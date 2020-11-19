Демонстранты перекрывают дороги: Ереван борется за отставку Пашиняна

На центральных улицах Еревана возобновилось автомобильное движение после того, как полицейские оттеснили с проезжей части перекрывавших ее протестующих, сообщает ТАСС.

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По информации СМИ, ситуация на проспектах Баграмяна, Маштоца, Мясникяна и прилегающих к ним улицам стабилизировалась.

Правоохранители оттеснили на тротуары демонстрантов, которые добиваются отставки главы правительства Армении Никола Пашиняна.

После того, как движение автомобилей на пересечении проспекта Маштоца с улицей Амиряна было возобновлено, полицейские некоторое время стояли вдоль дороги, но впоследствии покинули территорию: протестующих в этом месте осталось мало, и они не пытались выйти на проезжую часть.

Ранее на YouTube-канале Lurer TV опубликовали видео, на котором запечатлено, как автомобиль наехал на перекрывших дорогу протестующих в Ереване на митинге 19 ноября. Судя по видеокадрам, протестующие выстроились в живую цепь на пешеходном переходе. Проезжающий по дороге микроавтобус сначала сбросил скорость, а затем наехал на толпу. Таким образом он разорвал живую цепь и поехал дальше. На кадрах видно, что в результате наезда на дорогу упала девушка.

В пресс-службе полиции сообщили РИА «Новости», что в ходе протестных акций полицейские задержали 24 протестующих, которые перекрыли улицы в Ереване.

В армянской столице проходят митинги оппозиции, участники требуют отставки Пашиняна. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье «организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка». Максимальная санкция по ней предусматривает арест на два месяца.

Накануне Никол Пашинян вышел к своим сторонникам на площадь Республики в Ереване, сообщал «Sputnik Армения». По его данным, возле здания правительства было несколько сотен человек, большинство из которых — в военной форме.

«Дорогие, я должен сказать вам две вещи. Во-первых, я обещаю вам, что не предам своего народа. Во-вторых, прошу разойтись, потому что в этом митинге необходимости нет. Когда будет такая необходимость, я всех вас позову на площадь», — обратился Пашинян к согражданам и прошел в здание.

В то же время, на площади Свободы в столице также проходил митинг оппозиции. Здесь также требуют отставки Пашиняна, оппозиция считает капитуляцией страны подписанное им 9 ноября совместное заявление с президентами России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Представители оппозиции называют главу армянского правительства ответственным за внутренние экономические и социальные проблемы республики.

Президент Армении Армен Саркисян в обращении к народу 16 ноября призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.

Сам Пашинян, объясняя подписание договора, утверждает, что после падения Шуши для армянской стороны борьба потеряла смысл, поскольку после Ереван уже не смог бы добиться перелома в боевых действиях. В прямом эфире на своей странице в Facebook он заверял, что подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе было вынужденной мерой для Армении, поскольку в противном случае она бы столкнулась с военным коллапсом.

«Если бы продолжались боевые действия, то была очень большая вероятность, что пали бы Степанакерт, Мартуни, Аскеран. Впоследствии тысячи наших солдат могли бы оказаться в окружении, то есть случился бы коллапс. Мы были вынуждены подписать данное соглашение», — констатировал Пашинян.

Он обратил внимание, что захваченный азербайджанскими военными Шуши армяне пытались вернуть дважды. Одна из таких попыток сорвалась, отметил глава кабмина, а во второй раз армянскому отряду удалось проникнуть в город. Разные мнения по поводу контроля над Шуши были связаны именно с деятельностью этого отряда, пояснил он.

Как уточнил Пашинян, решение о перемирии было принято после соответствующих рекомендаций генштаба и руководства непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Генштаб ВС страны, по словам главы правительства, докладывал о проблемах с ресурсами, а политическое руководство разделяло это мнение.