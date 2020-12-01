Будапешт и Киев поссорились из-за закарпатских венгров

На Украине развивается скандал между закарпатскими венграми и центральной властью страны. 30 ноября стало известно, что Служба безопасности страны (СБУ) провела обыски у главы венгерского фонда «Эган Эде» и лидера местной партии венгров Василия Брензовича.

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«Сейчас проверяется информация о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины. В частности, изучается возможное вмешательство во внутренние дела нашего государства и причинение вреда государственной безопасности Украины через фейковое распространение действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы нашей страны», — отметили в СБУ.

Служба безопасности Украины намерена провести расследование на предмет содействия иностранному государству отдельными украинскими общественными деятелями.

Их подозревают в поддержке руководства Венгрии и проведении подрывной деятельности в ущерб Украине, в частности, в совершении действий с признаками государственной измены.

Как сообщают в ведомстве, в ходе обысков у Брензовича были обнаружены печатные материалы, пропагандирующие создание этнической автономии в Закарпатье.

По данным местного издания «Перший com.ua», фонд «Эган Эде» был основан в 2016 году с целью поддержки этнических венгров в Закарпатье, занимающихся предпринимательством. Фонд финансируется из Венгрии, его создатели планировали, таким образом, развивать туризм и экономику региона и остановить массовую трудовую эмиграцию. На начало этого года 16 600 предпринимателей получили помощь от «Эган Эде».

В Общество венгерской культуры Закарпатья — один из создателей фонда — заявили, что за обысками стоит политическая мотивация. По их версии, цель преследования — прекратить деятельность венгерских организаций, а также «запугать венгров Закарпатья и их руководителей».

В марте этого года Василий Брензович обратился с открытым письмом к СБУ, в котором потребовал прекратить политические преследования венгерских активистов и «закрыть все эти позорные уголовные производства, которые реальных оснований не имеют». Помимо этого он заявил, что украинские венгры рассчитывали на прекращение давления с приходом новой власти в стране, однако эти надежды так и не оправдались.

Коалиция в облсовете или козни Порошенко

В 2018 году СБУ возбудила в отношении фонда уголовное производство по обвинению в сепаратизме и присвоении денег. После этого Служба безопасности в судебном порядке получила доступ ко всем документам организации.

Как сообщает украинское издание «Страна.Ua», за новым преследованием венгерского фонда действительно кроются политические мотивы. Источник издания в областном управлении СБУ рассказал, что на главу фонда и лидера партии венгров пытаются оказать давление с целью создания коалиции в местном облсовете с правительственной партией «Слуга народа». В результате местных выборов партия венгров получила восемь мест. «Слуга народа» — 11, 12 мандатов взяла партия «Родное Закарпатье».

«Без венгров им коалицию не склеить. По хорошему договориться не получается (как и при Порошенко, который хотел добиться поддержки закарпатских венгров перед выборами), решили действовать через уголовные дела. Но наезд на фонд может обернуться большими проблемами для властей — в ответ Венгрия может перекрыть контрабандные схемы, с которых кормятся в Киеве, и это сильно ударит по карману близкого окружения Зеленского. Поэтому операция сомнительная», — приводит издание слова источника.

Существует и другая версия происходящего. Согласно ей, за обысками стоит бывший президент Петр Порошенко. Его партия — «Европейская солидарность» получила 6 мест на выборах.

«Губернатор Петров, которого вот-вот должны отправить в отставку, возглавлял контрразведку при Порошенко и остался ему лоялен, а также имеет влияние на спецслужбы. Теперь Порошенко руками Петрова проводит спецоперацию, чтобы создать политический кризис между Киевом и Будапештом, еще больше испортить и так непростые отношения. А заодно и рассорить партию венгров с властями, сорвав создание коалиции в облсовете», — приводит издание слова источника в местных властях региона.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, за преследованием лидера фонда действительно, скорее всего, стоят политические мотивы. «Все перечисленные версии могут работать, но сложно сказать, какая из них доминирует», — отметил он.

Будапешт уже отреагировал на обыски в венгерском фонде. Посол Украины в Венгрии был вызван в МИД, а глава внешнеполитического ведомства Петер Сиярто опубликовал на своей странице в Facebook видеообращние, в котором он заявил о недопустимости действий украинской Службы безопасности.

«К сожалению, на Украине снова продолжаются непонятные политические качели относительно венгерских партий и венгерского меньшинства. <…> Сегодняшние действия украинской власти перечеркнули все цивилизованные и европейские отношения между странами», — заявил глава МИД Венгрии.

Кроме этого, Сиярто сообщил, что 1 декабря встретится с ответственным по вопросам НАТО, чтобы обсудить вопросы дальнейшего блокирования членства Украины в альянсе. «Мы будем отстаивать закарпатских венгров на всех международных форумах», — подчеркнул он.

Не добрососедские отношения

Это далеко не первый инцидент, который мог серьезно повлиять на отношения Украины и Венгрии. Будапешт не раз указывал на дискриминацию прав этнических венгров. Поводами для разногласий в разное время становились языковые законы, принятые Верховной Радой (в 2017 году парламент Украины принял законопроект, согласно которому весь процесс обучения в школах должен перейти на украинский язык к 2023 году, а в 2019 году Верховная рада приняла закон, утверждающий украинский язык как единственный государственный), обвинения Киева в адрес Будапешта во вмешательстве во внутренние дела, и, в целом, критические заявления от руководств обеих стран.

Один из крупнейших скандалов случился в 2018 году. Тогда руководство Украины обнародовало видеозапись, снятую скрытой камерой в консульстве Венгрии, расположенном в Берегово — одном из главных венгерских центров, половину жителей города составляют венгры. На видеозаписи сотрудники консульства вручают своим венгерским жителям города новые паспорта, хотя на Украине иметь два гражданства запрещено. После этого Киев выслал венгерского дипломата, работавшего в Берегово, за чем последовали ответные шаги Будапешта.

Петер Сиярто вскоре оказался внесен в базу «Миротворец», Венгрия блокировала любые официальные мероприятия с участием Украины на уровне НАТО.

Периодически стороны предпринимали попытки устранить разногласия или же создавали видимость таких усилий.

В феврале в Киев прибыл глава МИД Венгрии и после переговоров с вице-премьером по евроинтеграции Дмитрием Кулебой, политики сообщили, что страны будут стремиться улучшить отношения, прийти к экономическому сотрудничеству, а также сделать так, чтобы «украинский регион Закарпатья стал историей успеха благодаря совместным усилиям правительств Украины и Венгрии».

Однако закарпатский вопрос по-прежнему мешает Будапешту и Киеву из-за националистической политики Украины. Регион входил в состав Венгрии до Второй мировой войны и сейчас слухи о намерениях Венгрии вернуть Закарпатье всплывают с завидной периодичностью. Основанием для них являются заявление венгерского руководства, звучащие с 2014 года.

«Украина не может быть стабильной и демократической, если не предоставит местным меньшинствам, в том числе венгерской общине, то, что они заслуживают. Венгры Карпатского региона имеют право на двойное гражданство и автономию», — говорил тогда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Любые действия Будапешта по отношению к региону вызывают раздражение у Киева.

Так, когда перед местными выборами госсекретарь Венгрии по вопросам национальной политики Янош Арпад Потапи призвал жителей региона голосовать за Партию венгров, Украина заявила о вмешательстве соседа во внутренние дела. Будапешт, однако, возмущение Киева проигнорировал, и в день тишины перед выборами глава МИД Венгрии разместил в своем Facebook пост: «Только одна венгерская организация претендует на вступление в Закарпатский местный совет, и было бы плохо, если бы венгры остались без представительства». Более того, Сиярто заявил, что Будапешт разрешает находящимся в Венгрии жителям Закарпатья пересечь границу, проголосовать на Украине, а потом вернуться без обязательства отбывать 14-дневный карантин.

Киев вручил ноту протеста послу Венгрии, а также запретил въезд двум венгерским высокопоставленным чиновникам. Один из них — госсекретарь канцелярии премьер-министра, должность другого не называется.

Немаловажен и тот факт, что подобные истории вызывают не только обострение взаимоотношений между странами, но и реакцию националистически-настроенной части украинского общества. После проведения обысков у Василия Брензовича, в интернете распространилось видеозапись, на которой новоизбранные депутаты Сюртовской объединенной территориальной громады в Закарпатье исполняют гимн Венгрии.

После появился ролик, на котором мужчина, назвавший себя активистом «Правого сектора» (запрещен в РФ) угрожает венграм, получившим венгерские паспорта или «гранты от мадьяр».

Впрочем, по мнению украинского политолога Михаила Погребинского, сепаратистские настроения в Закарпатье не являются исключительным трендом, ответственность за который можно возложить на политику Будапешта.

«Сепаратистские настроения есть всюду — и в Одессе и в Харькове, наверняка и в Закарпатье тоже. Их просто не может не быть при том, как ведёт себя Зе-власть», — считает эксперт.

Кроме того, по мнению Погребинского, противоречия между Киевом и Будапештом так и останутся в рамках их двусторонних отношений и не повлияют на связи Киева с Евросоюзом.

«ЕС в отношении Украины действует исключительно исходя из задачи сдерживания РФ. Да и отношение к Венгрии у Брюсселя натянутое», — отмечает эксперт.

Отношения Брюсселя с венгерскими властями действительно можно назвать напряженными. ЕС, в целом, настороженно относится к политикам-националистам, каким и является венгерский премьер. Поводов для разногласий достаточно, от противодействия Будапешта приему беженцев, до дискриминации ЛГБТ в стране и ограничения свободы слова. Виктор Орбан, между тем, не раз подвергал Евросоюз критике за слишком жесткую, на его взгляд, политику санкций в отношении России из-за Украины, чем, к слову, снова вызывал раздражение у Киева.