Игорь Додон нацелился на премьерское кресло

Премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что президент республики Игорь Додон хорошо бы справился с постом главы правительства. По его словам, на выборах главы государства он отдал свой голос именно за него, хотя по итогам голосования Додон и уступил лидеру партии «Действие и солидарность» Майе Санду.

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«У него были очень важные должности в государстве, он хорошо работал, я знаю его, поскольку он был министром экономики, а затем президентом. Считаю, что он был хорошим президентом и хорошо работал в интересах страны.

Таким образом, премьер-министром может быть любой, у кого есть способности, и у Додона они точно есть», — добавил Кику.

Проигрыш действующего лидера республики на выборах премьер объяснил тем, что люди всегда хотят перемен. По его мнению, через четыре года в Молдавии вполне может вновь смениться глава государства.

При этом заявление Кику прозвучало на фоне активного обсуждения возможного премьерства Додона в молдавских СМИ. Первым на эту тему заговорил экс-кандидат в президенты и лидер «Нашей партии» Ренат Усатый. Еще до завершения подсчета голосов на выборах главы государства он допустил, что сторонники действующего президента готовят почву для реализации этого решения.

С точки зрения Усатого, Додона могут утвердить в должности премьер-министра социалисты вместе с партией «Шор», депутатами-перебежчиками и рядом независимых парламентариев из Демократической партии. Для чего глава государства попытается перейти на пост премьера, лидер «Нашей партии» не пояснил, но отметил, что это определенно будет следующим шагом Додона.

Для реализации подобного сценария в первую очередь необходима отставка действующего премьера в лице Кику, но сам политик вероятность такого исхода пока отрицает. По крайней мере, в ближайшей перспективе.

Кику уверен, что на его месте это было бы безответственным решением. «Не знаю, насколько будут счастливы люди и страна в целом, если мы вступим в новый год без закона о бюджете и пакета законов, оговоренных с МВФ. Если депутаты не поддержат те проекты, которые предложит правительство, тогда будет ясно, что у кабмина нет парламентской поддержки. И тогда посмотрим, что будем делать дальше», — подчеркивал он.

Внутренний кризис

В настоящее время правительство Молдавии находится не в лучшем положении, так как оно было создано на основе правящей коалиции социалистов и демократов в парламенте, которая лишилась большинства еще летом. Часть депутатов покинули Демпартию еще летом, из-за чего правящий блок остался в меньшинстве.

Выход из политического кризиса Молдавия пока найти не смогла, в числе ключевых предложений — роспуск парламента с последующими досрочными выборами или формирование новой коалиции в парламенте и, соответственно, нового правительства.

Первый вариант активно поддерживает избранный президент страны Майя Санду. Она считается прозападным политиком, поддерживает евроинтеграцию и считается сторонницей идеи объединения Молдавии с Румынией.

Касательного второго способа мнения расходятся. К примеру, глава Демпартии Павел Филип предлагал сформировать правительство национального единства и выйти из кризиса совместными усилиями всех политических сил. Додон же попытался провести консультации с различными парламентскими фракциями, чтобы найти компромисс в отношении принятия ключевых законопроектов, однако инициативу президента поддержали только социалисты.

Пока расстановка сил в парламенте следующая: социалисты занимают 37 мест, следом идет «Действие и солидарность» — 15 мандатов, затем платформа «Pentru Moldova» (объединение депутатов из партии «Шор» и перебежчиков из «Про Молдова») — 15 мест, потом Демпартия — 11 мандатов, а за ней «Платформа Достоинства и Правды» — 11 мест. Также в парламент входит «Про Молдова» (8 мест), Народная партия (1 место), Партия национального единства (1 место) и еще два независимых депутата.

Согласно ноябрьскому опросу ASDM, в случае досрочных выборов социалисты могут рассчитывать на 41,5% поддержки среди молдаван, тогда как «Действие и солидарность» — лишь на 23,1%. На третьем месте в рейтинге идет партия «Шор» — 10,7%, следом не представленная в парламенте «Наша партия» — 10,4% и замыкает пятерку «Платформа Достоинства и Правда» с 6%.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, если Додон в очередной раз продемонстрирует свою слабость, у Санду есть шанс добиться досрочных выборов и занять парламент.

«Он уже много раз демонстрировал свою готовность идти на невыгодные для себя размены, чтобы убедить западных партнеров по развитию Молдовы в том, что он не против них.

Вероятно, они могут убедить Кику подать в отставку и устроить досрочные выборы. Если это произойдет, социалисты очень много проиграют как «профессиональные лузеры», — добавил эксперт.

В таких условиях места соцпартии в значительной степени уйдут «Нашей партии» и партии «Шор», считает Брутер. У Санду же, по его словам, уже обговорена коалиция с Усатым, хотя он и не самый приятный партнер, в частности для Запада.

Додона в премьеры?

Додон вряд ли сможет рассчитывать на позицию премьер-министра в случае досрочных выборов. Следовательно, дабы занять этот пост ему необходимо добиться создания новой коалиции при текущей расстановке сил в парламенте.

Как отмечает Владимир Брутер, теоретически это возможно. Для формирования нового кабмина требуется создание коалиции социалистов и надпартийного альянса «Pentru Moldova», которые в совокупности имеют 51 голос. На данный момент никакого соглашения между ними нет, но при определенных условиях этот вопрос может быть решен.

«Однако Додон не может сам себя назначить премьер-министром, поскольку все еще исполняет обязанности президента. Тут есть два варианта: либо он как бы подаст в отставку, и спикер парламента Зинаида Гречаный подаст его кандидатуру в качестве премьера, либо это сделает новый президент», — указал эксперт.

С точки зрения Брутера, первый вариант выглядит не слишком конституционным, поскольку исполняющая обязанности председателя парламента не может внести кандидатуру Додона до вступления в должность нового президента. То есть Конституционный суд может отклонить это решение, а так как контроля над ним у президента нет, этот сценарий выглядит проблематичным.

«Санду несомненно не станет вносить кандидатуру Додона, так что с практической точки зрения его назначение главой кабмина выглядит очень сложным, если вообще решаемым.

При этом зачем Додону возглавлять правительство — не понятно. Он уже руководил государством и не добился никаких результатов. Если он хочет чего-то добиться, для этого достаточно и нынешнего правительства, которое вполне легитимно и может найти поддержку вместе с усилением в парламенте», — добавил эксперт.

По мнению Брутера, главный вопрос в данный момент состоит в не в том, кто возглавит правительство Молдавии, а что кабмин собирается делать в текущей ситуации. Кику вполне может остаться премьером, да и сам говорит, что уходить в отставку не собирается.

«За то время, что Кику возглавляет правительство, а Додон – страну, мы не видели никаких содержательных решений. Это и привело президента к поражению на выборах. Четыре года пребывания Додона во главе государства не показали, что он знает, чего хочет сделать и умеет это сделать. В ситуации, когда он не знает и не умеет, разговоры о том, как он возглавит правительство совершенно излишни», — резюмировал эксперт.

Таким образом, небольшой шанс стать премьером у Додона действительно имеется, но зачем ему это — неизвестно.

Этот момент опять-таки никак не пояснял и Усатый, который запустил дискуссии на данную тему.

Впрочем, рассматривая этот вопрос все же стоит уточнить, что Додон согласился возглавить партию социалистов после ухода с поста главы государства. Его мандат истекает 23 декабря и пока дальнейшие шаги президента неизвестны.

Как ранее говорил «Газете.Ru» член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, при переходе Додона в парламент от него можно ожидать борьбы с прозападным курсом, который скорее всего будет преследовать Санду.

Учитывая, что президента зачастую называют пророссийским кандидатом, можно предположить, что он попытается продвигать идею о сближении с Москвой в противовес развороту Санду в сторону Евросоюза. Однако пока Додон занимал пост главы государства, а лояльные ему социалисты удерживали парламент, значительных подвижек в этом направлении не наблюдалось.