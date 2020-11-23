Обмен санкциями: может ли ЕС повлиять на Лукашенко

«Если нас задевают, если против нас выдвигают какие-то санкции, то мы, конечно, будем вынуждены адекватно отвечать. Вы знаете, что ЕС ввел дополнительные санкции против полутора десятков человек.

Мы также расширим и наши санкционные персональные списки, в которые будут включены представители руководства ЕС, руководства ряда европейских государств»,

— сказал в интервью телеканалу «Беларусь 1» глава белорусского МИДа Владимир Макей.

Реклама

Министр также подчеркнул, что именно оппозиция призывала Брюссель к введению экономических санкций, хотя раньше выступала против этого.

Действительно, в сентябре лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью газете Le Journal du Dimanche заявила, что возможные экономические санкции западных стран в отношении Минска нецелесообразны, поскольку они могут повлиять на жителей республики. Однако уже в середине ноября в ходе встречи с премьер-министром и главой МИД Латвии она поддержала идею наложить экономические ограничения «на бизнесы, связанные с Лукашенко и приближенными к нему олигархами».

В частности, Тихановская призвала Национальный банк Латвии остановить сотрудничество с Беларусбанком и Белагропромбанком, а также пересмотреть контракты о закупках нефтепродуктов и металлопродукции, продуктов лесной и деревообрабатывающей промышленности и алкоголя из Белоруссии. Помимо этого, она предложила ввести ограничения против предприятий, которые увольняют бастующих работников.

Владимир Макей подчеркнул, что планирует обсудить вопрос санкций с Евросоюзом. Он также заявил, что Минск непременно ответит инициаторам экономических санкций, пообещав, что в таком случае «уже жарко будет и вокруг Белоруссии».

Вместе с тем глава МИД республики отметил, что Минск не является инициатором ухудшения отношений с Западом и, напротив, выступает за сотрудничество.

«Мы считаем, что санкционное противостояние ни к чему хорошему не приведет и альтернативы тесному взаимодействию, тесному сотрудничеству между Беларусью и Европейским союзом нет», — сообщил Владимир Макей.

В начале октября Евросоюз официально ввел санкции против 40 белорусских чиновников. Президент республики Александр Лукашенко не фигурировал в списке, поскольку лидеры содружества считали, что это заблокирует перспективы диалога с Минском по урегулированию ситуации.

Однако 6 ноября Брюссель расширил список до 55 человек, включив в перечень и Лукашенко. Активы фигурантов санкционного списка в Европе будут заморожены, также им запрещен въезд на территорию содружества.

После смерти в Белоруссии 31-летнего Романа Бондаренко, который погиб 12 ноября после столкновения и задержания людьми в штатском, Брюссель заявил, что рассматривает вопрос ужесточения санкций в отношении Минска. На прошлой неделе главы МИД стран Евросоюза договорились о работе над новым, уже третьим по счету санкционным списком, в который должны войти организации.

«Мы больше не переведем ни единого евро режиму Лукашенко. Все деньги пойдут на развитие гражданского общества Белоруссии через различные неправительственные организации», — заявил по итогам заседания Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Отношения Брюсселя и Минска значительно ухудшились на фоне политического кризиса в Белоруссии. Евросоюз признает победителем президентских выборов в республике Светлану Тихановскую и осуждает жесткое подавление протестов в Белоруссии. Лукашенко, в свою очередь, утверждает, что протесты управляются Западом. Так, например, в августе белорусский президент утверждал, что Польша рассчитывает присоединить Гродненскую область республики.

Тем временем Светлана Тихановская, которая с августа находится в Литве, проводит встречи с руководством и лидерами Евросоюза. В ходе таких переговоров она обсуждает методы поддержки белорусской оппозиции. Тихановская, к примеру, призывала ввести санкции против Национального олимпийского комитета Белоруссии, во главе которого стоит Александр Лукашенко, что, по ее мнению, стало бы «личным ударом» для него. Во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Стефаном Блоком лидер оппозиции предложила признать белорусские ОМОН и главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) террористическими организациями.

Пока же те действия, которые предприняты Евросоюзом, не могут повлиять на Лукашенко, уверены аналитики.

«Я не думаю, что санкционная политика Европейского союза эффективна. Она имеет только политическое значение, которое затрудняет возможности белорусского руководства говорить о какой-то реальной многовекторности белорусской внешней политики, а в условиях экономических санкций Лукшенко живет уже много-много лет, и в условиях персональных санкций — тоже.

Поэтому здесь, в принципе, для него ситуацию они совершенно не меняют и никаких опасений не вызывают», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

Лукашенко и сам открыто заявляет, что санкционная политика Евросоюза не имеет никакого влияния на него.

«Знаете, я всю жизнь под санкциями. Четверть века под санкциями, — жив-здоров. Я не парюсь по этому поводу, как говорят молодые люди», — говорил Лукашенко, комментируя введенные в его отношении ограничительные меры.

По словам Тимофея Бордачева, Евросоюз в своей санкционной политике не стремится действительно повлиять на ситуацию в республике.

«Европейский союз преследует цель, во-первых, заявить, что у него здесь есть позиция и она направлена на осуждение Лукашенко, а, во-вторых, все-таки рассчитывает на то, что, не загоняя Лукашенко в угол, Европейский союз сможет продолжить с ним диалог за спиной России», — считает он.

По мнению эксперта, у Евросоюза отсутствуют реальные возможности повлиять на руководство республики.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец также отмечает, что принятые Брюсселем меры неэффективны. Однако эксперт считает, что рычаги давления у Евросоюза на Александра Лукашенко все же есть.

Такой мерой, с его точки зрения, могло бы стать отключение Белоруссии от международной системы SWIFT и прекращение кредитования иностранными банками государственных Беларусбанка и Белагропромбанка. Ранее Светлана Тихановская заявляла, что обсуждает этот шаг с Евросоюзом.

«В таком случае белорусские банки будут, вероятно, проводить платежи через российские банки, как это делает Приднестровье. Но пока это выглядит в качестве некой фантастики. Более реалистичным вариантов является заморозка финансовых активов каких-то граждан, которые связаны с окружением Лукашенко, или компаний, которые связаны с торговлей на территории Евросоюза, например, нефтепродуктами. Этот вариант я считаю более реалистичным, и, конечно, это приведет к осложнению экономических отношений ЕС с Белоруссией и скажется на товарообороте. В первую очередь, пострадают белорусские компании», — рассуждает Дмитрий Болкунец.

Еще одной действенной мерой является заморозка процесса вступления Белоруссии в ВТО, несмотря на негативное отношение Лукашенко к организации, продолжает эксперт.

«То же самое касается заморозки отношений по кредитной линии МВФ и по линии Европейского банка реконструкции и развития. Они заморозили все варианты экономической помощи для республики до момента прихода нового демократически избранного правительства. Рынки западного капитала для Лукашенко закрыты, это создает для него угрозу стабильности. И связано это будет, прежде всего, с тем, что перекредитоваться в других странах ему будет очень сложно», — отмечает Болкунец.

23 ноября стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) приостановили сотрудничество с республикой. В ответ Владимир Макей заявил, что Минск приостанавливает диалог с ЕС по вопросам прав человека до тех пор, пока ЕБРР и ЕИБ не изменят свою политику в отношении республики.

Дмитрий Болкунец полагает, что Брюссель, действительно, твердо намерен повлиять на сложившуюся в республике ситуацию, задействовав все рычаги давления, которые у него есть.

«Мне кажется, что это такая последовательная политика — шаг за шагом европейцы, в том числе по дипломатическим каналам, доносят до Минска, что если вы не делаете некоторые шаги навстречу, то мы будем действовать более жестко. Они начали с маленьких шагов и сейчас переходят к третьему санкционному пакету. После третьего, если и это не поможет, будут четвертый и пятый пакет. Я не исключаю, что это может дойти до того, что Европа просто закроет небо, например, для полетов белорусской авиации», — резюмирует эксперт.