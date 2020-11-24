Вопрос миротворцев: Путин провел переговоры с Пашиняном и Алиевым

Как сообщает пресс-служба Кремля, политики подвели итоги визита в Ереван и Баку российской межведомственной делегации, состоявшегося 21 ноября, а также подняли вопросы продолжения гуманитарной помощи местному населению.

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«Затронуты также вопросы экономического взаимодействия и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе», — говорится в сообщении Кремля.

Также во вторник, 24 ноября, Путин обсудил в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос создания центра по соблюдению перемирия в Карабахе, передает РИА «Новости».

В ходе беседы президент Турции выразил надежду на то, что центр начнет функционировать в ближайшее время, и заявил, что Ереван не должен уклоняться от выполнения своих обязанностей, прописанных в соглашении по Карабаху.

«Президент заявил в ходе разговора с Путиным, что в рамках шагов, принятых для обеспечения решения кризиса в Карабахе и стабильности в регионе, необходимо, чтобы совместный центр мониторинга, который будет создан вместе с Россией, начал работу как можно быстрее», — говорится в сообщении администрации президента Турции.

В целом обстановка в Нагорном Карабахе стабилизируется, подчеркнул Путин, указав, что Москва рассчитывает на рассчитывает на участие международных организаций в процессе дальнейшего урегулирования в регионе, сообщает «Интерфакс».

«Сейчас направленный в регион... российский миротворческий контингент осуществляет контроль за соблюдением режима прекращения огня, обеспечивает безопасность мирных граждан, гражданских лиц...», — напомнил российский лидер.

Несколькими часами ранее Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие инженерного подразделения российского Международного противоминного центра выдвинулись маршем из Еревана через Горис в Степанакерт.

«В составе колонны автомобильная и специальная инженерная техника, в том числе робототехнические комплексы «Уран-6», которые по прибытии будут задействованы в выполнении задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов инфраструктуры, уничтожению взрывоопасных предметов», — сообщило российское военное ведомство.

9 ноября Баку, Москва и Ереван подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Договор положил конец шестинедельному военному противостоянию в регионе и привел к существенному сокращению территорий непризнанной Нагорно-Карабахской республики — Азербайджану удалось вернуть большую часть земель, потерянных почти 30 лет назад.

Согласно договору, Азербайджан сохранит за собой все районы, которые он отбил после эскалации конфликта 27 сентября, в том числе Шушу, второй по величине город региона.

Также Ереван согласился предоставить Баку новый транзитный коридор через южную часть Армении в юго-западный анклав Азербайджана Нахичевань, родину многих азербайджанских политиков, в том числе бывшего президента Гейдара Алиева.

Ключевым пунктом договоренностей стало введение в регион российских миротворцев в качестве гаранта прекращения боевых действий и безопасности.

Такие условия договора приветствовали ряд западных стран, однако критика также прозвучала весьма громко, пишет The Washington Post.

«Россия систематизировала победы на местах. Нравится вам это или нет, но это соглашение является настоящей дипломатической победой Владимира Путина и позволяет ему играть роль миротворца», — сказал бывший посол США в России Майкл Макфол, работающий сейчас директором Института международных исследований Фримена Спогли при Стэнфордском университете.

«Я бы не стал называть это мирным соглашением. Изначальная проблема Нагорного Карабаха даже не упоминается в документе. Это больше похоже на своего рода схему сдерживания», — сказал Лоуренс Броерс, эксперт по кавказскому региону лондонского аналитического центра Chatham House.

Тем не менее президент непризнанной Нагорного-Карабахской республики Араик Арутюнян поблагодарил Путина за содействие в прекращении боевых действий в регионе. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, внешнеполитические шаги Путина позволили восстановить мир и стабильность на территории Карабаха.

«Мы выражаем благодарность Российской Федерации и особую признательность Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за посреднические усилия по стабилизации обстановки и оказанное содействие в прекращении огня и окончании войны», — написал Арутюнян.