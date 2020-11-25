Статус Нагорного Карабаха: Баку спорит с сенатом Франции

Сенат Франции проголосовал в среду, 25 ноября, за резолюцию с призывом к правительству страны признать независимость Нагорно-Карабахской республики. «За» проголосовали 305 депутатов, «против» — один.

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Решение парламентариев не означает, что французское правительство признает Нагорный Карабах суверенным государством, однако Франция стала первой страной, одна из ветвей власти которой официально высказалась в пользу независимости НРК.

Причиной такой резолюции стало то, что «президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в последние годы увеличил количество провокаций, запугиваний и угроз в отношении Франции, Европы и других стран», говорится в документе.

Депутаты также указали, что «конфликт в Нагорном Карабахе разворачивается на границах двух особенно нестабильных регионов мира — Кавказа и Ближнего Востока, и потому сопряжен с риском эскалации, потенциально затрагивающей региональные державы».

В тексте упоминается военная поддержка Анкарой Баку, «лежащая в основе агрессии», которую Азербайджан начал против населения НКР 27 сентября.

Кроме того, французские депутаты напомнили, что армянское население Нагорного Карабаха, находясь под управлением Азербайджана, неоднократно подвергалось самой настоящей резне, в частности: в Сумгаите (25-27 февраля 1988 года), в Кировабаде (23 ноября 1988 года), в Баку (12-19 января 1990 года) и Марага (10 апреля 1992 года).

«Отчеты Европейской комиссии против расизма и нетерпимости Совета Европы и Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации свидетельствуют об отсутствии возможности для армянского населения свободно жить в Азербайджане», — поясняется в документе.

«Таким образом, безопасность и свобода армянского населения Нагорного Карабаха не гарантируются Азербайджаном», — резюмируется комментарий верхней палаты парламента.

Кроме собственно признания НКР резолюция призывает к немедленному выводу азербайджанских вооруженных сил из НКР, развертыванию там контингента международных сил, проведению международного расследования военных преступлений в НКР и восстановлению границ, определенных в 1994 году.

«В Нагорном Карабахе прекратился локальный конфликт, и мы должны выражать позицию, основанную на наших интересах и ценностях. Мы не должны прятаться за дипломатией», — заявил один из соавторов резолюции сенатор Бруно Реталье.

По его словам, признание НКР стало особенно важным после того, как Эрдоган поучаствовал в карабахском конфликте в рамках «своей экспансионной исламской политики», которая представляет опасность для Франции и Европы в целом.

«Давайте назовем вещи своими именами: это угроза миру здесь и в других регионах. Это был режим, который вооружал азербайджанскую армию и который спровоцировал конфронтации в различных регионах — от Ливии до Кавказа, в центре Европы, на Кипре, в Греции», — добавил сенатор.

«Сколько агрессии нужно еще ощутить Европе, чтобы проснуться и применить дипломатические и экономические санкции», — сказал Реталье.

Французский сенатор отметил, что резолюция призывает также к международному расследованию преступлений, совершенных во время войны, защите перемещенных гражданских лиц и культурного наследия, передает Panorama.

«Франция не должна отворачиваться от дружбы [с Арменией]. Когда [президент Азербайджана Ильхам] Алиев называет этих людей собаками, он называет так всю нацию. Дамоклов меч висит над Арменией, поскольку Азербайджан получил прямой доступ к Нахичевани. Предать армян — значит предать самих себя», — указал политик.

Депутат нижней палаты парламента Валери Бойер также призвала французское правительство не оставаться в стороне от вопроса признания Арцаха, передает Арменпресс.

«Я не могла представить, что в этом зале мы снова будем говорить об этнических чистках. Сожалею, но причина тому — наше молчание. Мы не можем оставаться нейтральными, когда действуют джихадисты. Оставаться нейтральным — значит оставить наших братьев, сестер, армян в одиночестве против этой агрессии», — пояснила она.

По словам члена Национального собрания Франции, НРК, помимо всего прочего, представляет также религиозную ценность для мира.

Карабахский МИД поприветствовал такое решение французского сената, назвав его историческим и выразив надежду на аналогичную резолюция со стороны Национального собрания Франции, а также от других государств, передает Sputnik.

«Признание независимости Республики Арцах исходит из принципов справедливости и равноправия народов и внесет важный вклад в дело обеспечения большей безопасности, стабильности и предсказуемости на Южном Кавказе», — указывается в комментарии.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook написал, что «признание Арцаха становится частью международной повестки».

МИД Азербайджана заявил, что резолюция, которая «была выдвинута группой сильных проармянских сенаторов», содержит «лживые» факты и является «провокацией».

«Подчеркнем, что принятое сенатом постановление не имеет юридической силы. Однако, учитывая политическое значение резолюции, навязывание такой позиции стране с посредническим мандатом серьезно ставит под сомнение нейтралитет государства. Это также подрывает репутацию Франции как справедливого посредника в азербайджанском обществе», — детализируется в сообщении МИД.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев считает, что этой резолюцией сенат Франции нарушил международные нормы.

«Эта резолюция для Азербайджана ничто иное, как обычный листок бумаги. Этот клочок бумаги, принятый во имя узких политических амбиций, наряду с грубым нарушением норм международного права, Устава ООН и соответствующих резолюций Совбеза ООН», — сказал дипломат.

Впрочем, госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан заявил, что правительство не будет ориентироваться на эту резолюция сената при ведении своей внешней политики, передает РИА «Новости».

«Одностороннее признание Францией независимости Нагорного Карабаха не было бы полезно никому: ни Армении, ни населению Карабаха, ни Франции, ни другим сопредседателям Минской группы, ни Европе», — указал дипломат.

Он также напомнил, что сама Армения не признала независимость НКР, и выразил уверенность в том, что такой шаг французского правительства стал бы причиной прекращения мирного процесса.