«Как посадить в Белый дом Си Цзиньпина»: китайские диссиденты ополчились на Байдена

Представители меньшинств в Китае и демократическая оппозиция с опаской наблюдают за транзитом президентской власти в США. Как отмечает The New York Times, противники официальных властей страны и Коммунистической партии Китая (КПК) опасаются, что при Джо Байдене подход Вашингтона к отношениям с Пекином станет более мягким.

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«Байден — президент. И это как посадить в Белый дом [генерального секретаря ЦК КПК и председателя КНР] Си Цзиньпина. Байден хочет сосуществовать с Китаем, но кто бы не сосуществовал с КПК, проигрывает», — приводит издание слова Элмера Юэна, гонконгского бизнесмена, известного своей критикой китайской Компартии в сети.

Один из лидеров протестов на площади Тяньаньмэнь в 1988 году, эмигрант Ван Дань также разделяет скептицизм относительно будущего китайско-американских отношений при Джо Байдене. «Его стратегия в отношении Пекина — заставить Китай играть по международным правилам, но это бессмысленно. Как мы знаем, Компартия Китая практически не соблюдает международные правила. США должны понять, что улучшение ситуации с правами человека в Китае не наступит без смены режима», — отмечает он.

Кроме того, проживающий в США Ван сомневается в честности победы Байдена на выборах. Он считает, что поражение Трампа стало результатом фальсификаций со стороны сторонников Демократической партии. Как отмечает NYT, такого мнения придерживаются многие представители китайской диаспоры в США.

Теплое отношение китайских диссидентов к администрации Трампа может быть связано с активизацией ее усилий на азиатском направлении за последний год.

Так, в октябре, в последний месяц перед выборами госсекретарь США Майк Помпео совершил турне по странам Азии, посетив Японию, Монголию, Южную Корею, Индию, Шри-Ланку, Мальдивы, Индонезию и Вьетнам. Эта поездка ставила своей целью укрепить положение США в регионе, в котором КНР активно использует свою «денежную дипломатию».

На это во время поездки указывал и сам Помпео: «Мы видим по плохим сделкам, нарушениям суверенитета и беззаконию на суше и на море, что Компартия Китая — это хищник, а США приходят другим путём, мы приходим как друг и как партнёр». Кроме того, в отношении китайского правительства госсекретарь использовал такие эпитеты как «беззаконное и угрожающее» и «самая серьезная угроза для будущего религиозной свободы».

За несколько месяцев до этого, в июне, Помпео проводил онлайн-встречи с лидером «революции зонтиков» в Гонконге Джошуа Вонгом и президентом Тайваня Цай Инвэнь. Сам факт общения с этими личностями вызывает раздражение Пекина.

Также администрация Трампа активно налаживала связи с национальными меньшинствами Китая. Неделю назад глава не признаваемого Пекином тибетского правительства в изгнании Лобсанг Сангай посетил Белый дом США впервые за шесть десятилетий. До Трампа такие контакты были невозможны, поскольку Вашингтон официально не признавал тибетское правительство в изгнании.

Администрация Трампа не только организовывала неудобные для официального Пекина встречи, но и проводила вполне конкретные меры, так или иначе направленные против Компартии Китая и ее действий.

Например, этим летом министерство финансов США наложило санкции на главу администрации Гонконга Кэрри Лам и еще 10 человек за «подрыв автономии Гонконга и ограничение свободы выражения мнений или собраний граждан Гонконга». В этом месяце санкционный список пополнился еще четырьмя чиновниками.

В июне Трамп подписал закон, который привел к введению санкций в отношении китайских чиновников, которые участвовали в строительстве лагерей в Синьцзян-уйгурском автономном районе (СУАР), где, по информации правозащитников, силой удерживаются более миллиона человек, в основном представителей мусульманского меньшинства уйгуров.

«Администрация Трампа намного больше сделала для того, чтобы поднять наш вопрос, чем все другие страны вместе взятые, — привод NYT слова беженца из СУАР. — Я очень скептически отношусь к администрации Байдена, потому что боюсь, что он позволит Китаю вернуться к нормальной жизни, что в 21 веке означает геноцид уйгуров».

Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не разделяют опасений китайских диссидентов и беженцев.

По их словам, в отношении Китая в США так или иначе сложился двухпартийный консенсус. Хотя методы давления на Пекин действительно могут измениться.

«При Байдене вербально США будут уделать по меньшей мере столько же внимания проблема прав человека в Китае, как и при Трампе. При этом Вашингтон будет искать возможность снизить накал конфронтации и будет стараться восстановить дипломатические связи, не будет продолжать торговую войну и сделает упор на инвестиции в инновации внутри США, а также укрепление связей с союзниками для сдерживания Китая», — говорит руководитель программы «Россия в Азиатско- Тихоокеанском регионе» Московского Центра Карнеги Александр Габуев.

Директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов считает, что на практике администрация Байдена может быть даже более эффективной в вопросе защиты прав человека в Китае, чем администрация Трампа.

«Трамп пытался скорее пиариться на проблемах, чем их системно решать. И для него все эти вопросы были скорее возможностью показать угрозу со стороны Китая, но не помочь потенциальным жертвам всех тех вещей», — указывает эксперт.

Ярким примером здесь может послужить реакция США в ответ на введение в Гонконге закона о национальной безопасности. В ответ на принятие документа, который подрывал автономию города, США лишили китайский регион привилегий в двусторонней торговле. «Многие гонконгцы сочли, что их просто сдали», — отмечает Маслов.

«Для Трампа работа с нарушением прав человека в Китае не была системной. Для Байдена будет совсем другая история, — говорит специалист — Я как раз думаю, что давления будет значительно больше, и оно будет значительно более умелым, чем это было при Трампе».

Симпатии китайских диссидентов к действующему президенту США Маслов объясняет информационной кампанией, которая проводилась в период предвыборной гонки в США.

Тогда Трамп пытался указать на финансовые связи Байдена с Компартией Китая. Однако, как отмечает эксперт, эта информация пока так и не нашла подтверждения. «По сути дела пока мы не видим, чтобы Байден хоть каким-то образом показал, что он будет значительно сближаться с Китаем», — говорит он.

«Ну и самое главное: оппозиция — гонконгская, тибетская и так далее — привыкла, что Вашингтон все время за них решает их проблемы. Что на самом деле, конечно не так. Вашингтон, очевидно, решает только свои проблемы. И китайская оппозиция в данном случае является лишь разменной картой в борьбе с Пекином», — резюмирует эксперт.