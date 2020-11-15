«Побойтесь бога»: в России ответили на обвинения польского чиновника

Польша должна всерьез взяться за осквернителей могил и памятников воинам Красной Армии, освобождавшей Европу от нацизма, если беспокоится о своей репутации. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ответ на слова пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарина, передает РИА «Новости».

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Тот ранее заявил, что Россия пытается подмочить польскую репутацию, ведя разведдеятельность, устраивая провокации, дипломатические выпады и хакерские атаки.

«Да побойтесь бога, Станислав. Столько лжи и грязи, сколько на Россию вылили польские политики, хватило бы на удобрение райских садов», — заявила Захарова.

Она напомнила, что представители официальной Варшавы считают правильным обвинять РФ во всех бедах: Второй Мировой войне, крушении президентского борта под Смоленском, «плачевных итогах цветных революций в Европе» и «инфодемии периода коронавируса».

Жарин ранее заявил, что Москва «манипулирует образом Польши, НАТО и Запада». Схожие атаки предпринимают также Германия и Китай, добавил он.

Слова польского чиновника прокомментировал также член Совфеда Алексей Пушков. По словам председателя комиссии верхней палаты парламента по инфополитике, образ Польши с усилиями России никак не связан.

«Это <…> вызвано тем, что внутренняя политика Польши не вписывается в требования и ценности ЕС», — полагает сенатор.

Пушков также предложил Варшаве глянуть в зеркало, чтобы найти виновника — а не бросаться обвинениями в адрес РФ.

В начале 2020 года Мария Захарова заявила, что Варшава «заигралась» в попытках обвинений в адрес СССР в получении «наибольшей выгоды» от развязывания Второй Мировой войны. Российский дипломат заявила, что именно польские власти, а не польский народ, историки и эксперты распространяют подобную информацию.

«Примерно две-три недели назад мы получили информацию относительно того, что польские провластные структуры, государственные органы провели соответствующее совещание на предмет того, как действовать, чтобы нейтрализовать те материалы, исторические факты, которые будет презентовать Москва», — рассказала Мария Захарова, добавив, что официальная Варшава преследует цель не допустить распространения правды о событиях Второй Мировой.

В последнее время представители Польши довольно часто высказываются о том, что ответственность за развязывание войны наряду с фашистской Германией должен нести и Советский Союз. Спор между Москвой и Варшавой об исторической правде активизировался после того, как президент России Владимир Путин назвал «антисемитской свиньей» работавшего в Третьем рейхе польского посла Юзефа Липского, который пообещал установить в Варшаве памятник Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку. После этого премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил СССР в том, что он состоял в союзе с нацистской Германией. Пакт Молотова — Риббентропа Моравецкий назвал фактически союзным соглашением между Советским Союзом и Третьим рейхом. По его мнению, Вторую Мировую войну развязали именно эти два государства.

В связи с этим спором в польский МИД даже пригласили российского посла Сергея Андреева. Он рассказал, что беседа в ведомстве проходила в жесткой, но корректной форме. По его словам, он излагал позицию Москвы, а его собеседник — Варшавы. Мария Захарова в свою очередь назвала этот вызов попыткой польской стороны переиграть ситуацию в свою пользу.

Снос советских памятников в Польше сильно беспокоит Кремль, да и в самой стране вызывает разногласия. Например, в марте 2020 года местный житель спас советский памятник «Уничтожившим гитлеризм», перенеся его на свой участок.

Памятник солдатам находился в парке города Велюнь. Он представлял из себя две фигуры солдат высотой в несколько метров. Мужчина перенес его к себе на участок в поселок Млыниско, поскольку из-за декоммунизации в Польше его должны были снести.

«Я не мог допустить, что памятник разрушат, поэтому решил оформить его в собственность», — заявил он. Мужчине пришлось нанять бригаду рабочих, чтобы перенести памятник. Возле монумента он повесил табличку «Спаси от забвения».