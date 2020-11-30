Геополитическая перестройка: эмиссар Трампа летит в Саудовскую Аравию и Катар

На этой неделе старший советник и зять президента США Джаред Кушнер посетит Саудовскую Аравию и Катар. Визиты Кушнера пройдут на фоне напряжения в регионе в связи с убийством иранского ведущего физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, которого считали главой ядерной программы.

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Как сообщает The Guardian со ссылкой на источники в администрации президента, Кушнер должен встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом в саудовском городе Неом и с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Его будут сопровождать спецпредставитель на международных переговорах Ави Берковиц, генеральный директор Международной финансовой корпорации развития США Адам Белер и бывший спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

В центре повестки переговоров — разрешение спора между Катаром и альянсом государств Персидского залива, возглавляемым Саудовской Аравией, сообщает The Wall Street Journal.

Устранение разногласий между Саудовской Аравией и Катаром действительно стало бы для Кушнера и администрации Трампа достижением.

В июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и другие суннитские государства разорвали отношения с Катаром и закрыли свое воздушное пространство и морские пути для катарских самолетов и судов. Они обвиняют Доху в поддержке террористических групп и вмешательстве в их внутренние дела.

США поддерживают тесные связи как с Катаром, так и с остальными странами, однако неоднократные попытки администрации Трампа примирить стороны оказались безуспешными.

Джаред Кушнер на посту советника президента занимался, в основном, именно Арабским регионом. Зять Дональда Трампа принимал непосредственное участие в установлении отношений между ОАЭ, Бахрейном, Суданом и Израилем. При активном участии США эти три страны согласились установить с Тель-Авивом дипломатические отношения.

В Белом доме считают, что включение Саудовской Аравии в этот процесс побудит и другие арабские страны последовать ее примеру. Впрочем, у всех этих государств есть объединяющий фактор, который также стал стимулом для Вашингтона в его попытке устранить разногласия между ними — озабоченность растущим влиянием Ирана.

Поездка Кушнера пройдет после убийства Мохсена Фахризаде в Тегеране. Фахризаде считается архитектором иранской ядерной программы.

В субботу президент Ирана Хасан Роухани обвинил в убийстве ученого Израиль, а верховный лидера Исламской Республики аятолла Али Хаменеи потребовал наказать тех, кто стоит за убийством.

За несколько дней до инцидента премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил с визитом Саудовскую Аравию, где встретился с принцем Мохаммедом бин Салманом. Поездка стала первым публично подтвержденным визитом израильского премьера (ее подтвердил министр образования Израиля Йоав Галант). Как сообщают израильские СМИ, на переговорах также присутствовал госсекретарь США Майк Помпео.

Незадолго до этого Помпео посетил Доху, где обсудил с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани преодоление раскола среди государств Персидского залива «для противодействия влиянию Ирана», говорится в распространенном сообщении пресс-службы Госдепартамента.

Между тем, на этих выходных министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что нормализация отношений с Израилем невозможна без полного и окончательного мира между израильтянами и палестинцами.

Однако, так или иначе, на Ближнем Востоке наблюдается процесс геополитической перестройки. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Саудовская Аравия активизировала усилия по разрешению трехлетнего конфликта с Катаром по причине смены власти в США.

Саудовский принц, таким образом, намерен завоевать расположение Байдена. С другой стороны, это может стать «прощальным» жестом в адрес нынешнего главы Белого дома.

«Это подарок Байдену», — заявил изданию советник Саудовской Аравии и ОАЭ.

По его словам, принц почувствовал себя после победы Байдена как «на линии огня». Он намерен заключить сделку с Катаром, чтобы продемонстрировать «желание и готовность предпринимать действия».

The Guardian пишет, что Саудовская Аравия опасается, что Джо Байден будет проводить в отношении Ирана более мягкую политику, чем нынешний президент.

«Принц Мохаммед и Нетаньяху опасаются, что Байден примет политику в отношении Ирана, аналогичную той, которая проводилась во время президентства Барака Обамы, обострившую связи Вашингтона с его традиционными региональными союзниками», — отмечает издание.

Джо Байден уже заявил, что намерен вернуться за стол переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. США вышли из сделки в 2018 году и возобновили санкции в отношении Тегерана. Соглашение же было заключено во время президентства Барака Обамы, когда Джо Байден занимал пост вице-президента.

Однако, как полагает руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко, факторы смены власти в США и перспектив политики Белого дома по отношению к Тегерану, хоть и существуют, в этой ситуации, но все же занимает не центральное значение.

«Он есть, но это сейчас не самое главное, потому что тот тренд, который существует, был задолго до Байдена, до Буша-младшего и Буша-старшего и т.д. Это попытка каким-то образом нормализовать ситуацию на Ближнем Востоке. Если это не произойдет, то мы будем каждые пять-шесть лет получать «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России. — «Газета.Ru») или еще что похуже. К Ирану поменять радикально позицию не может никто.

Поскольку для того, чтобы кардинально поменялась позиция, нужны изменения в самом Иране», — отмечает он.

По мнению эксперта, главным стимулом для стран Персидского залива к постепенному решению внутренних конфликтов является сам запрос на разрешение споров.

«Это тот процесс, который очень давно начался и продолжается. Это попытка наладить нормальные отношения между Западом, прежде всего США, и очень влиятельной частью мусульманского мира. <…> Прежние враждебные подходы себя исчерпали, в Персидском заливе к власти постепенно приходят люди, которые ратуют за модернизацию, которые выступают за отказ от радикальных лозунгов и т. д. И, в общем, относятся с понимаем к тому, что Израиль был, есть и будет», — считает эксперт.

Фактор Ирана же в этой ситуации все же является также немаловажным.

«В Иране до сих пор бушует Исламская революция, про которую в свое время говорили, что эти события — это случай, это эпизод, Иран нормальная страна. Но вот Исламская революция затянулась. И Иран с его идеологией, с его программами, в том числе ядерного оружия, конечно, пугают Персидский залив и – особенно — пугают Саудовскую Аравию. А где искать если не союзника, то партнера? На Западе.

Поэтому все происходящее вписывается в общий тренд разрядки на Ближнем Востоке и особым положением Ирана, который себя ведет достаточно агрессивно, с точки зрения стран Ближнего Востока», — считает эксперт.

Однако, так или иначе, если администрация Дональда Трампа сумеет использовать этот запрос, приняв активное участие в переговорах между сторонами, которые привели бы к какому-либо результату, это станет крупной дипломатической победой для нынешнего президента.

И хотя шансы Трампа остаться на второй срок стремительно уменьшаются, он все же, судя по всему, не намерен завершать свою политическую карьеру. Накануне The Daily Beast со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что глава Белого дома рассматривает возможность баллотироваться на президентских выборах 2024 года и может провести связанное с этим мероприятие в день инаугурации нового президента 20 января.