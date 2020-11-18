Никаких уступок Донбассу: как Украина проводит децентрализацию

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о создании и реорганизации районных государственных администраций и передаче имущества в связи с образованием и ликвидацией районов.

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Инициатива помогает реализовать часть изменений в рамках реформы о децентрализации, которая стартовала на Украине еще шесть лет назад и изначально должна была способствовать урегулированию конфликта в Донбассе.

По сути, децентрализация — это передача полномочий и финансов от государственной власти органам местного самоуправления.

Принятый законопроект вводит правовые механизмы для полноценной работы местного самоуправления, а именно регулирует вопросы правопреемства коммунального и государственного имущества, бюджетных ресурсов, прав и обязательств.

Согласно документу, теперь на Украине разрешается создание районных государственных администраций, что реализует последние изменения в административно-территориальном устройстве страны. Количество районов сократилось с 490 до 136, также было образовано 1469 территориальных общин, которые в одном административном центре объединяют села, поселки и небольшие города.

Кроме того, закон регулирует завершение полномочий и правопреемство органов местного самоуправления и нормирует вопрос назначения выборов старост в утвержденных правительством территориальных общинах.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, это огромный технический закон, который регулирует передачу прав, полномочий и ответственности от бывших общин к измененным нынешним.

«Фактически это продолжение административной реформы, поскольку там появилась всякая путаница. Создали новое административное разделение, но без полного контроля над финансами, землей и сборами. Этот законопроект как раз расписывает данные моменты», — пояснил эксперт.

С точки зрения Погребинского, административная реформа — чуть ли не единственный позитивный момент в децентрализации, потому что общины и советы получили в разы больше средств. В частности, на местах начали получать налоги, чего раньше не происходило в принципе.

Децентрализация наоборот

Для частичной реализации реформы о децентрализации властям Украины потребовалось шесть лет, в итоге октябрьские местные выборы прошли с учетом изменений в административно-территориальном устройстве государства. То есть голосование проводилось с учетом расширенных районов и образованных территориальных общин (ОТО).

Как пишет доцент Департамента общественной политики и управления Киевской школы экономики Марина Рабинович в своей статье для «Украинской правды»,

в идеальном мире децентрализация должна означать перераспределение полномочий от центра на места, а не ослабление местных органов самоуправления со стороны центральных органов власти — но на Украине получается, наоборот.

Местные выборы продемонстрировали провал правящей партии «Слуга народа» в крупных городах и сохранение на своих позициях действующих градоначальников, которые все больше демонстрируют готовность противостоять центральным властям. По мнению Рабинович, эту тенденцию ярко иллюстрирует отказ мэров некоторых городов соблюдать карантинные ограничения на фоне пандемии коронавируса COVID-19 (Черкассы — в мае, Львов — в августе, Ивано-Франковск — в сентябре).

К тому же, потенциал для конфликтов между центром и местными властями создает поляризация регионов. Центральные и западные области заняли ориентированные на интеграцию с ЕС и НАТО националистические силы, когда южные и восточные контролируют условно «пророссийские». Наряду с политическими факторами, соответствующий конфликтный потенциал может возникнуть из-за бюджетных вопросов.

Проект бюджета на 2021 год не предусматривает выделение ОТО субвенции на социально-экономическое развитие и инфраструктурной субвенции, подчеркивает Рабинович, что частично воспринимается в общинах как подрыв основ децентрализации. С учетом отсутствия прозрачного механизма для их распределения появляется еще одна причина для появления конфликтов на уровне ОТО — область — центр.

При этом в Киеве картину видят несколько иначе: по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, местные власти в результате этой реформы стали как никогда сильными — они получили землю, деньги, полномочия и ответственность.

«Два миллиона гектаров земли сельскохозяйственного значения передали, 509 млрд — это размер местных бюджетов в 2021 году. Вся полнота власти и ответственность передана председателям громад (общин) и избранным советам», — утверждал премьер.

Касательно позиций мэров, Шмыгаль заверил, что децентрализация сделает их хозяйственниками, а не политиками. Их эффективность как местного менеджера станет главным показателем работы.

«А политики должны остаться на государственном уровне, которые будут формировать политические векторы», — резюмировал премьер Украины.

Поможет Донбассу?

Впрочем, местные выборы на Украине не затронули как подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской области, так и не подконтрольные. Хотя сами регионы украинские власти уже поделили на новые районы и общины, без каких-либо консультаций с непризнанными ДНР и ЛНР.

Учитывая, что экс-президент Украины Петр Порошенко запустил реформу по децентрализации республики как одно из возможных решений конфликта в Донбассе, стоит рассмотреть ее влияние на этом направлении. Так, бывший украинский лидер считал, что предоставление общинам и районам Донецкой и Луганской областей широких прав, равно как и по всей остальной территории страны, может помочь урегулированию ситуации.

Эта идея отчасти легла в основу минских соглашений, особый статус предполагалось предоставить не областям или непризнанным республиками ДНР и ЛНР, а отдельным районам и общинам на неподконтрольной Киеву территории.

В целом Порошенко противопоставлял идею децентрализации федерализации, чего также придерживается его сменщик Владимир Зеленский.

Однако выполнение минских соглашений со стороны Киева буксует в течение длительного времени. К примеру, власти Украины отказываются от диалога с республиками Донбасса, иллюстрацией чего опять-таки стало административно-территориальное изменение региона без кооперации с ДНР и ЛНР.

Более того, особый статус Донбасса до сих пор не прописан в конституции Украины, а также отсутствуют подвижки относительно амнистии для участников военных действий. Команда Зеленского считает, что возможная амнистия может коснуться только тех жителей ДНР и ЛНР, кто не участвовал в военных действиях. Что в целом лишает смысла само понятие «амнистии».

Единственным успехом действующего президента по треку Донбасса стали масштабное прекращение огня и развод сил на нескольких участках линии соприкосновения. Однако в ДНР и ЛНР не раз отмечали многочисленные нарушения перемирия со стороны ВСУ.

На Украине не верят, что децентрализация может помочь урегулированию ситуации.

Согласно ноябрьскому опросу Киевского международного института социологии, только 7,2% украинцев ожидают позитивного продвижения в этом вопросе на фоне реформы.

39,1% респондентов уверены, что от децентрализации можно ожидать уменьшение коррупции, 18,7% опрошенных считает вероятным улучшение качества и доступности услуг, 6,3% украинцев ждут уменьшения произвола чиновников и еще 5,2% надеются на возрождение и развитие Украины в целом.

По словам украинского политолога Михаила Погребинского, на урегулирование ситуации в Донбассе децентрализация никак не влияет, а основная идея Порошенко заключалось в том, чтобы не идти на уступки для региона.

«Порошенко утверждал, что Донбасс что-то такое хочет, но нечего ему этого хотеть. Вот Украина сделает децентрализацию и получат они общины, свои полномочия и больше прав, также как и все остальные. Как могут на это ответить люди с Донбасса, которых много лет обстреливала артиллерия ВСУ. Получить тоже, что и остальные без всяких гарантий? Это никто всерьез не воспринимает», — резюмировал эксперт.