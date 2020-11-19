«Антироссийские инсинуации»: в Крыму ответили на резолюцию ГА ООН

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что резолюция Украины об «оккупации» полуострова уже неинтересна мировому сообществу. Его слова передает РИА «Новости».

«Та же, что и раньше, консолидированная группа западных государств и их сателлитов, не представляющая и трети членов ООН, при полном безразличии всех остальных стран прописывают свои лживые антироссийские инсинуации в некоей никого не обязывающей бумаге», — возмутился чиновник.

18 ноября Третий комитет Генассамблеи (ГА) ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял предложенную украинскими властями резолюцию, в которой осуждаются «аннексия», навязывание российского гражданства и проведение «незаконных выборов», подавление национальной идентичности.

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Вместе с Украиной проект поддержали США, Британия, Франция, ФРГ, прибалтийские республики и Грузия. Всего «за» резолюцию проголосовало 63 государства. 85 стран воздержались, еще 22 выступили против.

Мурадов отметил, что такие резолюции принимаются из-за пороков системы голосования. Принятие резолюций на ГА ООН не требует даже простого большинства голосов.

«Резолюции такого рода могут приниматься даже одним голосом, если все остальные не проявляют к ней интереса и воздерживаются либо вовсе не участвуют в голосовании», — отметил крымский постпред.

Он подчеркнул, что обязательными являются лишь резолюции, поддержанные Совбезом ООН.

«Наш российский караван спокойно движется вперед. В иных комментариях фейковые формулировки, состряпанные в Киеве и <…> поддержанные Западом, просто не нуждаются», — резюмировал он.

Зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин в свою очередь заявил, что украинские обвинения в адрес России — ни что иное, как фантазийные инсинуации.

Дипломат подчеркнул, что крымчане реализовали свое право на самоопределение через свободное голосование, проведенное в соответствии с международными стандартами. При этом данное право закреплено в Уставе ООН.

Любые дискуссии на тему Крыма он назвал бессмысленными.

В декабре 2019 года Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о «милитаризации» Крыма и Севастополя. Документ поддержало на три страны меньше, чем за год до этого – 63 и 66 соответственно. Против выступили 19 государств, среди которых Россия, Белоруссия, Армения, Китай, КНДР, Зимбабве, Камбоджа, Сербия, Куба и ряд других. 66 стран воздержались от голосования.

Киев требует от России «вывести войска с оккупированного полуострова», а также вернуть военное оборудование и снаряжение, якобы снятое с кораблей ВМС Украины, арестованных после инцидента в Керченском проливе.

«Российское военное присутствие и препятствование международной навигации в регионе Черного и Азовского морей негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прибрежных районах Украины», — отмечается в документе.

Украина также призвала представителей иностранных государств воздержаться от посещения Крыма «без согласования с украинской стороной».

Аналогичную резолюцию ГА ООН приняла и в предыдущий год, в декабре 2018-го. В Министерстве иностранных дел РФ тогда отметили, что подобные инициативы используют как «лишний рычаг давления» на Москву в рамках «зашоренной кампании».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала резолюцию «ширмой для провальной внешней политики» Украины. Зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что поддержавшим резолюцию представителям Генассамблеи имеет смысл самостоятельно посетить Крым, чтобы оценить обстановку на полуострове.

«Мы сожалеем о результатах голосования. Группа государств-членов ООН, в первую очередь из НАТО и ЕС, поощряет украинцев к новым преступлениям и провокациям во имя западных политических амбиций», — заявил заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.