«Поросячий восторг Украины»: Аксенов рассказал о водной блокаде Крыма

Украинские власти ошиблись в своей уверенности по поводу тяжести созданной ими водной блокады Крыма, заявил глава российского региона Сергей Аксенов.

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Он напомнил, что Украина перекрыла Северо-Крымский канал и стала «злорадствовать» и выказывать «поросячий восторг» в связи с ограничениями на подачу воды на полуостров.

Однако, успокоил Аксенов, проблема решается по планам правительства РФ, причем вопрос держит на контроле лично президент России Владимир Путин.

«Нет никаких сомнений в том, что проблема вододефицита будет решена раз и навсегда, как были решены проблемы энергодефицита и транспортной доступности полуострова», — выразил уверенность глава Крыма.

Аксенов заявил, что в этой ситуации «Киев привычно наступает на старые грабли», и напомнил про подрыв украинскими террористами опоры ЛЭП в Херсонской области в ноябре 2015 года.

«Киев рассчитывал, что блэкаут приведет к коллапсу экономики и социальной сферы, а крымчане будут умолять украинских политиков возобновить подачу электричества на любых условиях. Но реальность, как всегда, разрушила киевские фантазии.

Наш президент немедленно взял ситуацию под личный контроль, на помощь нам пришла вся Россия», — напомнил Аксенов.

ЧП, о которых упомянул глава Крыма, произошли 20 и 22 ноября, когда украинские экстремисты подорвали опоры ЛЭП «Мелитополь — Джанкой», вследствие чего прекратили функционировать поставляющие на полуостров электричество линии «Каховка-Титан» и «Мелитополь-Джанкой».

В Крыму, оставшемуся без света и частично без газа, был введен режим ЧС. МЧС самолетами доставило на полуостров несколько сот дизельных электрогенераторов, а также полевые кухни. Всего с проблемами столкнулись 826 тысяч человек.

Уже 2 декабря Путин дал старт работе первой нитки энергомоста из Краснодарского края в Крым через Керченский пролив мощностью 200 МВт. 8 декабря российские специалисты починили линию «Каховка — Титан — Красноперекопск», что снова полностью обеспечило Крым электричеством.

Водоснабжение Крыма с украинской стороны было прекращено в 2014 году, когда полуостров вошел в состав России по итогам общенародного референдума.

При этом российские власти отметили, что перекрытие Украиной Северо-Крымского водоканала — скорее политический шаг, нежели экономический.

В конце октября нынешнего года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия — мощное государство, способное обеспечить Крым водой и без помощи Украины. Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что подавать воду в Крым не дает именно Киев, «перекрывший кран».

При этом проблема с водой на полуострове стоит по-прежнему весьма остро — с 7 сентября в 39 населенных пунктах Крыма действует третий — самый жесткий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления водохранилищ. Подача питьевой воды включается строго по расписанию.

2 ноября Аксенов заявил, что ограничения на подачу воды могут сохраниться до конца следующего года.

«До декабря 2021 года планируем выйти из всех графиков — это в самом худшем варианте, если ни одной капли воды не будет», — сказал он.

Чуть ранее стало известно, что в Крыму построят первый в России опреснитель морской воды, чтобы решить проблемы с водоснабжением. Он будет возведен на берегу моря в поселке Николаевка, установка займет около 30 км вдоль береговой линии.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, Крымский регион получит 50 млрд рублей на модернизацию своих водопроводов и оросительных систем.

В начале сентября официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за обеспечение крымчан пресной водой лежит как на Украине, так и на России.

«Право на безопасную и чистую питьевую воду признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни. Россия несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде для защищенного населения Крыма», — говорилось в заявлении комиссара.

По ее словам, Украина также несет ответственность — в соответствии с международным законодательством в области прав человека, Киев обязан обеспечивать соблюдение экономических, социальных и культурных прав крымчан.