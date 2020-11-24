США сильнее с союзниками: Байден раскрыл планы на президентство

Возможный президент США Джо Байден заявил во вторник, 24 ноября, что Соединенные Штаты «готовы снова лидировать» на мировой арене после того, как он сменит Дональда Трампа на посту главы Белого дома в январе будущего года, передает Reuters.

Реклама

Представляя свою команду по внешней политике и национальной безопасности в своем родном городе Уилмингтон штата Делавэр, бывший вице-президент пообещал шире сотрудничать с союзниками Вашингтона за рубежом, а также дал понять, что намерен сворачивать одностороннюю программу «Америка прежде всего», которой руководствовался Трамп.

Байден сказал, что в телефонных разговорах с мировыми лидерами его поразило, «с каким нетерпением они ждут, когда Соединенные Штаты подтвердят свою историческую роль глобального лидера в Тихом океане и в Атлантике».

«Америка сильнее всего, когда она работает со своими союзниками», — подчеркнул политик, указав на важность сотрудничества США со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Он также раскритиковал участие американцев в «ненужных военных конфликтах».

Байден представил Энтони Блинкена в качестве будущего госсекретаря США, Джейка Салливана — как советника по национальной безопасности, Линду Томас-Гринфилд выдвинул в послы США в ООН, Алехандро Майоркаса — в министры внутренней безопасности, Джона Керри — в посланники по вопросам климата.

«Мы не можем решить все мировые проблемы в одиночку. Нам нужно работать с другими странами, нам нужно их сотрудничество, нам нужно их партнерство», — указал Блинкен.

«Нам нужно будет заново собрать и обновить объединения с участием США, восстановить и укрепить институты национальной безопасности и внешней политики, которые обеспечивают нашу безопасность и продвигают интересы нашей страны, а также противодействуют и борются с реальной угрозой изменения климата, которое подвергает опасности всех нас», — пояснила возможный вице-президент Камала Харрис.

«Я хочу сказать вам: Америка возвращается. Принцип многосторонних отношений возвращается. Дипломатия возвращается», — подтвердила Томас-Гринфилд.

Внешняя политика США при новой администрации, вероятно, будет в большей степени ориентирована на многосторонний и дипломатический подход, нацеленный на восстановление отношений Вашингтона с ключевыми союзниками США и поиск новых путей по таким вопросам, как изменение климата, пишут американские СМИ.

Ситуация вокруг американских президентских выборах пока неопределенная, официальных результатов голосования до сих пор нет, они должны появиться к началу декабря, за неделю до голосования коллегии выборщиков — именно оно поставит точку в противостоянии Трампа и Байдена.

Однако ведущие американские СМИ уже называют демократа «избранным президентом», поскольку, по предварительным подсчетам, ему удалось получить 306 голосов выборщиков, когда для победы необходимо 270. Трамп набирает 232 голоса.

Пока кампания президента, добивающегося пересчета голосов в ряде штатов, не привела к серьезному продвижению в этом вопросе, ручной пересчет бюллетеней был санкционирован только в Джорджии — и то он не принес Трампу лидерства в регионе.

В других штатах суды не идут навстречу главе Белого дома, отказываясь давать ход делу из-за отсутствия веских доказательств каких-либо нарушений.

Все это затягивает процесс передачи власти в США, но 24 ноября в этом вопросе появились подвижки. По информации CNN, Трамп рекомендовал управлению по общим вопросам администрации (GSA) «делать то, что необходимо» относительно первоначальных процедур, связанных с переходом полномочий.

Иными словами, Трамп сделал первый шаг к передаче власти Байдену, хотя сам воспринимает ситуацию несколько иначе. По словам главы государства, решение ведомства о начале соответствующих процедур не означает, что он готов признать свое поражение на выборах.

Пока же Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.