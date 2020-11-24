«Кадры шокируют»: французы возмущены разгоном лагеря мигрантов

Вечером минувшего воскресенья в центре Парижа, на Площади Республики появились около 500 палаток. Их разбили несколько сотен мигрантов, преимущественно из Афганистана, которым не посчастливилось остаться на улице. К этому привела прошедшая на прошлой неделе ликвидация лагеря беженцев в пригороде Парижа Сен-Дени, где долгое время проживали около 4 тысяч человек.

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Хотя большинство жителей лагеря в Сен-Дени были переселены во временные центры содержания беженцев, почти тысяча человек в итоге остались без крова. Разбив палатки в центре Парижа, эти люди надеялись привлечь внимание французских властей к своей проблеме. Однако их действия возымели совсем другой эффект.

В ночь на вторник парижская полиция начала демонтаж палаток. Сопротивление мигрантов этим действиям жестко подавлялось, что привело к столкновениям.

В конфликт с полицией вступили не только нелегальные мигранты, но и парижане. В сети размещены записи, на которых видно, как люди, взявшись за руки и пытаясь противодействовать силовикам, скандируют: «Документы — для всех, размещение — для всех!»

При этом большинство фото- и видеоматериалов, запечатлевших события минувшей ночи, показали жесткость и бескомпромиссность действий полиции. Наутро политики, особенно придерживающиеся левых взглядов, возмутились действиями правоохранителей.

«Мы перестали быть страной, где соблюдаются права человека. На эти фотографии невозможно смотреть», — заявил глава Социалистической партии Франции Оливье Фор, добавив, что он «был шокирован тем, что увидел».

«Я думаю, что это просто скандально и скорее похоже на галлюцинацию. Вмешательство полиции было абсолютно несоразмерным и неприемлемым. Люди мирно заняли какое-то место, они никому не сделали ничего плохого, просто у них проблема с жильем», — отметил глава объединения профсоюзов, Французской демократической конфедерации работников, Лоран Берже.

Не оставили эти события без комментариев и действующие французские власти.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен на своей странице в Twitter написал: «Некоторые кадры разгона лагеря нелегальных мигрантов на Площади Республики шокируют. Я попросил префекта полиции подготовить подробный отчет о произошедшем».

Все эти события происходят в сложный для Франции момент. Не так давно по стране прокатилась серия терактов религиозного характера, которые совершались как-раз таки нелегальными мигрантами. И хотя проблемы радикального исламизма и нелегальной миграции не тождественны, во Франции они «более-менее пересекаются», отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.

Трагические события этой осени подтолкнули Париж к активизации дискуссий об ужесточении политики в отношении нелегальных мигрантов. В частности, рассматривается возможность усложнения порядка предоставления вида на жительство. На уровне правительства соответствующий законопроект будет рассмотрен уже в декабре, а к весне будущего года его представят перед парламентом.

Общественный резонанс вокруг разгона палаточного лагеря мигрантов вряд ли повлияет на новый вектор французской миграционной политики, полагает специалист по Франции Тимофеев.

«Все-таки разгон лагеря — это такой единичный эпизод. А Макрон в своих недавних выступлениях очень четко дал понять серьезность своих намерений», — пояснил эксперт.

«Мы за последние годы не раз наблюдали случаи, когда полиция в странах Евросоюза действует, мягко говоря, на грани фола, — добавляет Тимофеев, напомнив о подавлении протестов в испанской Каталонии и акций «желтых жилетов» в той же Франции. — На самом деле такие эксцессы не повлекут за собой никаких серьезных последствий, поскольку здесь будет сделана скидка на то, что полицейские действовали в интересах закона, от имени государства».

Несмотря на смену риторики французских властей в отношении нелегальных мигрантов, выход из миграционного кризиса — одного из самых сложных вызовов для современной Франции и других стран Евросоюза — пока не просматривается. Как поясняет Павел Тимофеев, проблема имеет комплексный характер и Париж не способен решить ее самостоятельно:

Франция прямо граничит с Италией и Испанией, через которые проходит миграционный маршрут. Кроме того, южная граница Франции выходит на Средиземное море, через которое также идут мигранты.

«В одиночку такие проблемы решить трудно», — констатирует эксперт. Тимофеев предполагает, что официальный Париж будет пытаться влиять на своих соседей по Евросоюзу, добиваясь комплексного ответа содружества на этот кризис.

Первым шагом в этом направлении может стать реформа Шенгенской зоны, которую Макрон уже продвигает на общеевропейском уровне. К числу его союзников однозначно можно отнести Австрию, также недавно пережившую серию терактов. И, как отмечали ранее в разговоре с «Газетой.Ru» эксперты, другие страны ЕС, такие как Германия, вероятно, также поддержат эту инициативу, хотя на уровне риторики споры между членами содружества по этой теме могут продолжаться.

«Европа уже понимает все риски, связанные с массовой миграцией, она не готова к радикальным мерам и, наверно, не будет готова, а вот всякие технические меры будут приниматься все больше и больше, во всех странах без исключения», — говорил директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.