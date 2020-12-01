«Безответственное требование»: Россия против вывод миротворцев из Приднестровья

Москва не может согласиться со словами избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода Оперативной группы российских войск из Приднестровья ввиду угрозы возникновения нового конфликта в этом регионе – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Как указал российский дипломат после заседания Совета министров иностранных дел и Совета министров обороны ОДКБ, прошедшего в режиме видеоконференцсвязи, предложение Санду о вводе гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ вместо военных РФ может привести к потере контроля над складами боеприпасов в Колбасне.

«Едва ли мы сможем принять такое достаточно безответственное требование», — предупредил Лавров.

Также глава внешнеполитического ведомства РФ напомнил, что российский контингент располагается в зоне замороженного конфликта по решению группы «5+2» и с согласия ОБСЕ, передает РИА «Новости».

«И они прежде всего решают задачи поддержания стабильности в этом регионе, который является принципиально важным, для того чтобы там не произошло какого-то нового всплеска кровавого конфликта», — сказал Лавров про функционал российских военных в Приднестровье.

Накануне в своем заявлении Санду указала, что в отношении российской группы войск никогда не было согласия со стороны Кишинева.

«Поэтому позиция государства состоит в том, что эти войска должны быть выведены, а оружие должно быть вывезено с территории нашей страны», — подчеркнула молдавский лидер на пресс-конференции.

Она заверила, что продолжит обсуждать этот вопрос с российским руководством. Избранный президент напомнила также, что в прошлом году в Молдавию приезжал министр обороны России Сергей Шойгу, который говорил о готовности Москвы помочь в утилизации оружия.

Тогда Шойгу встретился с действующим президентом Молдавии Игорем Додоном.

Глава государства в своих выступлениях в ООН и ПАСЕ приветствовал инициативу об утилизации оружия, это, по его словам, может сдвинуть переговорный процесс по приднестровскому урегулированию.

Заинтересованность в участии в утилизации выразили Соединенные Штаты, а также ОБСЕ — там Кишиневу предложили экспертную помощь в оценке технического состояния складов.

Санду также высказалась за то, чтобы заменить российских миротворцев в Приднестровье на миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.

«В связи с тем, что опасности вооруженных столкновений давно нет, позиция молдавской стороны заключается в том, что эта миротворческая операция должна быть трансформирована в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ», — полагает избранный президент.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет учитывать все возможные негативные последствия каких-либо неожиданных решений новых властей Молдавии.

По словам представителя Кремля, предварительно тема Приднестровья между двумя странами не обсуждалась. При этом, он отметил, что диалог Москвы с Додоном по Приднестровью был более конструктивным.

«Мы рассчитываем также, что этот конструктивизм будет продолжаться, что в этом плане будет определенная преемственность и что мы будем учитывать всевозможные негативные последствия каких-либо резких шагов», — подчеркнул Песков.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина пояснила, что реализация плана Санду создаст предпосылки для возобновления конфликта, наподобие того, что произошел в 1992 году.

По словам парламентария, стратегия Санду по интеграции Приднестровья исключает процесс федерализации – сценарий действительно мирного решения этого долгоиграющего вопроса.

Она спрогнозировала, что данные предложения Санду «никогда не примут в Тирасполе», и напомнила об отклонении Кишиневым под давлением американской стороны проекта решения приднестровского конфликта через федерализацию Молдавии, разработанного в 2003 году первым заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком.

«Остается только сожалеть, что и нынешние заявления Санду, похоже, написаны под диктовку американского суфлера», — подчеркнула Панина.

Стоит отметить, что для проведения в жизнь инициативы Санду необходимо получение согласие всех 57 стран-членов ОБСЕ.

В настоящее время на российском военном складе в Приднестровье, по различным оценкам, находится от 19 000 до 21 500 тонн боеприпасов: снаряды, авиабомбы, мины, гранаты, патроны. Из них 57 % просрочены и не подлежат использованию и транспортировке.

Также в составе оперативной группы в Приднестровье остаются два отдельных мотострелковых батальона, батальон охраны и обслуживания, вертолётный отряд, несколько подразделений обеспечения. Численность личного состава группы, по разным оценкам, 1000 — 1500 человек, пишет Regnum.