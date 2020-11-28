«Не останется без ответа»: в Иране призывают к мести за убийство ученого

Убийство ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, возглавлявшего центр исследований при министерстве обороны республики, не останется без ответа, заявил президент Ирана Хасан Роухани. По его словам, врагам известно о храбрости иранского народа.

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«Убийство мученика Фахризаде показывает отчаяние наших врагов и глубину их ненависти... Его мученическая смерть не остановит наши достижения», — заявил Роухани в ходе выступления, которое транслировалось по иранскому телевидению.

Роухани назвал случившееся жестоким и трусливым актом, за который виновные должны понести соответствующее наказание.

«Это преступление не останется без ответа, который будет дан в нужное время», — приводит его слова телерадиовещательная корпорация IRIB.

О смерти ученого ранее высказался верховный лидер Ирана Али Хаменеи, который написал в Twitter, что физик погиб от рук наемников. Хаменеи назвал Фахризаде уникальным ученым, а возложенный на него образ мученика — его божественной наградой.

Отомстить за Фахризаде «кровожадным сионистам» обещал председатель фракции «Национальной обороны и мощи» Ирана Моджаба Зоннур. «Трусливое убийство Фахризаде не останется без ответа», — написал он в Twitter.

К мести за ученого призвал и военный советник верховного лидера Хосейн Дехган. Он заверил, что Исламская Республика «как гром» обрушится на виновных в смерти Фахризаде и заставит их пожалеть о содеянном.

О гибели в Тегеране иранского ученого стало известно накануне. Как сообщили в пресс-службе министерства обороны Ирана, Фахризаде «был тяжело ранен в ходе столкновений между его командой безопасности и террористами». Его доставили в больницу, где он скончался от полученной раны.

Иранские агентства Fars и Tasnim утверждают, что на месте покушения прогремел как минимум один взрыв. Впоследствие нападавшие обстреляли машину Фахризаде.

Как подчеркнул глава иранского МИД Джавад Зариф, обстоятельства гибели физика-ядерщика дают основания полагать, что к убийству причастен Израиль. «Иран призывает международное сообщество, и особенно ЕС, положить конец позорным двойным стандартам и осудить этот акт государственного террора», — отметил Зариф.

В свою очередь, постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи предостерег Израиль и США от «авантюр» после убийства руководителя организации исследований и инноваций при минобороны страны. Как отметил иранский дипломат в обращении к генсеку ООН, Тегеран оставляет за собой право принять все необходимые меры «для защиты своего народа и своих интересов». Кроме того, он потребовал, чтобы организация осудила «трусливое убийство» физика-ядерщика и приняла меры против исполнителей этого террористического акта.

Фахризаде — один из отцов иранской ядерной программы. В Тегеране его официально называли руководителем организации исследований и инноваций при военном ведомстве.

Как полагают в Вашингтоне, ученый возглавлял исследовательскую фирму SPND, занимающуюся разработкой ядерного оружия. В марте прошлого года американские власти расширили санкционный список против Ирана и ввели ограничения против 14 физических лиц и 17 организаций, связанных с SPND, сообщалось на сайте американского минфина.

При этом, как сообщает американская газета New York Times, в разведслужбах Соединенных Штатов подозревают, что за убийством иранского физика-ядерщика стоит Израиль.

«Один американский чиновник, как и двое других сотрудников разведывательных органов, заявляют, что Израиль стоит за нападением на ученого», — отмечает газета со ссылкой на источники в американских разведывательных службах.

Как указали в материале, «неясно, могли ли США знать об операции заранее», но Израиль и США — ближайшие союзники и давно обмениваются разведданными в отношении Ирана.