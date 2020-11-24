«Движемся на полной скорости»: как Трамп борется за власть в США

Решение о начале процесса передачи власти Управлением по общим вопросам администрации (GSA) кандидату от Демократической партии Джо Байдену не говорит о том, что американский президент Дональд Трамп согласился с результатами прошедших выборов. Об этом глава Белого дома сам написал в Twitter 23 ноября.

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«Какое отношение имеет данное GSA разрешение на предварительную работу с демократами к продолжению разных наших судебных дел, касающихся того, что запомнится как самые коррумпированные выборы в истории американской политики? Мы движемся на полной скорости», — заявил Трамп.

Телекомпания CNN ранее сообщила, что GSA информировало Байдена о готовности запустить процедуру передачи ему власти в стране.

Согласно законодательству США, именно руководитель GSA должен вынести официальное заключение о том, кто стал избранным президентом.

Действующий американский лидер, в свою очередь, посоветовал главе GSA Эмили Мерфи и членам своей администрации «делать то, что необходимо» относительно первоначальных процедур, связанных с переходом полномочий. По сути, таким образом республиканец распорядился начать процесс передачи власти Байдену.

Исполнительный директор штаба кандидата на пост президента от Демократической партии по передаче власти Йоханнес Абрахам заявил, что этот процесс начнется с обсуждений реакции на пандемию COVID-19 и интересов в области национальной безопасности.

Он также сообщил о планах получить полное представление о «попытках администрации Трампа опустошить государственные учреждения».

Вместе с тем Абрахам не стал уточнять, что имеется в виду под этой формулировкой.

Как рассказала представитель штаба Байдена Эндрю Бейтс, демократ уже намерен произвести ряд назначений на ключевые посты в администрации в случае своей победы. Согласно его планам, пост госсекретаря может занять Тони Блинкен, советника президента по национальной безопасности — Джейк Салливан, спецпосланника по климату — Джон Керри, главы министерства внутренней безопасности — Алехандро Майоркас, постпреда США при ООН — Линда Томас-Гринфилд.

За день до этого газета The Washington Post сообщила, что влиятельные эксперты из числа республиканцев попросили своих однопартийцев в конгрессе Соединенных Штатов убедить Дональда Трампа признать свое поражение на прошедших 3 ноября президентских выборах и начать процесс передачи дел. Газета приводила выдержки из соответствующего письма более 100 специалистов, занимающихся вопросами национальной безопасности.

«Отказ президента Трампа разрешить [начать] процесс передачи власти создает значительные риски для нашей национальной безопасности в то время, когда США сталкиваются с пандемией и серьезными угрозами со стороны глобальных противников, террористических группировок и других сил», — подчеркивали эксперты. В их число входят экс-губернатор штата Пенсильвания, экс-министр внутренней безопасности Том Ридж и бывший директор Национальной разведки Джон Негропонте.

При этом за день до этого Дональд Трамп заявил, что он располагает доказательствами фальсификаций на выборах, которых достаточно, чтобы изменить результаты голосования. «Почему Джо Байден так быстро формирует кабинет, когда мои соратники нашли сотни тысяч мошеннических голосов?» — возмутился он.

Действующий президент Соединенных Штатов выразил надежду, что судам и законодательным органам хватит смелости «сделать то, что должно быть сделано для сохранения честности выборов и самих Соединенных Штатов».

Очередные президентские выборы в США прошли 3 ноября 2020 года. В настоящее время продолжается подсчет голосов, а также разбирательства по этому вопросу. По оценкам американских СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков и обошел Трампа.

Демократ уже провозгласил себя избранным президентом Соединенных Штатов.

Трамп при этом заявил, что Байден поторопился назвать себя новым главой государства, и обвинил соперников в попытке «украсть выборы». Его адвокат Руди Джулиани отмечает, что нарушения в ходе голосования носили системный характер. Следующего американского лидера приведут к присяге 20 января 2021 года.