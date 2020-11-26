«Будет больно на следующих выборах»: как Байден ударит по республиканцам

Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, снова заявил, что намерен предоставить гражданство более чем 11 млн нелегальных мигрантов в первые 100 дней своего президентства. Об этом он заявил в эфире NBC News.

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«Отчасти это будет зависеть от того, какое сотрудничество я могу или не могу получить от конгресса США», — признал Байден.

Если в ходе второго тура выборов в конгресс в Джорджии победят республиканцы, то они сохранят контроль над сенатом США. В таком случае реализовать свое обещание Джо Байдену будет крайне не просто.

О своем намерении изменить жесткую миграционную политику действующего президента США Байден говорил еще в ходе предвыборной кампании.

Он планирует отменить практику разлучения детей нелегальных мигрантов с их родителями и родственниками, а также пересмотреть ограничения, введенные на количество рассматриваемых заявок о получении политического убежища, и запрет на прибытие в страну граждан некоторых мусульманских стран.

Байден также пообещал восстановить временный статус, который защищает беженцев из стран, пострадавших от стихийных бедствий или вооруженных конфликтов. В 2018 году администрация Трампа начала сворачивать программу для более чем 300 тыс. беженцев из Сальвадора, Никарагуа, Гаити, Гондураса, Судана и Непала.

По данным Государственного департамента, количество иммиграционных виз в США, с 2016-й по 2019 год упало на 25%. Общий рост количества мигрантов замедлился примерно до 200 тыс. в год в течение первых двух лет президентства Трампа, по сравнению с 650 тыс. в год при правлении Барака Обамы, согласно анализу данных опроса Бюро переписи населения США.

Все это время оппоненты президента США в Демократической партии обвиняли его в расизме и ксенофобии.

На фоне этих мер Джо Байден уже выглядит как защитник нелегальных мигрантов, и в случае, если ему удастся воплотить задуманное, то в США появятся 11 млн потенциально лояльных демократам граждан. И в самой Демократической партии не скрывают, что более открытая политика Байдена, в частности, направлена на укрепление позиций демократов в будущем.

Так, бывший старший советник сенатора-демократа Берни Сандерса Чак Роча заявил в разговоре с Politico, что если иммиграционная реформа не будет проведена и путь к получению гражданству останется столь же трудным, то в следующем избирательном цикле демократы «окажутся в бедственном положении» из-за нереализованного столь громкого обещания.

«Нам будет больно на следующих выборах, если мы не сможем вернуть обществу то, что мы уже пообещали», — сказал Роча.

Параллельно с этим в США наблюдаются тектонические сдвиги в демографии, что грозит республиканцам потерей электората и без появления 11 млн граждан, лояльных демократам.

Как отмечал ранее в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель директора Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, перемены в американском обществе могут застать республиканцев врасплох.

«Республиканская партия, в виду демографических тенденций, обречена на положение меньшинства, потому что усиление правого крыла партии делает ее партией испуганных белых.

А белых, тем более, белых консерваторов становится в Америке все меньше и меньше, просто благодаря объективным демографическим тенденциям. Считается, что уже в этом десятилетии белые станут меньшинством в американском обществе, при этом далеко не все белые голосуют за республиканцев», — считает эксперт.

Как отмечает The Washington Post, в 2016 году 71% электората Республиканской партии составляли белые американцы. Тогда на выборах президента Дональд Трамп получил поддержку 57% таких граждан. В 2020 году за Трампа вновь проголосовали 57% белых американцев, но одновременно с этим их доля в электорате партии упала до 65%. И эта тенденция будет лишь увеличиваться.

В 2018 году институт Брукингса опубликовал результаты исследования, в котором сообщается, что белые американцы будут составлять меньшинство населения США к 2045 году.

«Во-первых, в период с 2018 по 2060 год объединенные группы расовых меньшинств продолжат расти на 74%. Во-вторых, в течение этого периода стареющее белое население увидит скромный прирост до 2024 года, а затем испытает долгосрочное снижение до 2060 года, что является следствием большего числа смертей, чем рождений», — говорится в результатах исследования.

Ожидается, что выходцы из Латинской Америки будут самой большой группой населения в Техасе уже в 2022 году. На этих выборах победу в этом штате одержал Дональд Трамп именно благодаря все той же поддержке белых граждан. Однако больше половины латиноамериканцев отдали свои голоса за Байдена.

В июне Бюро переписи населения США опубликовало свой отчет, согласно которому в 2019 году впервые афро- и латиноамериканцы составили большинство людей в возрасте до 16 лет, и это ожидаемый демографический сдвиг, который будет расти в ближайшие десятилетия. Ожидается, что белые американцы составят меньшинство населения США примерно через 25 лет, сообщает The Associated Press, анализируя данные Бюро.

«Белые избиратели-мужчины, возможно, смогли спасти кандидата в президенты от республиканцев в 2016 году. Но республиканцам следует искать другую формулу, чтобы поддерживать себя в расово разнообразной стране», — пишет обозреватель The Washington Post.

The Stanford Review также приводит неутешительные для республиканцев цифры. Несмотря на краткосрочные успехи на выборах в конгресс (в палате представителей республиканцы сократили разрыв и сохраняют пока контроль над сенатом) гораздо большие потери американские консерваторы понесли в отношении культуры и духа страны.

За последние несколько десятилетий Америка неуклонно становилась более социально либеральной, отмечает издание. В стране резко упала рождаемость. В 1960 году в средней американской семье было около четырех детей; в 2017 году в средней семье было менее двоих детей. Посещение церкви сократилось с 70% до 50% за последние два десятилетия. Среди элитных гуманитарных университетов соотношение профессоров-республиканцев к профессорам-демократам упало более чем на 50% с 1999 года.

«Несмотря на успехи на президентских выборах и выборах в конгресс и даже в верховном суде, республиканцы постоянно теряли институциональную и культурную власть. Затем прибыл Трамп с убедительным сообщением, что «Америка превыше всего». Консервативная база сплотилась вокруг него и его призыва о строгих иммиграционных законах. Но теперь Республиканской партии пора наверстать упущенное, иначе они рискуют навсегда потерять своих избирателей», — пишет издание.