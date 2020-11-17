За рейсы в Крым: Украина «арестовала» российские самолеты

Украинская прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя наложила заочный арест на 44 самолета российских авиакомпаний из-за полетов в воздушные гавани полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Правоохранители Украины расследуют уголовные дела по факту нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов, говорится в заявлении ведомства. Наказание по соответствующим статьям УК Украины предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В пресс-службе прокуратуры АРК заявили, что Киев закрыл воздушное пространство над «своим» Крымом из-за «невозможности обеспечивать и следить за безопасностью полетов».

Реклама

Такие санкции со стороны Украины объявляются уже не первый раз, всего «под арестом» киевских властей уже оказались 109 российских лайнеров, регулярно перевозящих пассажиров в Крым.

Российский сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил «Крымскому информагентству», что наложенной Украиной арест на российские самолеты носит сугубо теоретический характер.

«То есть, фактически все те самолеты, которые летают в Крым, а в Крым летает много самолетов, арестованы на Украине заочно. И я не исключаю, что они и дальше будут продвигать какие-то решения по объявлению этих самолетов в международный розыск. Это все те же игры», — заявил член Совфеда.

Он добавил, что Украина действует таким образом «от бессилия и злобы». Подобные «аресты» не вызывают у него ничего, кроме иронии.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов после первого ареста Украиной российских самолетов — в начале сентября — заявил, что это «дебилизм». «Мне кажется, что не стоит это обсуждать, поскольку мы тем самым льем воду на их мельницу. <…> Если мы это комментируем, то помогаем им. Комментировать подобные глупости — не уровень депутата Госдумы», — пояснил парламентарий.

Другой депутат Думы, Алексей Чепа, напомнил, что Украина никоим образом не сможет физически арестовать российские самолеты.

«Идет какая-то игра. У них же есть «министерство по Крыму» и еще прочие службы, которые получают деньги налогоплательщиков. Чтобы показать якобы свою работу, они совершают неадекватные и не поддающиеся здравому смыслу действия», — пояснил парламентарий.

Если самолеты Киев физически арестовать пока не может, то с кораблями украинским властям удается добиться большего. Весной 2018 года украинские пограничники арестовали российское рыболовецкое судно «Норд». В августе в порту Херсона задержали танкер «Механик Погодин».

В середине ноября 2018 года стало известно, что Украина задержала 15 судов, которые осуществляли заход в Крым. Корабли находились в портах Бердянска и Мариуполя.

«Часть из них арестована, по другой части продолжаются соответствующие суды», — сообщили в госпогранслужбе Украины. Отмечается, что всего в поле зрения пограничников находится около 940 судов. В сообщении ГПСУ не уточняется, какие именно суда задержаны и сколько из них ходят под флагом России.

Москва расценила действия Киева как «морской терроризм» и усилила досмотры украинских судов, проходящих через Керченский пролив. Украина в ответ обвинила российские власти в «жесткой политике задержания и осмотра судов». Хотя МИД Украины признал, что действия российских пограничников остаются в рамках протоколов во время осмотра, Киев продолжает называть действия россиян «незаконными», а также заявил об усилении группировки ВСУ на азовском побережье.

Курьезная ситуация сложилась после того, как в Мариуполе украинские власти арестовали сухогруз Comet, шедший с грузом металлоконструкций из России в Бельгию. Произведены конструкции были на Алчевском комбинате в самопровозглашенной ЛНР. Генпрокурор Украины Юрий Луценко пригрозил привлечь всех причастных к уголовной ответственности за финансирование терроризма. При этом большинство членов команды сухогруза Comet оказались украинцами.