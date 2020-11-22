Поздравим победителя: Путин ждет окончания противостояния в США

Москва ждет официального окончания подсчета голосов и объявления результатов на выборах президента США, чтобы поздравить нового главу Белого дома с победой, рассказал президент России Владимир Путин.

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Как пояснил российский лидер в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», никаких скрытых причин в отсутствии поздравлений со стороны Москвы нет.

«Хочу вас заверить: здесь нет никакой подоплеки, не то что нам кто-то нравится, кто-то не нравится, мы просто ждем окончания внутриполитического противостояния», — подчеркнул президент России.

Стоит отметить, что еще две недели назад американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена, хотя результаты официально не озвучены.

На фоне скандалов с требованием нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа пересчитать голоса в ряде штатов Путин указал на несовершенство избирательной системы США, передает РИА «Новости».

«Совершенно очевидно — это для всех в мире ясно — мне кажется, что для американцев это понятно, что в избирательной системе США есть проблемы», — сказал Владимир Путин.

Он напомнил, что в американской истории три раза на выборах президент избирался выборщиками, получив меньше голосов избирателей по сравнению с конкурентом.

Также Путин не считает демократичным условие, согласно которому победивший в штате кандидат забирает голоса всех выборщиков, хотя его перевес мог быть совсем незначительным.

При этом президент России подчеркнул, что все происходящее в США — внутренние дела самих американцев, и ни у Москвы, ни у кого бы то ни было еще нет права вмешиваться в эти процессы.

Касательно самих выборов в США стоит отметить, что пока попытки штаба Трампа не дают никаких серьезных результатов. К примеру, спровоцированный командой президента пересчет голосов в штате Джорджия пока последовательно указывает на победу Байдена в регионе.

Из 5 млн бюллетеней осталось обработать всего 300 тыс., пересчетом Трамп смог добавить себе лишь 1,2 тыс. голосов. Ситуацию в целом это не меняет, так как Байден опережает действующего президента в этом штате на 13 тыс. голосов.

В других штатах положение дел еще хуже, поскольку иски команды президента просто отклоняются за неимением должного количества доказательств.

Обвинения республиканцы выдвигают самые разные: от отсутствия допуска наблюдателей от партии к подсчету голосов до некорректной работы оборудования для голосования. Большинство судов не находят оснований для возбуждения соответствующих дел или санкционирования пересчета.

Впрочем, эксперты и политики уверяют: для России возможное избрание демократа американским президентом вряд ли станет позитивным фактором, правда, как и победа Трампа.

Как заявил ранее в разговоре с «Газетой.Ru» председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, российско-американские отношения в настоящее время находятся на столь низкой точке, что кажется, будто они уже не могут стать хуже.

«Однако могут [стать хуже], я не исключаю, что так может произойти при Байдене. Они вполне могут стать хуже в том смысле, что демократическая администрация США может начать политику более активного давления на Россию», — отметил сенатор.

Пушков выделил три направления, по которым взаимодействие Вашингтона и Москвы может ухудшиться, если кресло главы Белого дома займет Байден: активизацию антироссийской риторики НАТО, взаимоотношения с Украиной, а также потенциальное усиление Байденом кампании в защиту прав человека и нацменьшинств.

Как напомнил со своей стороны программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, Россию в США называют главной угрозой как минимум последние шесть лет.

«Байден может начать поднимать вопросы по правам человека, ввести санкции по инциденту с Алексеем Навальным. Однако вряд ли при нем произойдут кардинальные изменения в худшую сторону, если только не будет какого-то нового политического кризиса между Россией и США», — указывал ранее аналитик в беседе с «Газетой.Ru».