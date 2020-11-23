Антироссийские кандидаты: кого Джо Байден возьмет в Белый дом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден определился с претендентами на ряд важных постов в своей будущей администрации. Так, по информации Bloomberg, демократ собирается выдвинуть на пост госсекретаря своего давнего советника Энтони Блинкена, отдать Джейку Салливану должность помощника президента по нацбезопасности и назначить Линду Томас-Гринфилд постоянным представителем США при ООН.

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Как ожидается, официально о выдвижении этих трех кандидатов команда Байдена объявит 24 ноября, хотя действующий президент США Дональд Трамп все еще не признал своего поражения на выборах главы государства. Республиканец уверен, что голосование прошло со множеством нарушений и демократы попытались «украсть выборы».

Большинство ведущих американских СМИ напрямую называют Байдена «избранным президентом», а Трампа обвиняют в попытках затормозить процесс передачи власти. По предварительным оценкам, кандидату-демократу удалось получить 306 голосов выборщиков — для победы необходимо 270. Трамп же пока набрал лишь 232 голоса, однако активно пытается запустить процесс пересчета голосов в ряде штатов.

Споры обеих сторон могут продлиться вплоть до середины декабря, когда должно состояться голосование выборщиков. Коллегия поставит точку в этом вопросе, что, впрочем, не мешает журналистам выяснять, кого и на какие должности может поставить Джо Байден.

Энтони Блинкен, которого прочат в главы Госдепа, сотрудничает с Байденом уже около 20 лет, а также работал в администрациях как Билла Клинтона, так и Барака Обамы.

Как пишет Reuters, Блинкен — профессиональный чиновник, разбирающийся во внешней политике, его основной задачей в Белом доме станет возвращение США в международные соглашения, из которых вышел Трамп.

В первую очередь, это касается Парижского соглашения по климату и Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Кроме того, отмечает агентство, скорее всего, Блинкен будет курировать политику США в отношении Китая.

В администрации Обамы Блинкен изначально работал советником Байдена по нацбезопасности, а затем перешел на должность заместителя госсекретаря. В частности, он известен тем, что разрабатывал ответ США на присоединение Крыма к России в 2014 году. Шесть лет назад, выступая в Институте Брукингса, Блинкен заявил, что санкции против Москвы имеют решающее значения.

«Нужно показать российскому народу, что за поддержку международных преступников, вроде [президента России Владимира} Путина, налагается очень большой штраф», — подчеркивал Блинкен.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, Блинкен — человек достаточно опытный и хорошо подготовлен к той политике сдерживания, которая началась при администрации Обамы.

«В отношении России у него достаточно устоявшиеся взгляды. По его мнению, Москву необходимо сдерживать, потому что она проводит реваншистский внешнеполитический курс. Главный инструмент этого сдерживания — санкции, которые, может быть, не достигают необходимых результатов, но ограничивают возможности России»,

— добавил эксперт.

При этом Блинкен вхож во все коридоры власти, чего нельзя сказать обо всех госсекретарях в администрации Трампа, продолжил Гарбузов, в плане профессионализма ему не откажешь, но в контексте диалога с Россией он будет очень непростым переговорщиком.

Касательно возможного назначения Джейка Салливана советником президента по нацбезопасности, стоит отметить, что политик был помощником Байдена в этой сфере, когда тот занимал пост вице-президента.

Выпускник Йельского университета и стипендиат Родса в Оксфорде, Салливан «имеет репутацию закулисного оператора», пишет ABC News. Он принимал активное участие в переговорах по Ирану, которые в итоге привели к появлению СВПД (ядерной сделки с Ираном) в 2015 году. Кроме того, Салливан считается одним из ведущих помощников экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, он работал с ней на президентских выборах — 2016, которые она проиграла Трампу.

Позиции Салливана относительно России можно назвать такими же жесткими, как и у Блинкена. В 2017 году на слушаниях в конгрессе

он говорил, что ограничительные меры (в том числе секторальные), введенные администрацией Обамы, были недостаточны: одним из вариантов являются более серьезные санкции против российских банков.

С точки зрения Валерия Гарбузова, Байден формирует свою команду из профессиональных людей в противовес администрации Трампа, которого демократы выставляют в качестве совершенно неподготовленного человека, оставившего после себя хаос в Вашингтоне.

«Это касается и Салливана, который хорошо подготовлен к возможному назначению. При этом его трудно назвать человеком с пророссийскими намерениями, он также придерживается политики сдерживания России», — отметил эксперт.

Если же говорить о назначении Линды Томас-Гринфилд в качестве постпреда США при ООН, то необходимо указать, что она в течение четырех лет проработала в Госдепе в качестве помощника госсекретаря по Африке при Обаме. Ее называют куратором ответа США на массовую вспышку лихорадки Эболы в Западной Африке.

Как отмечает портал Axios, взяв Томас-Гринфилд в Белым дом, Байден отчасти выполнит свое обещание по созданию «разнообразной администрации». В частности, речь идет об увеличении числа афроамериканцев, латиноамериканцев и других представителей нацменьшинств. Темнокожая женщина вписывается в эту политику, одновременно с этим способствуя увеличению числа женщин в новом Белом доме.

По мнению Гарбузова, администрация Байдена, в целом, во многом будет перекликаться с командой Обамы, что подтверждают многочисленные материалы американских СМИ.

«Первым делом демократ возьмется за ревизию наследия Трампа во всех областях, в особенности во внешней политике. Действующий президент превзошел Джорджа Буша-младшего со своим отношением к миру. Демократы — сторонники использования многовекторного подхода при решении международных проблем, когда Трамп во многом выступал за радикальный способ. Кроме того, от них стоит ожидать более взвешенного и тонкого взаимодействия с партнерами и союзниками», — считает Валерий Гарбузов.