье может быть разморожен.

«Молдавские элиты хотели бы вернуть в состав государства Приднестровье на своих условиях, но военный конфликт их вряд ли устраивает. А вот внешнеполитических игроков может интересовать именно сам конфликт и обострение в этой точке, в том числе, с участием российских военнослужащих. Они могут заставить Санду и всю Молдавию на этот конфликт пойти вне зависимости от того, совпадает ли это с интересами страны», — считает Богдан Безпалько.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков также отметил, что вывод российских войск грозит возобновлением конфликта в регионе.

«Если миротворцев не будет, откроется путь для силового решения вопроса. Санду боится говорить об этом и заявляет, что обязательно будет найдена мирная формула. Но пусть она ее ищет, пока там присутствуют миротворцы.

Они являются гарантом мирного решения вопроса. Однако никакой формулы у нее нет, ее единственное решение — убрать миротворцев», — сказал Пушков «Газете.Ru».

Он добавил, что отказ от российского миротворческого контингента в существующих реалиях, когда власти Молдавии категорически отказываются проводить федерализацию, приведет к дискриминации жителей правового берега Днестра.

«Они предлагают Приднестровью единое государство, в котором, легко предположить, русскоязычное меньшинство, проживающее в Тирасполе, включая 220 тыс. граждан Российской Федерации, будут дискриминированы. Мы уже это видим на примере того, как развивается ситуация на Украине и в Прибалтике. То есть здесь особых иллюзий быть не должно», — резюмировал сенатор.