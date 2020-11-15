«Не признаю поражение»: Трамп возмущен заявлениями о победе Байдена

Кандидат на высший государственный пост в Соединенных Штатах от демократов Джозеф Байден победил в президентской гонке, потому что прошедшие 3 ноября выборы были фальсифицированы, написал в Twitter баллотирующийся на второй срок действующий американский лидер Дональд Трамп.

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«Не были допущены [к подсчету голосов] наблюдатели [от республиканцев], голоса подсчитывались принадлежащей радикальным левым частной компанией Dominion с плохой репутацией и ужасным оборудованием, которое даже не смогло получить право на использование в Техасе (в котором я одержал победу с огромным отрывом!), лживые и молчаливые СМИ и многое другое!» — обратил внимание президент на нарушения, которые, по его мнению, произошли во время выборов.

Кроме того, он выступил с обвинениями в адрес демократов «в попытке украсть голоса» избирателей в США и причастности ко «всем механическим «сбоям», произошедшим в ночь после выборов». «Однако они преуспели во многом, но их не поймали. Выборы по почте — глупая шутка!» — заявил Трамп.

Он отказался признавать свое поражение на выборах. Президент убежден, что Байден выиграл только в глазах «лживых СМИ».

«Я не признаю поражение! Нам предстоит долгий путь. Это были фальсифицированные выборы!» — подчеркнул американский президент. На 12-й день после выборов он также выразил уверенность в своей победе.

Агентство Bloomberg же пишет, что своими заявлениями глава Белого дома как раз признал победу на выборах бывшего вице-президента, и сделал это впервые.

Twitter уже успел пометить все опубликованные 15 ноября сообщения американского президента как «содержащие спорные заявления о фальсификации выборов».

Днем ранее Трамп высказался по поводу ситуации с подсчетом голосов в ключевом штате — Пенсильвании. По его словам, победа там должна достаться ему, так как его сторонники не получили доступ к просмотру 700 тыс. бюллетеней.

«В Филадельфии и Питтсбурге не было доступа к просмотру 700 тыс. бюллетеней, что означает, на основании нашей великой конституции, что мы выигрываем штат Пенсильвания», — заявил Трамп в своем Twitter 13 ноября.

До этого стало известно, что апелляционный суд третьего округа Соединенных Штатов отклонил ходатайство сторонников американского лидера, которые требовали не учитывать в этом штате бланки, пришедшие по почте после дня голосования 3 ноября.

При этом другой суд в Пенсильвании 12 ноября постановил не учитывать при подсчете бюллетени, присланные по почте впервые голосовавшими жителями штата, которые не успели к 9 ноября предоставить документы, удостоверяющие их личность.

Тем временем, согласно оценке ведущих СМИ, в Пенсильвании выборы выиграл кандидат в президенты от Демократической партии, что дало ему 20 голосов выборщиков.

Как отмечал телеканал Fox News, их 99% обработанных бюллетеней Байден получил 49,9% голосов избирателей, а Трамп — 49,0%. Кандидата от демократов поддержали примерно на 63 тыс. человек больше, чем республиканца.

Всего за день до заявления голосовании в Пенсильвании Трамп допустил, что следующую американскую администрацию, которая будет сформирована по итогам состоявшихся выборов, возглавит не он, а его соперник.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Голоса подсчитываются до сих пор, официального объявления итогов еще не было. Вместе с тем ведущие американские СМИ дают прогнозы, согласно которым демократ Джозеф Байден получил свыше 270 голосов выборщиков, которые необходимы для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства.

Байден уже успел объявить о своем триумфе. Его поздравили главы многих государств. Демократ также выразил благодарность проголосовавшим за него американцам.

Он подчеркнул, что для него большая честь руководить Соединенными Штатами.

«Предстоящая работа будет тяжелой, но я обещаю вам следующее: «Я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет. Я сохраню вашу веру в меня», — отметил демократ.