Сотни задержанных: как в Минске почтили память погибшего активиста

Белорусские правоохранители вытеснили протестующих с так называемой «площади перемен» на улице Червякова в Минске, где 15 ноября собрались демонстранты из разных районов столицы, передает ТАСС.

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Ранее сообщалось, что оппозиционеры начали собираться на этой «площади», чтобы почтить память умершего 12 ноября минчанина Романа Бондаренко. Корреспондент ТАСС отметил, что, согласно примерным подсчетам, на митинг пришли несколько тысяч человек. Демонстранты скандировали: «Перестаньте убивать».

Позже появилась информация о задержании нескольких десятков человек.

По имеющимся данным правозащитников, всего на воскресных протестных акциях в республике задержали 351 человека. Людей на «площади перемен» практически не осталось, задержанных заводили в стоящие рядом автозаки. Кроме того, силовики убрали стихийный мемориал, который жители города создали в память о Бондаренко.

Также СМИ сообщали, что силовики применяли против протестующих светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы. На место происшествия прибыла скорая помощь. О взрывах и обстрелах на «площади перемен» писало, в частности, издание Tut.by. Оно опубликовало ролик, на котором видны вспышки от применения светошумовых гранат, звуки взрывов и выстрелов. На кадрах запечатлены моменты, когда люди разбегаются.

Перед началом марша памяти в Минске закрыли станции метро «Площадь Победы», «Октябрьская», «Площадь Якуба Коласа». Кроме того, были закрыты все станции на красной линии от «Купаловской» до «Кунцевщины» включительно, а также все станции Зеленолужской линии.

31-летний участник протестов в Минске Роман Бондаренко, памяти которого посвящена воскресная акция, умер 12 ноября.

Вечером 11 ноября он вышел во двор своего дома. В тот момент неизвестные приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора. Между ними возник конфликт, который перерос в потасовку. Бондаренко оттолкнули, он ударился головой. По данным местных СМИ, мужчину с телесными повреждениями обнаружили сотрудники полиции. Они вызвали скорую помощь.

При этом портал tut.by располагает иной информацией, согласно которой пострадавшего увезли на микроавтобусе, а в больницу Бондаренко поступил позднее из Центрального РУВД Минска.

Врачи диагностировали у пострадавшего отек мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, ссадины и гематомы. Его прооперировали, но позже он скончался в больнице.

После смерти Бондаренко на «площади перемен» собрались неравнодушные жители белорусской столицы, которые провели минуту молчания, сообщало tut.by.

По информации портала, собравшиеся принесли к месту трагедии цветы и скандировали: «Жыве Беларусь!», «Не забудем, не простим!», «Трибунал!». Они украсили территорию двора на «площади» бело-красно-белыми лентами и оппозиционными флагами аналогичной расцветки.

«В 12 часов дня в Беларуси была объявлена неофициальная минута молчания в память о погибшем 12 ноября Романе Бондаренко. Люди вышли в цепи солидарности в разных городах республики. Есть задержания на проспекте Независимости в Минске, в Бресте, Слуцке», — указали на сайте незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна».

В связи с гибелью Бондаренко в Белоруссии возбудили уголовное дело. Президент страны Александр Лукашенко выразил соболезнования родным погибшего, а также поручил взять его дело на особый контроль.

На гибель Романа Бондаренко обратили внимание и в Евросоюзе, власти стран которого допустили введение дополнительных санкций против Белоруссии.

«ЕС продолжает решительно осуждать насилие белорусских властей против протестующих, лиц, которые участвуют в движении за демократию, независимых СМИ, представителей гражданского общества или обычных белорусских граждан», — указали в сообщении внешнеполитической службы ЕС.

Европейские власти назвали гибель 31-летнего активиста «возмутительным и позорным результатом» действий белорусских властей, которые не просто продолжают прямые и жестокие репрессии против своего населения, но, помимо этого, создали атмосферу, где подобные «беззаконные акты насилия имеют место».