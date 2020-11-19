Евросоюз не смог подавить бунт Венгрии и Польши

Главы государств и правительств Евросоюза в ходе видеоконференции не смогли разрешить споры вокруг проекта семилетнего бюджета объединения, утверждения которого было заблокировано со стороны Венгрии и Польши. Речь идет о проекте бюджета Евросоюза на 2021-2027 года в размере €1 074,3 млрд и внебюджетном фонде по восстановлению экономики после пандемии на €750 млрд.

Реклама

«Венгрия и Польша дали ясно понять, что они в настоящий момент не могут согласиться с механизмом предъявляемых условий. <…> Мы будем напряженно и серьезно над этим работать», — заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на итоговой пресс-конференции.

Будапешт и Варшава выступили против решения создать с 2021 года механизм контроля соблюдения принципа верховенства права в Евросоюзе. Предполагается, что бюджетные ассигнования из Брюсселя будут распределяться с учетом результатов этого мониторинга.

По словам Меркель, Евросоюз будет стремиться к поиску компромисса по этому вопросу, в частности, Германия изучит все возможные варианты.

«Мы обязаны попытаться найти путь, но пока мы в его начале», — резюмировала канцлер.

Тут стоит отметить, что Венгрия и Польша на саммите ЕС в июле дали согласие на включение в бюджетный план Евросоюза механизма контроля за соблюдением верховенства права в ЕС. Однако в тот момент многие пункты положения о принципах правового государства были сформулированы недостаточно четко, чему опять-таки поспособствовали Будапешт и Варшава.

Польско-венгерское вето

Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, механизм контроля за соблюдением верховенства права, привязанный к бюджету ЕС, на более поздних этапах может угрожать распадом объединения.

А ряд оппозиционных партий республики даже высказали мнение, что запуск этого механизма станет первым шагом для выхода Варшавы из Евросоюза.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обосновал свое вето на проект бюджета тем, что Брюссель этим требование хочет заставить Будапешт уйти от своей жесткой миграционной политики, в особенности на фоне отказа венгерской стороны от участия в программе по обязательному расселению мигрантов по странам ЕС.

Сопротивление Польши и Венгрии вполне понятны, поскольку в последние несколько лет эти две страны не раз становились объектом критики в ЕС из-за несоответствия их политики основополагающим принципам европейской демократии. Обвинений со стороны Еврокомиссии было немало, среди них: ограничение прав сексуальных меньшинств, лишение независимости судебной системы и жесткая политика в отношении мигрантов. Той же Польше ЕК не раз угрожала внутренними санкциями, правда до сих пор не добилась введения ограничительных мер.

По информации Reuters, из-за нарушений принципов демократии Варшава рискует потерять доступ к €23 млрд, а Будапешт — к €6 млрд. И это только из фонда восстановления, то есть без учета долгосрочного бюджета, который также желают привязать к принципам верховенства права.

Учитывая, что венгерская экономика во втором квартале 2020 года сократилась на 13,6% (худший результат среди стран Центральной Европы), а польская на 4,6%, для обоих государств подобные потери крайне нежелательны.

При этом четких критериев относительного того, какие именно нарушения будут причиной для лишения финансирования, неизвестны. В Германии предлагали ввести компромиссный вариант, а именно урезать средства тем, кто нарушает управление бюджетом ЕС или защиту финансовых интересов объединения. Однако необходимой поддержки этот вариант так и не нашел.

Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель Центра исследований стран Восточной Европы МГИМО Даниил Чугунов, критерий верховенства права для Польши и Венгрии — это критерий, основанный на их национальном праве, которое в свою очередь признает право Евросоюза. В ЕС акцент, напротив, делается на верховенстве права всего объединения.

«Используя юридические понятия и критерии, поляки и венгры поднимают свою валюту, заявляют о своем суверенитете и возможности давать отпор союзу.

Они всегда гнули свою линию вне зависимости от повестки дня в ЕС. Их действия в данный момент скорее всего носят временный характер, но не исключено, что такая ситуация будет повторяться в рамках ЕС, возможно с участием все большего количества стран», — добавил эксперт.

Удар по Евросоюзу

При этом блокировка нового бюджета со стороны Польши и Венгрии создает дополнительные риски для Евросоюза, который сталкивается с серьезными экономическими проблема на фоне пандемии. Статистическое управление ЕС зафиксировало, что в первом квартале 2020 года ВВП еврозоны упал на 3,6% в поквартальном выражении и на 3,1% в годовом. Во втором квартале ВВП 27 государств Евросоюза рухнул на 11,7% в поквартальном выражении и на 14,1% в годовом.

В ряде стран ЕС вновь наблюдается рост числа заражений коронавирусом, а также повсеместно вводятся дополнительные ограничительные меры, что делает создание того же фонда по восстановлению экономики Евросоюза все более актуальным.

С точки зрения старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН, эксперта по Польше Дмитрия Офицерова-Бельского, в Евросоюзе уже возникли определенные барьеры на фоне ситуации с коронавирусом.

У всех государств есть друг к другу претензии, а эта ситуация вбивает еще один клин между Старой и Новой Европой.

«Орбан, как и глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, в конфликтах чувствуют себя очень хорошо — для них это естественное состояние. То есть это не те люди, которые будут сдаваться под давлением. Да и вряд ли Брюссель сам пойдет на какие-то реальные ограничения в отношении Польши и Венгрии. Возможно будет принята компромиссная формула, которая позволит всем сторонам выйти из ситуации с достоинством,» — сказал эксперт «Газете.Ru».

К примеру, будут несколько изменены критерии по части верховенства права или могут быть даны неформальные гарантии на несколько лет, уверен Офицеров-Бельский. По его словам, Евросоюз уже очень разъединен изнутри, и никто вбивать гвозди в крышку гроба ЕС пока не готов, а деньги — это не столь серьезная проблема для европейцев в современном мире.

Председатель клуба центральноевропейских и восточнославянских стран Центра исследования стран Восточной Европы МГИМО Сергей Артемов отчасти разделяет эту точку зрения. Как заявил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru»,

Польша и Венгрия, блокируя бюджет, демонстрируют свою позицию, но вряд ли они пойдут дальше в этом вопросе.

«Брюсселю в условиях пандемии скорее всего не выгодно устраивать такие экономические конфликты, также как Будапешту и Варшаве — им необходимы средства от руководства ЕС. Скорее всего они лишь продемонстрируют свою позицию и непременно найдут какой-то компромисс. Главный вопрос заключается в том, в какой он будет форме и когда достигнут. Тут снижению споров и накала, вероятно, будет способствовать пандемия коронавируса, так как экономики европейских стран уже серьезно страдают», — указал Артемов.

Брюссельское давление

Впрочем, эксперты сходятся в том, что непосредственно конфликт на фоне бюджета между Брюсселем и Будапештом с Варшавой может быть урегулирован, но вряд ли это станет завершением политики давления руководства ЕС на Польшу и Венгрию. В частности, по мнению Артемова, Брюссель от своей позиции явно отказываться не станет.

«В последние годы курс этих государств не совсем соответствует общепринятым европейским ценностям, в том числе с юридической точки зрения. Брюсселю важно показать европейскую дисциплину в отношении стран Восточной Европы, но для этих государств это максимально невыгодная политика.

Скорее всего с их стороны будут какие-либо смягчения, поскольку они не могут противостоять руководству ЕС. Польша и Венгрия по факту больше заинтересованы в Брюсселе, чем он в них», — уверен эксперт.

В то же время Дмитрий Офицеров-Бельский считает, что у поляков и венгров все же есть еще один рычаг давления на Евросоюз, помимо права вето для блокировки различных инициатив. Так, эксперт напомнил о кампании стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) против западноевропейских фирм, которые эти государства обвинили в поставке некачественной продукции в Восточную Европу.

«Они пообещали принять самые жесткие меры, намекнув на то, что могут юридически обосновать ограничения для работы западноевропейских компаний на их территории», — подчеркнул Офицеров-Бельский.

При этом о силе вето обоих государств, конечно, также не стоит забывать, это действенный рычаг давления, что опять-таки показывает ситуация вокруг бюджета ЕС. Ряд евродепутатов уже раскритиковали блокировку со стороны Польши и Венгрии. В частности, Даниэль Фройнд обвинил Орбана в том, что он взял в заложники весь Евросоюз, задержав реакцию объединения на пандемию.

«Пока все не проголосуют за пакет, мы не сможем его принять — а значит, деньги не смогут начать выплачиваться тем, кто их ждет. Тысячи небольших компаний, которые находятся на грани банкротства, ждут этих денег. Миллионы граждан ждут этих денег», — резюмировал парламентарий.