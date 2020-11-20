«Страна нетрадиционной ориентации»: постпред Крыма ответил на претензии Украины

Постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер республики Георгий Мурадов прокомментировал заявление советника главы офиса президента Украины Сергея Куницына. Как сообщает РИА «Новости», советник главы офиса президента Украины Сергей Куницын предложил «вернуть мозги людей» для возвращения полуострова под власть Киева.

«Надо вернуть мозги людей, но не крымчан, а оболваненных бандеровщинной украинцев к нашей общей судьбе, истории и пониманию предательства украинской элиты, сбежавшей из нашей единой цивилизационной семьи с целью стать страной нетрадиционной цивилизационной ориентации», — подчеркнул постпред.

Он добавил, что подобные страны, как и «такие же люди» (нетрадиционной ориентации — «Газета.Ru») лишены «перспективы выживания».

Реклама

Мурадов добавил, что жители Украины должны понять — они выживут лишь в единстве «с братскими народами, от которых их отрывают», чтобы сделать «пушечным мясом в братоубийственной войне до последнего украинца».

«Мы много знаем и помним о тех людях и клятвах верности единству, звучавших лишь 15-20 лет тому назад. Они и сейчас продолжают находиться в киевском истеблишменте. Надеемся, что их мозги наконец вернутся на то место, где они и должны быть», — сказал постпред Крыма при президенте РФ.

Мурадов также напомнил, что украинский чиновник Куницын — «русский воин-афганец», который носил георгиевскую ленточку и гордился величием подвига «нашего единого народа» в Великой Отечественной войне.

Советник главы офиса украинского президента Куницын ранее подчеркнул в эфире крымско-татарского телеканала ATR, что Крым станет вновь украинским, когда у людей перевернется сознание.

15 ноября депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Украину необходимо освободить от заокеанской оккупации и внешнего управления. «Я твердо уверен, что сегодня нужно ставить вопрос о создании международной платформы деоккупации братской нам Украины от внешнего заокеанского управления и спасения страны от националистов, которые засели во власти», — подчеркнул Шеремет.

Он отметил, что сейчас заокеанские силы превратили Украину и миллионы ее граждан в инструмент для достижения «корыстных геополитических интересов».

«Самое возмутительное здесь то, что нынешним киевским властям нравится выполнять роль обслуживающего персонала», — добавил парламентарий.

Шеремет также заявил, что украинцы заслуживают «настоящих патриотов» в руководстве — понимающих важность дружбы с Россией и неразрывность многовековых связей между странами.

Крым и Севастополь вошли в состав РФ на правах субъектов федерации в марте 2014 года по итогам референдума. Украина результатов плебисцита не признала и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.

При этом более 96% жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Президент России Владимир Путин подчеркнул в 2016 году, что народ Крыма выразил свое мнение на референдуме и вопрос «исторически закрыт», а возврата к «старому режиму» быть не может. 11 марта 2018 года Путин заявил, что Крым «ни при каких обстоятельствах» не вернется в состав Украины.

Ранее Путин говорил, что ни на секунду не сомневался в введении санкций после воссоединения Крыма и России. Глава российского государства отметил, что, «принимая эти решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира». По словам Путина, от России мало кто ожидал столь решительных и быстрых действий.

В октябре 2020 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не будет обсуждать ни на каком уровне и ни при каких условиях так называемый «вопрос о принадлежности Крыма», который любят поднимать в риторике украинские власти.