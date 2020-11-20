«Полный вывод войск России»: как Майя Санду будет возвращать Приднестровье

Избранная президентом Молдавии Майя Санду выступает против предложенного нынешним главой государства Игорем Додоном решения приднестровского конфликта путем федерализации. Такое мнение политик выразила в интервью «Европейской правде».

Реклама

«Я выступаю против федерализации Молдовы, я не поддерживаю варианты, которые предлагал Додон с его партией. Потому что они хоть и не давали четких предложений, но говорили о федерализации.

Уверена, что мы найдем формат решения конфликта. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдавии. Мы об этом всегда говорили, и мы будем об этом говорить и дальше», — подчеркнула Санду.



По мнению избранного президента, «мягкий подход» к решению вопроса не может быть эффективным. Политик указывает, что Кишинев признал самопровозглашенную Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР) частью переговорного формата, однако это не способствовало процессу реинтеграции территорий.

На вопрос о том, считает ли избранный президент Приднестровье оккупированной территорией, Санду не стала отвечать прямо.

«Приднестровье — это регион, который откололся (breakaway region — прим. ред.), куда представители конституционной власти Молдовы не могут даже попасть. И да, Приднестровье поддерживается Россией. В том числе — и поставками газа бесплатно, и многими другими способами», — подчеркнула она.

Политик и ранее связывала с Москвой тему Приднестровья, заявляя о необходимости вывода российских миротворцев из региона и выступая за включение других государств в миротворческую миссию. Как заявлял ранее в разговоре с «Газетой.Ru» политолог Борис Шаповалов, к Санду приднестровцы будут относится с особой настороженностью как минимум по трем причинам.

Во-первых, ее сторонники и коллеги депутаты препятствовали участию в выборах граждан Молдавии, которые проживают на левом берегу Днестра, что свидетельствует о дискриминационном отношении Санду к этим людям. Политолог отмечал, что участие в выборах — это конституционное право граждан страны, вне зависимости от места их проживания.

Во-вторых, Санду имеет румынский паспорт, что негативно воспринимается жителями Приднестровья. Конфликт в регионе во многом связан с процессом румынизации в 90-х годах прошлого века, так что у приднестровцев не будет какого-либо доверия к избранному президенту, считает собеседник «Газеты.Ru».

«Также тут срабатывает то, что она будет не самостоятельным политиком, а будет следовать рекомендациям американской и европейской сторон. Это будет накладывать определенный отпечаток на взаимоотношения с Приднестровьем.

Так что какого-то прорыва во время правления Санду по этому направлению ожидать не стоит. Главное, чтобы ситуация не усугубилась в результате каких-то не совсем корректных или правомерных действий со стороны Молдавии», — подчеркивал эксперт.

Майя Санду — бывший премьер и лидер оппозиционной партии «Действие и солидарность». Она считается прозападным кандидатом и выступает за сближение с Евросоюзом. Победой на президентских выборах Санду во многом обязана тем гражданам, которые уехали на заработки в Европу. Явка на выборах за рубежом на этих выборах была рекордной — каждый шестой молдаванин (почти 250 тыс. голосов из 1,5 млн) отдал свой голос не на родине.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер уверен, что Санду не является самостоятельной политической фигурой и стоящие за ней силы также будут влиять на конфликт в Приднестровье с тем, чтобы оказать давление на Москву.

«Санду вообще несамостоятельная фигура и никогда ею не была, это чисто креатура Запада, вытащенная из ниоткуда. Западу нужно поднимать для России цену вопроса, и он будет это делать, но не быстро, [потому что ] Россия всегда должна страдать, России всегда нужно указывать ее место. Это не вопрос «зачем?», потому что если Россия хочет позиционировать себя как самостоятельный субъект, то надо оказывать давление с тем, чтобы она перестал позиционировать себя как самостоятельный субъект», — считает эксперт.

Впрочем, на сегодняшний день влияние избранного президента на внешнюю политику не так велико. Молдавия — парламентская республика, и полномочия президента существенно ограничены конституцией. Сейчас правительство возглавляет Ион Кику, бывший советник Игоря Додона. Год назад он сменил Майю Санду после того, как Додон договорился с бывшими оппонентами из Демпартии о формировании нового кабинета. Они приняли все условия президента и проголосовали за сформированное им же правительство. Так Игорь Додон сконцентрировал все влияние в своих руках, и эта ситуация остается прежней.

Таким образом, Майе Санду не удастся кардинальным образом повлиять на обстановку до тех пор, пока правительство не сменится. До парламентских выборов еще далеко, впрочем, последний год показал, что сменить кабмин в Молдавии можно, не дожидаясь выборов — этому может способствовать развал правящей коалиции, как и произошло год назад между пророссийскими социалистами и прозападным блоком ACUM, сопредседателем которого была Майя Санду.

Как отмечает Владимир Брутер, в случае смены правительства стоит ожидать и действий от избранного президента.

«Когда у нее будет исполнительная власть, когда заявления будут превращаться в те или иные поступки, экономическое давление будет расти, давление на Россию будет увеличиваться, России будут все время говорить, что она должна вывести войска, что она должна убрать миротворцев — «иначе мы решим вопрос каким-то другим способом». Перед тем как решить вопрос каким-то более или менее способом давления, идет психологическая обработка поляны. Вот психологическая обработка поляны будет идти какое-то время, когда Санду сможет опираться на исполнительную власть и большинство в парламенте — это еще не сегодня, но действия в этом направлении обязательно будут предприняты», — резюмирует эксперт.